Galatasaray'ın 3 puan hasreti sona erdi

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray, gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesi moral buldu.

10. dakikada Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Emin Bayram'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı. 13. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında top, altıpasın gerisindeki Jimmy Durmaz'da kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti. 17. dakikada Oliveira'nın sağdan kullandığı kornerde Karagümrük savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza yayının sağındaki Rashica'da kaldı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra sert şutunda, kaleci Viviano üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı. 19. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu Icardi, kafayla ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens'e indirdi. Belçikalı oyuncunun bekletmeden şutunda, kaleci Viviano yatarak topun sahibi oldu. 33. dakikada ev sahibi ekipten Adnan Uğur, Torreira'ya yaptığı faul sonrasında VAR incelemesiyle oyundan atıldı. 45+3. dakikada Oliveira'nın ceza yayı içinden yerden şutunda top, kaleci Viviano'da kaldı. Müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı. İkinci yarı 47. dakikada Dubois'nın pasıyla sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Mertens'in ortaladığı topa altıpas üzerindeki Icardi kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı. 52. dakikada Galatasaray'ın golü, VAR ile iptal edildi. Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Nelsson'un kafayla vurduğu topu çizgi üzerinde kaleci Viviano engelledi. Direk dibinde seken topu Emin Bayram ağlara gönderdi. Hakem Bahattin Şimşek gol kararı verdi. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Şimşek, çizgi üzerinde Emin'in Viviano'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. 58. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, top yandan auta gitti. 60. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan ceza sahasına gönderilen topu kontrol eden Rashica, açısını kaybetti. Kosovalı oyuncunun sağ çaprazdan altıpasa çevirdiği meşin yuvarlağı Emre Taşdemir kafayla ağlara gönderdi: 0-1 65. dakikada sağ kanatta Dresevic'ten topu kapan Mertens, meşin yuvarlağı bekletmeden yerden ceza sahasına gönderdi. Ters kanattan bindiren Rashica'nın uygun durumda vuruşunda, kaleci Viviano ayaklarıyla topun ağlara gitmesini önledi. 68. dakikada ceza sahasına gönderilen topu Dresevic kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak penaltı noktası civarında uygun durumdaki Mertens'te kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti. 71. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde arka direkteki Nelsson'un kafayla vurduğu topa ardından Emin Bayram dokundu. Kaleci Viviano son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu. 74. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında uygun durumda topla buluşan Dubois'nın sert şutunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi. 83. dakikada Dubois'nın sağdan ortasına penaltı noktası gerisindeki Mata'nın gelişine vuruşunda, kaleci Viviano sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 85. dakikada sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı. Emre Taşdemir'in sağdan ortasında altıpas gerisindeki Mata'nın vurduğu top savunmadaki Dresevic'ten döndü. Kale önünde kalan topu tamamlayan İspanyol futbolcu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2 Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, 11. maçında 6. galibiyetini aldı. Ligde 3 de beraberliği bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 21'e çıkardı. Galatasaray, ligin 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü yapılacak derbide Beşiktaş'ı konuk edecek. Fatih Karagümrük ise bu sezon 5. kez mağlup oldu ve 12 puanda kaldı. "Cimbom" üç maç sonra kazandı Galatasaray, Süper Lig'de 3 maç aradan sonra galip geldi. Ligde son galibiyetini 7. haftada Arabam.com Konyaspor karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, 8. haftada Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı. Ligin 9. haftasını bay geçen Galatasaray, 10. haftada Yukatel Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Geçen hafta sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü yenerek 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. 457 gün sonra forma giyen Emre Taşdemir gol sevinci yaşadı Galatasaray A takımı formasını 457 gün sonra ilk kez terleten Emre Taşdemir, takımını 1-0 öne geçirdi. Sezon başında takımda düşünülmeyen ve Rezerv Lig takımında forma giyen Emre, bu organizasyonun sona ermesiyle A takıma döndü. Kazımcan Karataş'ın sakatlığında forma şansı bulan Emre, 457 gün sonra sarı-kırmızılı A takımla maça çıktı. Maçın 60. dakikasında ağları havalandıran Emre, takımını 1-0 öne geçirirken Galatasaray kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Süper Lig'de ikinci kez gol sevinci yaşayan Emre Taşdemir, ilk golünü 10 Aralık 2016'da Bursaspor forması giydiği dönemde Beşiktaş'a atmıştı. Mata, Galatasaray'da golle tanıştı Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata, sarı-kırmızılı takımda ilk kez gol sevinci yaşadı. Fatih Karagümrük müsabakasında 75. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil olan İspanyol futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 3. maçına çıktı. Karşılaşmanın 85. dakikasında fileleri havalandıran Mata, yeni takımındaki ilk golünü kaydetti. Galatasaray'ın golü VAR'a takıldı Galatasaray'ın 52. dakikada filelere giden topu, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Maçın 52. dakikasında Sergio Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Victor Nelsson'un kafayla vurduğu topu çizgi üzerinde kaleci Emiliano Viviano engelledi. Direk dibinde seken topu Emin Bayram ağlara gönderdi. Hakem Bahattin Şimşek gol kararı verirken VAR Serkan Tokat'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Şimşek, çizgi üzerinde Emin'in yerdeki Viviano'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. AA

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