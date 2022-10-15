Galatasaray, Kayseri deplasmanında mağlup oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi.

1. dakikada gelişen Galatasaray atağında Mata'nın pası ile ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.

6. dakikada Mensah'ın sol kanattan kullandığı korner atışında, ceza alanında Carole'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

18. dakikada gelişen Yukatel Kayserispor atağında, sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in pasına Onur Bulut'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Kayseri ekibi öne geçti. Ceza sahasında Mensah'ın kafa pası ile topu önünde bulunan Gavranovic'in sert şutunda, top ağlara gitti: 1-0.

27. dakikada Cardoso'nun uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Muslera topu kornere gönderdi.

34. dakikada ev sahibi ekip 2-0 öne geçti. Ramazan Civelek'in pası ile ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Onur Bulut'un sert şutunda, top ağlara gitti: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada Onur Bulut'un pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gavranovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

54. dakikada Gavranovic'in pasına Mensah'ın ceza sahası dışında sert şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.

55. dakikada Galatasaray'ın kornerden gelen topa Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu ile bulduğu gol, topun Barış Alper Yılmaz'ın eline çarpması nedeniyle VAR tarafından iptal edildi.

70. dakikada Oliveira'nın sol kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

86. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Rashica'nın ceza sahasına ortasında toplu buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunu Ali Karimi uzaklaştırmak istedi. Bu oyucunun vuruşunda, meşin yuvarlak Barış Alper Yılmaz'a çarparak ağlara gitti: 2-1.

90+3'üncü dakikada sol kanattan Kazımcan Karataş'ın ceza sahasına ortasına Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Müsabaka Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray cephesi

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, bugün istedikleri gibi bir oyun ve istedikleri gibi bir sonuç olmadığını ifade ederek, maça iyi başladıklarını, ilerleyen dakikalarda ise hem kolay top kayıpları yaptıklarını hem de dikine oyunda biraz eksik kaldıklarını söyledi.

Oyuncuların daha iyisini yapması gerektiğini belirten Buruk, "Kolay goller yedik. Baktığımızda ikinci gol belki faul olabilir. Boey'ye bir ayak darbesi vardı. Bununla ilgili görüntüyü göremedim, oyuncularımız faul olduğunu söylüyor. İkinci gol tabii ki bizi de psikolojik anlamda biraz geriye gitti. İkinci devre 3 değişiklik ile başladık. Daha da iyi olmamız gerekiyordu. Bugün istediğimiz seviyede bir oyun ortaya koymadık. Maçın geneline baktığımızda da yani gol pozisyonları, rakip kaleye yaklaşsak da gol pozisyonuna girsek de özellikle üçüncü bölge ceza sahası çevresi yaptığımız ortalar çok başarılı değildi." diye konuştu.

Bununla ilgili daha önceden de aynı sıkıntıları yaşadıklarını anımsatan Buruk, şunları kaydetti:

"Düzeltmemiz gereken şeylerden biri de üçüncü bölgedeki yerleşimimiz ve oradaki gol pozisyonuna girme, gol atma üzerine daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun farkındayız. Bireysel kaliteli, yani çok kaliteli oyuncularımız var. Bununla ilgili daha net olarak oyuncularımızın bireysel olarak maç kazandırmalarından faydalanamadık ama iyi bir takımız. İyi bir kadromuz var. Oyuncularıma inanıyorum. Galatasaray taraftarı bu takıma çok inandı, bize çok inandı ve takımın arkasında burada da gördük, Kayseri'de de inanılmaz bir şekilde karşıladılar. Maçlarımız çok dolu bir şekilde geçiyor. Bu sene 9'uncu maç 6'ncı deplasmanı oynadık. Tabii ki bu zorlu virajdan daha yüksek puanla çıkmayı düşünüyorduk ama bugün bizim için bir kaza oldu. Bundan sonra biz tekrar ayağa kalkıp bunu düzelteceğiz. Galatasaray taraftarının bundan hiç şüphesi olmasın. Bize güvensin. Oyuncularımıza güvensin. Biz daha iyisini yapacağız. Daha iyisini yapmamız gerekiyor."

