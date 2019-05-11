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11 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Galatasaray'ın 'şampiyonluk' inadı

11 Mayıs 2019, Cumartesi 18:39
Şampiyonluk için yarışan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-2 yendi. Sarı Kırmızılı ekip, geriye düştüğü maçın uzatma dakikalarında bulduğu iki golle galip gelmeyi başardı.

Maça hızlı başlayan Galatasaray 9. dakikada öne geçti. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Onyekuru'nun yerden pasında, Feghouli ceza sahasında plase bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 0-1

12. dakikada ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan Onyekuru'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Boldrin'in ara pasında defansın arkasına sarkan Melnjak'ın ceza sahası içinde sert şutunda, defansa çarpan top az farkla kornere gitti.

31. dakikada Moroziuk'un yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruşta barajı geçen top üst direkten oyun alanına döndü.

35. dakikada defansın arkasına atılan topla buluşan Diagne, kaleci Gökhan Akkan'dan sıyrılarak ceza sahasına girdi. Sağ çaprazda açısı daralan Diagne'nin vuruşunda araya giren Awaziem, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

39. dakikada Galatasaray, Diagne ile penaltıdan yararlanamadı. Marcao'nun ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından VAR'da pozisyonu yeniden inceleyen hakem Serkan Çınar, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağa Diagne bir kez daha müdahale edince Serkan Çınar, endirekt serbest vuruşa hükmetti.

45. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Boldrin ile verkaç yapan Muric'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top, kaleci Muslera'nın solundan filelerle buluştu: 1-1

Ev sahibi Çaykur Rizespor maçın ikinci yarısında 76. dakikada bulduğu golle 2-1 öne geçti. Sarı kırmızılı ekibin baskısı sonrası kazanılan penaltıyı Diagne uzatma dakikalarında gole çevirdi. Golün hemen ardından baskısını sürdüren Galatasaray, Diagne'nin kaydettiği ikinci golle galip geldi. Puanını 66'ya çıkaran Galatasaray liderliğini sürdürdü.

Euronews Türkçe

Etiketler: Galatasaray, Rizespor
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