Galatasaray kayıpsız devam ediyor

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi.

4. dakikada ceza yayının sağında topla buluşan Boey'un sol ayağıyla plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla auta çıktı.

17. dakikada Rashica'nın sağdan ortasında konuk takım savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Mertens'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

18. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Nakajima, pasını altıpas gerisindeki Larsson'a çıkardı. Bu oyuncunun gelişine sert vurduğu meşin yuvarlak üst direkten döndü.

34. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ortasında ceza sahasındaki Oliveira'dan seken top, arkasındaki Boey'da kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan çok sert şutunda, kaleci Leite sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

43. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Abdülkerim'in kafayla vurduğu topu kaleci Leite kurtardı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan ortasında altıpas gerisinde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Icardi, kaleci Leite'nin sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

55. dakikada Antalya temsilcisi beraberliği sağladı. Soner Aydoğdu, Galatasaray yarı alanının ortalarından hafif sol kanada yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahasına uzun oynadı. Penaltı noktası üzerinde uygun durumda yükselen Luiz Adriano'nun kafayla vurduğu top, kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti: 1-1.

59. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Sarı-kırmızılı ekipte Boey'un sağdan ortaladığı topa penaltı noktası civarında Oliveira kafayla vurdu. Savunmadaki Floranus'un diğer kanada doğru açılan meşin yuvarlağa ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

71. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) ile iptal edildi. Ceza sahası içinde Icardi'nin vurduğu top, savunmadaki Ömer Toprak'tan döndü. Pozisyonun devamında Rashica'nın vurduğu top, auta çıktı. Pozisyonda Ömer'in topa eliyle müdahale ettiğini belirten hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'daki Koray Gençerler'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Şansalan, Icardi'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

84. dakikada seri ve kısa paslaşmalarla gelen Galatasaray'da Oliveira'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan vuruşunda, kaleci Leite sağına yatarak topu kornere çeldi.

90+4. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında, soldan ceza sahasına giren Sinan Gümüş, dar açıdan orta şut karşımı sert bir vuruş yaptı. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kaleci Muslera tek eliyle çelebildi.

Müsabaka Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Lider Galatasaray kazanmaya devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenerek galibiyet serisine bir yenisini ekledi.

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi ile Fraport TAV Antalyasporlu Sherel Floranus kendi kalesine attı. Konuk ekibin golünü ise Luiz Adriano kaydetti.

Lider sarı-kırmızılı takım bu sonuçla puanını 45'e çıkartırken, Fraport TAV Antalyaspor ise 18 puanda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular, maçtan sonra tribünlere giderek galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, orta sahada "üçlü" çektirdi.

Resmi maçlarda 12, Süper Lig'de 9 maçlık galibiyet serisi

Galatasaray resmi maçlarda üst üste 12, Süper Lig'de de 9. galibiyetini elde etti.

Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 9 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u yendi.

Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı.

Son 12 resmi maçında 31 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 7 gol gördü.

Icardi'nin 6. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Mauro Icardi, Süper Lig'deki 9. maçında 6. kez ağları havalandırdı.

Arjantinli yıldız futbolcu, ligde daha önce Beşiktaş maçında 2, Corendon Alanyaspor, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe müsabakalarında da birer kez topu filelerle buluşturmuştu.

Bu arada maçta Galatasaray'ın ikinci golü Antalyasporlu Sherel Floranus'un ters vuruşundan gelirken, sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin 4 defa bu şansızlığı yaşamasıyla ligde böyle en fazla gol bulan ekip oldu.

Okan Buruk, Denizli ve Terim'i yakaladı

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de bir sezonda üst üste 9 galibiyet gören üçüncü teknik direktör olarak kayıtlara geçti.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012 sezonunda üst üste 9 galibiyet elde etmişti.

Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

47 bin 33 taraftar

Karşılaşmayı 47 bin 33 taraftarın statta takip ettiği açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, Atakaş Hatayspor maçında çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle sttaki 40 blokta elektronik biletlerini iptal ettiği 20 bin 15 taraftarın tamamının biletlerini devrettiği aktarıldı.

Antalyaspor'a son 14 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 14 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 10 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray 30 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 14 maçta fileleri 8 kez havalandırabildi.

Luiz Adriano kırmızı kartla gördü

Fraport TAV Antalyasporlu futbolcu Luiz Adriano, maçın uzatma bölümünde kırmızı kart gördü.

Maçın hakemi Ali Şansalan, 90+10. dakikada Abdülkerim Bardakcı'ya yaptığı sert müdahale sonrası Luiz Adriano'yu doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Nuri Şahin sarı kart gördü

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, maçta sarı kart gördü.