Sezonun sonunu şampiyonluk olarak gördüklerini aktaran Buruk, "Bugün bu oyun bize tabii ki yetmez ama bu oyunu düzeltip kendi özellikle saha içerisindeki paylaşımlarımızı daha yükseğe çıkartıp, kendi işimizi daha kolay hale getireceğiz. Bir ara oldu tabii hem milli takım arası hem bay geçtik. Bu dönemin de bize olumlu yansımadığını düşünüyorum. Özellikle iki haftalık maç oynamama süreci belki oyun anlamında bugün düşük kalmamızın nedenlerinden biri, belki bunu da sayabiliriz ama daha iyi olacağız, daha iyisini yapacağız." şeklinde konuştu.

"Mevcut VAR hakemleriyle bu sistemin işlemediğini bir kez daha gördük"

Bir soru üzerine Buruk, sezon başından beri ikinci ya da üçüncü elle blok yedikleri pozisyon olduğunu söyledi.

Voleybol hakemlerinin bile bununla ilgili karar verebileceğini ancak yeni kurulan sistemin, VAR hakemlerinin ve sadece VAR'da karar vermelerinin bunun şu anda işlemediğini çok net bir şekilde görmelerini neden olduğunu ifade eden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan her hafta şikayetçi olan kulüpler var. Bu istenildiği gibi şu anda VAR hakemleri istediği gibi bunu kullanmaya başladı. Bundan en çok canı yanan da Galatasaray. Galatasaray taraftarının zaten hakem atamalarıyla sinirlerinin ne kadar bozulduğunu net bir şekilde görüyoruz. Yani bugünkü atama Arda Kardeşler ataması, Yaşar Kemal Uğurlu ataması daha önce iç sahadaki Giresun maçındaki hiç bilinmeyen, çok fazla bu ligde görev almayan bir hakemin atanması, atama olarak da verilen VAR kararları anlamında da Galatasaray'a karşı bir oluşum olduğunu görüyoruz, düşünüyoruz. Eğer VAR'a gidiyorsanız Barış'ın koluna çarpan goldeki eli görüyorsanız o zaman ceza sahası içerisindeki penaltıyı da göreceksiniz. Boey'nin ayağına gelen darbeyi de göreceksiniz. Görmüyorsanız da orada görev almayacaksınız o zaman. Orada görev alanlara görev verenler de bu konuyla ilgili kendilerine bence çeki düzen vermesi gerekiyor. Yani bu çocuk oyuncağı değil. Burada milyonlar bu maçları takip ediyor ve bu kadar büyük hataların yapılması gerçekten oradaki insanların bu işle ilgili başarısızlığını gösteriyor. Bugünkü yine VAR hakemleri gösterdi ki şu andaki mevcut VAR hakemleriyle bu sistemin işlemediğini bir kez daha net bir şekilde gördük."

"Daha iyisini yapacağız"

Antrenmandaki çalışmayla maç ortamının bambaşka olduğunu belirten Buruk, şöyle konuştu:

"En önemli sıkıntımız tabii ki orta kalitesi ve üçüncü bölgede vereceğimiz son kilit paslar. Bunu da hep çalışıyoruz. Oyuncularımızla iki haftadır devamlı çalıştık. Onunla ilgili maç içerisindeki kararlar tabii ki benim kontrolümde değil. Oyuncunun artık oradaki kalitesine iş kalıyor. Ligin en çok ceza sahası içine giren takımıyız ama oradaki buluşmamız, bugün yaptığımız orta sayısına baktığımızda bu kadar ortadan daha çok net pozisyonlar çıkartmamız gerekiyordu. İki forvete döndük, iki artı bir yaptık, kanatları çektik, bekleri yukarı çektik. Yani yapabileceğimiz her şeyi aslında yaptık. Yani burada biraz da oyuncuların kendi kalitesini daha net bir şekilde maç içerisinde ortaya koyması gerekiyor. Bununla ilgili çalışacağız tabii ki. Ben başta da söyledim. Oyuncularıma güveniyorum. Daha iyisini yapacağız. Daha iyisini yapabilecek güçteyiz. Bununla ilgili biraz daha çalışacağız."

VAR hakemlerinde bir değişimin şart olduğuna dikkati çeken Buruk, "Oradaki sistemin oturmadığını görüyoruz. Oradaki sistemin değişmesi şart. Yabancı VAR hakemi de olabilir. Bunun da üstüne gidilebilir. Belki Türkiye ligini bilmeyen, hiç kimseyle bir bağı olmayan yabancı VAR hakemleri de Türkiye'de görev alabilir." ifadelerini kullandı.