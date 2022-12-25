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26 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Galatasaray'ın liderliğe yükseldiği Süper Lig'de son durum?

25 Aralık 2022, Pazar 22:00
Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Ligde 15. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'in 15. haftası, Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşmayla tamamlandı.

Ligde 15. hafta sonunda Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu.

 

Ligde günün diğer maçında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanından bir puanla döndü.

Haftaya lider giren Fenerbahçe ise Trabzonspor deplasmanında yaşadığı mağlubiyetle 29 puanda kalarak 2. sıraya geriledi.

***

Sonuçlar

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2

Ümraniyespor-Başakşehir: 1-3

Hatayspor-Giresunspor: 1-1

Kasımpaşa-Sivasspor: 1-2

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-0

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük: 2-1

Gaziantep FK-Beşiktaş: 1-1

Konyaspor-Alanyaspor: 2-2

Galatasaray-İstanbulspor: 2-1

***

Puan durumu

Süper Lig'de 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

                                                                           O G B M A Y AV P

1.GALATASARAY                                              14 9 3 2 25 11 14 30

2.FENERBAHÇE                                                14 9 2 3 36 16 20 29

3.ADANA DEMİRSPOR                                     14 7 6 1 26 15 11 27

4.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR                                14 8 3 3 22 16 6 27

5.TRABZONSPOR                                             14 7 5 2 21 16 5 26

6.ARABAM.COM KONYASPOR                        15 6 7 2 18 11 7 25

7.BEŞİKTAŞ                                                       14 6 5 3 27 19 8 23

8.YUKATEL KAYSERİSPOR                              14 7 2 5 20 15 5 23

9.CORENDON ALANYASPOR                          15 4 6 5 21 26 -5 18

10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ                   14 4 5 5 20 20 0 17

11.MKE ANKARAGÜCÜ                                    14 4 4 6 18 21 -3 16

12.FRAPORT TAV ANTALYASPOR                   13 5 1 7 19 23 -4 16

13.GİRESUNSPOR                                             14 4 4 6 14 21 -7 16

14.ATAKAŞ HATAYSPOR                                   14 4 3 7 13 23 -10 15

15.KASIMPAŞA                                                  14 4 3 7 12 24 -12 15

16.DEMİR GRUP SİVASSPOR                           15 3 5 7 15 20 -5 14

17. FATİH KARAGÜMRÜK                                 14 3 4 7 25 29 -4 13

18.İSTANBULSPOR                                            14 2 2 10 13 28 -15 8

19. ÜMRANİYESPOR                                         14 1 4 9 16 27 -11 7

***

16. hafta haftanın programı

27 Aralık Salı:

17.00 MKE Ankaragücü-Hangi Kredi Ümraniyespor

17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor

28 Aralık Çarşamba:

17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor

17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa 

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor

29 Aralık Perşembe:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray

17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor

 

AA

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