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, yoğun itirazları nedeniyle 68. dakikada Şahin'e sarı kart gösterdi.

Galatasaray cephesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fraport TAV Antalyaspor'un eksikleri nedeniyle maçta farklı bir şekilde mücadele ettiğini belirterek, "Bugün daha çok defansif yönü ön plana çıkan, uzun topları düşünen, mücadeleye dayalı bir rakip gördük karşımızda. İlk yarı oyun çok yavaşladı. Maçın sonuna baktığımızda bugün 49 dakika top oyunda kalmış. Diğer maçlara göre düşük bir sayı. Ayrıca ilk yarının sonuna 2 dakikalık komik bir ekleme oldu. Bu, VAR hakemleri tarafından yapılan bir eklemeymiş. Maçın sonunda da 9 dakika eklendi. Bu farklılıklar sadece bizim için değil, bütün takımlar için anlaşılmaz oluyor. Bir hafta bakıyorsunuz 4, sonraki hafta 8 dakika veriliyor. Bunun bir standardı olursa bütün takımlar için çok daha kolay olacaktır." diye konuştu.

Maçın ikinci yarısına hücumda daha iyi işler yaparak başladıklarını aktaran Buruk, "İkinci yarıda golü bulduk. Ardından rakibimizin golüne çok çabuk cevap verdik. Maçın sonuna kadar oyuna hükmeden taraftık. Rakibimizin özellikle ilk yarı yakaladığı net bir pozisyon vardı. Kazanmayı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum ama Antalyaspor da bugün çok mücadele etti. Onları da mücadelelerinden dolayı kutlamak istiyorum. Hedefimiz bundan sonraki maçlarda çizgimizi bu şekilde devam ettirmek." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, maçlara ilave edilen uzatma dakikalarıyla ilgili soru üzerine, "Her maç aslında farklı bir uygulama var. Maçlar arasındaki farkları tam olarak anlayamıyoruz. Ya ilk yarı VAR'da süreyi tutan arkadaşlarımız düğmeye basmayı unuttu veya farklı bir şey oldu ve sonra kafalarından 2 dakika koydular. İkinci yarı herhalde durdurarak gittiler. İlk yarıda 4-5 dakika süre verilmesi gerekiyordu. Oradaki yanlışlık da buradaki hakemlere tepki verilmesine neden oluyor. Aslında sahadaki hakemler bu süreyi tutmuyor. Onlar da suçsuz yere itiraza maruz kalıyor. İdeal bir şey olursa herkes rahat edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Taraftara verilen ceza hepimiz adına üzücüydü"

Okan Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, Atakaş Hatayspor maçında çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle çok sayıda taraftarlarının elektronik biletlerini iptal etmesine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O kadar çok suçsuz insan bu maça gelemedi ki... Çok büyük paralar veriyorlar, bilet alıyorlar. Hiç suçu olmadan maça gelemeyen insanlar var. Bunun çok adil olduğunu düşünmüyorum. Doğru şekilde maçı izleyen insanla hata yapanı ayırmak gerekiyor. Bu tür cezaların çok küçük şeylerden verildiğini düşünüyorum. Galatasaray taraftarına verilen ceza hepimiz adına üzücüydü. Sonra farklı şeyler konuşuluyor, tartışılıyor. Kulüpler birbirleriyle zorluklar yaşıyor. O yüzden kafalarda soru işareti oluşturacak konularda dikkatli kararlar verilmesi gerekiyor. Bütün takımlar için verilen kararların adil olması gerekiyor. Galatasaray da bu adaletli oyunun peşinden gitmeye çalışıyor."

Buruk, futbolcuları Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic ile yollarını ayırmayı düşünüp düşünmediklerine yönelik soru üzerine, "Bütün oyuncular bizim. Karakter ve kişilik olarak Patrick van Aanholt ve Haris Seferovic'i çok seviyorum. Çok da çalışıyorlar ama bazı mevkilerde yoğunluk oluyor. Santrfor bölgesinde iki başarılı oyuncu var. Icardi ve bugün oyuna alamamanın üzüntüsünü yaşadığımız Gomis var. Bununla ilgili oyuncularımızla görüşmelerimiz oluyor. Sol bek mevkisinde bir kalabalıklığımız var. Orayla ilgili bir düşüncemiz olacak. Barış Alper Yılmaz'ı da Fenerbahçe maçında forvet olarak denedik. Barış da çok iyi bir uyum gösterdi. Icardi, Gomis ve Barış, forvette Seferovic'in daha önünde. Seferovic ile konuşacağız. Belki onun, belki de bizim bir isteğimiz olacak. Ancak şu anda net olarak bir şey yok. İlerleyen günlerde bunu daha net olarak görürüz." diye konuştu.

