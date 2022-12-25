Galatasaray'ın liderliğe yükseldiği Süper Lig'de son durum?

Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Ligde 15. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı.
Ligde 15. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu.
Ligde günün diğer maçında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından bir puanla döndü.
Haftaya lider giren Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanında yaşadığı mağlubiyetle 29 puanda kalarak 2. sıraya geriledi.
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Sonuçlar
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2
Ümraniyespor-Başakşehir: 1-3
Hatayspor-Giresunspor: 1-1
Kasımpaşa-Sivasspor: 1-2
Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0
Adana Demirspor-Fatih Karagümrük: 2-1
Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1
Konyaspor-Alanyaspor: 2-2
Galatasaray-İstanbulspor: 2-1
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Puan durumu
Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 14 9 3 2 25 11 14 30
2.FENERBAHÇE 14 9 2 3 36 16 20 29
3.ADANA DEMİRSPOR 14 7 6 1 26 15 11 27
4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 14 8 3 3 22 16 6 27
5.TRABZONSPOR 14 7 5 2 21 16 5 26
6.ARABAM.COM KONYASPOR 15 6 7 2 18 11 7 25
7.BEŞİKTAŞ 14 6 5 3 27 19 8 23
8.YUKATEL KAYSERİSPOR 14 7 2 5 20 15 5 23
9.CORENDON ALANYASPOR 15 4 6 5 21 26 -5 18
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 14 4 5 5 20 20 0 17
11.MKE ANKARAGÜCÜ 14 4 4 6 18 21 -3 16
12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 13 5 1 7 19 23 -4 16
13.GİRESUNSPOR 14 4 4 6 14 21 -7 16
14.ATAKAŞ HATAYSPOR 14 4 3 7 13 23 -10 15
15.KASIMPAŞA 14 4 3 7 12 24 -12 15
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 15 3 5 7 15 20 -5 14
17. FATİH KARAGÜMRÜK 14 3 4 7 25 29 -4 13
18.İSTANBULSPOR 14 2 2 10 13 28 -15 8
19. ÜMRANİYESPOR 14 1 4 9 16 27 -11 7
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16. hafta haftanın programı
27 Aralık Salı:
17.00 MKE Ankaragücü-Hangi Kredi Ümraniyespor
17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor
28 Aralık Çarşamba:
17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor
17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor
29 Aralık Perşembe:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray
17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor
AA