"Ofsayt verilmesi gerekirdi ama verilmedi"

Yedikleri golde ofsayt ihlali olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Buruk, "Aradaki fark biri kaleye çok yakın. Diğeri kaleye çok uzaktı. Kaleye çok uzak olan pozisyonda ofsayt verilirken yakın olanda verilmedi. Bu da hakemlerin takdiri. VAR'daki hakemler, hakemleri uyardı mı, uyarmadı mı bilmiyoruz. Belki bunun da konuşma kayıtları açıklanır. Ofsayt verilmesi gerekirdi ama verilmedi. Yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira'nın performansından memnun olduğunu aktararak, "Lucas bugün sahadaki iyilerden biriydi. Ondan hem direncimizi artırmasını hem oyun kurmasını hem de düşen topları toplamasını istedik. Bugün çok fazla uzun top ve ikinci top vardı. Genel olarak performansını beğendiğimiz oyunculardan biri. Berkan da oynadığı zaman çok iyi işler yaptı. İki formda oyuncumuz var. İkisini de kullanacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Camia olarak bu sene kenetlendik"

Okan Buruk, bu sezon gösterdikleri başarılı performansı camia olarak kenetlenmelerine bağladı.

Son 12 resmi maçı kazandıklarının hatırlatılmasının ardından Buruk, şunları söyledi:

"Galatasaray camiasının yakaladığı bir başarı. Bunu ne tek başıma ben ne tek başına oyuncularım yakaladı. Camia olarak bu sene kenetlendik. Galatasaray Kulübü üyelerinden eski başkanlarına ve yöneticilerine kadar inanılmaz bir birliktelik var. Bu galibiyet serisi Galatasaray Kulübüne ait. Hep beraber bunu yakaladık. Biz de içerideki işimizi doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu artırarak devam ettirmek istiyoruz. Oyun kalitemiz ve futbolcu yapımız bunu devam ettirebilecek güçte. Hedefimiz bu sayıyı artırabilmek. Bu seriden dolayı çok mutluyuz. Ayrıca bizim için bir motivasyon. Oyuncularıma maç öncesi konuşmada bunu hep söylüyorum. Bu rekorun altına imza atacak oyuncular onlar. Onlar da buna inanarak geliyor. Takım içindeki birliktelik çok önemli. Oynayan oynamayan aynı enerjiyi ortaya koyuyor. Ben de şanslı bir teknik direktörüm. Önemli ve kaliteli oyuncular var. Aynı zamanda karakter olarak düzgün oyunculara sahibiz. Onlarla daha iyisini yapmaya çalışacağız."

"Acelemiz yok ama transfer için çalışmalarımız devam ediyor"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, transfer çalışmalarının sürdüğünü ancak acelelerinin olmadığını kaydetti.

Transferde öncelikli mevkinin sorulması üzerine Buruk, "Transfer için acelemiz yok. Tabii ki değerlendiriyoruz, çalışıyoruz. Kazımcan da antrenmanlara başladı. Bu hafta takımla antrenmanlara çıkacak. Ross antrenmanlara başladı. Yusuf'un ayağındaki ağrının birkaç güne geçeceğini düşünüyorum. Tam kadro çalışmaya başladık. Acelemiz yok ama transfer için çalışmalarımız devam ediyor. Bize doğrudan katkı sağlayacak, hem saha içinde hem de dışında bize destek verebilecek oyuncular hakkında değerlendirmelerimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Icardi, iyi bir pasör"

Okan Buruk, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin iyi bir pasör olduğunu söyledi.

Icardi'nin çoğu zaman takım arkadaşlarına pozisyon hazırladığına değinen Buruk, "Icardi ikinci yarı oyunun içine doğru bir şekilde girdi. Pas trafiğinde bize yardımcı oldu. Topu tuttu, oyunun yönünü değiştirdi, pas istasyonuydu. Bize çok faydalı oldu. Santrforun dokunuşları çok önemli. Bu dokunuşları ondan istiyoruz. İyi bir pasör ve bundan önceki haftalarda çevresindekilere daha çok pozisyon yarattı. Bir santrforun golün dışında asist yapması sevindirici." diye konuştu.

Oyuncu değişikliğinde ilk olarak Yunus Akgün'ü tercih etmesiyle ilgili Buruk, "Rashica'nın yorulması, Yunus'un da topu tutabilmede daha etkili olacağını düşündüğümüz için tercih ettik. Devamında da Barış'ı oyuna aldık. Değişiklikler bugün biraz geç oldu. Oyuncular da daha fazla süre almak istiyor. Onların mutsuzluklarını anlıyorum. Onlar mutsuz olduğunda ben de mutsuz oluyorum. Giren oyuncular da bizim için elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, kiralık olarak başka takımlarda forma giyen oyuncularıyla ilgili gelecek sezon bir planlarının olup olmadığının sorulması üzerine, "Transfer çalışmalarını yaparken önümüzdeki seneyi düşünüyoruz. Hem bu dönemi bizimle geçirecek hem de bizimle devam edebilecek oyuncular olursa daha verimli olacak. Kiralık oyuncularımızı da takip ediyoruz. Kulüplerin opsiyonları kullanıp kullanmayacağını bilmiyoruz ama Mustafa Muhammed ve Olimpiu Morutan'ın iyi durumda olduğunu görüyoruz. Maçlarını takip ediyoruz. Taylan ve Emre Kılınç da iyi oynuyor. Hepsi bizim oyuncumuz. Sezon sonunda durumlarına göre değerlendireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Antalyaspor cephesi

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, zorlu bir süreçten geçtiklerini ve istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek, "Bu müthiş stat ve atmosfere puan ve puanlar almak için gelmiştik. Sakatlıklarımız var, eksikliklerimiz var. Bu bir gerçek. Oyuncularım elimden geleni yaptı. İlk yarıda direğe takılan bir topumuz ve birkaç cılız pozisyonumuz var. Galatasaray'ın da birkaç fırsatı var. İlk yarıda yeni kalecimiz Helton harikalar yarattı." dedi.

Maçlarda yapılan ortalarla ilgili problemleri olduğunu aktaran Groenendijk, "O ortayı önce kestirmemek, sonra vurdurmamak lazım. Biz maalesef ikisine de müsaade ettik ve 1-0 geriye düştük. Sonrasında yılmayan ve savaşmaya devam eden Antalyaspor vardı. Attığımız golle yine maça ortak olduk. Bunun sevincini yaşarken, birkaç dakika sonra yediğimiz ilk golün aynısından bir tane daha yedik. Maçın son anlarında yine birkaç fırsatımız oldu ama onları değerlendiremedik. Sonuç olarak 2-1 yenildik." diye konuştu.

Alfons Groenendijk, futbolcuları Luiz Adriano'nun gördüğü kırmızı karta değinerek, şunları kaydetti:

"Bu kadar tecrübeli oyuncuların bu şekilde, basit kırmızı kart görmemeleri lazım. Luiz santrfor pozisyonunda oynattığımız bir oyuncu. Önümüzdeki çok kritik bir Ümraniyespor maçında olmayacak. Haji Wright da bildiğiniz gibi sakat. Bu pozisyonda alternatif oluşturmak durumundayız. Geriye kalan 18 maçımız var. Bu durumdan çıkacağımıza inanıyorum. Bu konuda takımımıza güvenim tam. Ancak bunları sonuca ve skora dönüştürmemiz gerekiyor. Bu stattan başımız dik ayrılıyoruz. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Görünen o ki Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar bir şampiyonluk yarışı olacak. Onlara da başarılar diliyorum."

Hollandalı futbol adamı, ABD'li futbolcuları Haji Wright'a yönelik transfer tekliflerinin sorulması üzerine, "Bu sezon attığımız gollerin yüzde 50'sini kendisine yazabiliriz. Takımın çok önemli bir parçası. Gitmesi halinde yeni santrfor almak durumundayız. Çok söylenti duyuyoruz ama henüz resmi bir açıklama yok. Resmi açıklama olana kadar Haji Wright, Antalyaspor futbolcusudur ve bizim için savaşmaya mecburdur." ifadelerini kullandı.

Geçen sezondan farklı bir kadroya sahip olduklarını aktaran Groenendijk, "Geçen sene art arda aldığımız birkaç galibiyet bize o muhteşem serinin kapılarını açtı. Futbolda bazı detaylar vardır. Bunları maalesef skora yansıtamadık. Kadro değişti. Geçen sene ile kıyaslamayı doğru bulmuyorum. Haftalardır futbolcularımıza bir galibiyetin birçok şeyi değiştireceğini söylüyoruz. Ancak bu galibiyet maalesef gelmiyor. Kazanmak için inanmak gerekiyor. Biz de inanmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.