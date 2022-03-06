Galatasaray, Konya'dan eli boş döndü

Süper Lig'in 28. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray maçı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Süper Lig'in 28. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi.

8. dakikada Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin ceza alanı sol çaprazından ortasında arka direkteki Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

20. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Bytyqi'nin sol taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Dönen topu Rahmanovic kafayla ağlara gönderdi: 2-0

36. dakikada Rahmanovic'in ceza yayı üzerinden şutunda top, kaleci Pena'da kaldı.

İlk yarının kalan bölümünde başka pozisyon olmadı ve ev sahibi ekip, soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarı

47. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası içinden şutunda, kaleci Sehic gole izin vermedi.

48. dakikada Rahmanovic, ceza yayı önünde Ahmed Hassan'ı topla buluşturdu. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Pena topa hakim oldu.

60. dakikada Van Aanholt'un sağ taraftan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde Soner Dikmen'e çarpan top kornere çıktı.

72. dakikada Van Aanholt'un kullandığı serbest vuruşta Nelsson'un içeriye gönderdiği topa iyi yükselen Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Sehic güçlükle topu çıkardı.

82. dakikada ceza sahasındaki Morutan'ın plasesinde, kaleci Sehic topu yumrukla uzaklaştırdı.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray cephesi

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, maçın ilk 20 dakikasında ev sahibi ekibin kazanmayı hak ettiğini ancak kalan 70 dakikanın dengeli geçtiğini söyledi.

Torrent, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor'un son 6 maçını izlediklerini ve iyi oynayan bir rakibe karşı mücadele verdiklerini belirtti.

Rakiplerinin kaybettikleri maçlarda bile çok iyi oynayan bir takım olduğunu aktaran Torrent, "Bütün hafta boyunca konuşmalarımızda Galatasaray gibi büyük bir kulübün bütün maçlara kazanmak için çıkması gerektiğini söyledik. İlk 25 dakika izlenimim, büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü sahaya gerçekten donuk bir şekilde çıktık. Bu dakikalardan sonra gayet dengeli bir maç olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Torrent, maçın kalanında iki takım için de çok az fırsat olduğunu vurgulayarak, "İkinci yarıda oyun bazı durumlarda kontrolümüz altındaydı. Son paslarda bir eksikliğimiz oldu. Onların ceza sahasına yaklaştığımız zaman daha net olmamız lazımdı. Maçın ilk 20 dakikasında karşılaşmayı Konyaspor kazanmayı hak ediyordu. Geri kalan 70 dakika için iki takım dengeli bir maç sergiledi. İkisi de kazanmak istiyordu diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Barcelona'ya karşı bir hazırlık yapıyoruz"

Bir basın mensubunun UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona maçına ilişkin sorusuna Torrent, "Yarın sabah 08.00'den itibaren perşembe günkü maçı düşüneceğiz. Perşembe günkü maça değil, bugünkü maça odaklandık. Şu anda Avrupa'nın en iyi 5 takımından biri. Kimse yanlış anlamasın, oraya mücadele etmeye çıkıyoruz. Oraya, 'Kaybedeceğiz' düşüncesiyle çıkmayız. Barcelona'ya karşı bir hazırlık yapıyoruz ki mükemmel yapmamız gerekiyor. Yarın sabah 08.00'den itibaren de yapacağımız şey bu olacak." cevabını verdi.

"Barcelona'da neyle karşılaşacağımı biliyorum"

Bir basın mensubunun Pulgar ve Boey'un performansı ile Gomis'i ilk 11'de sahaya sürmesine ilişkin sorusunu Torrent, "Birbiriyle çok bağdaşmayan ve çok mantıklı olmayan şeyler. Omar, UEFA listesinde yok. Boey, iki maçtır oynamamıştı, dolayısıyla maç ritmine alışık değil. Takım arkadaşları gibi iyi antrenman çıkartıyor. Omar ile oynayalım ki birazcık ritmi de artsın. Barcelona'da neyle karşılaşacağımı biliyorum. O yüzden onu da birazcık korumaya çalışıyorum. Çünkü 4 gün içerisinde hem maçımız var hem de bir yolculuk yapacağız. İnanın ki bütün antrenörler hata yapabilir. Yani bir karar alacağımız zaman bunun bir sebebi mutlaka vardır." diye yanıtladı.

"Kendimizi geliştirmemiz lazım"

Torrent, 5 oyuncunun liste dışında olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım. Bu, bana kalmış olan bir kadro. Bu meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum ama ne bulduysak o. Geldiğimde 28 oyuncu vardı, 23 değil. Şimdi kendimizi geliştirmemiz lazım. Çok şikayetçi olunması kabul edilemez, sürekli bir sonraki adımı düşünmemiz gerekiyor. Her hafta maçımız var, her maçta bana aynı soru geliyor; 'Neden oyuncuları oynatmadınız?', 5 fazla oyuncumuz var. O yüzden sürekli değişmesi gerekiyor. Yani tabii yazık burada olmayı hak eden bazı oyuncular olamıyor. Ama ilk önce fiziksel olarak uygun mu, ondan sonra antrenmanlarda iyi yapıyor mu, bunların hepsini düşünüp ona göre bir karar almak gerekiyor."

"Muslera 3-4 gün önce takımla çalışmalara başladı"

Sakatlık geçiren kaleci Fernando Muslera'nın durumuna ilişkin Torrent, "Gelişmeye başladı. Şu anda içeriden takıma yardımcı olmaya çalışıyor. 3-4 gün önce takımla çalışmalara başladı. Dolayısıyla bakacağız, önemli olan kendini nasıl hissettiğidir. Eğer oynamaya hazır hissediyorsa zaten gelir, söyler." diye konuştu.

İttifak Holding Konyaspor cephesi

İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, sahaya kazanmak için çıktıklarını belirtti.

Ligde oynadıkları son dört karşılaşmada takım savunması adına bazı sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Palut, şunları kaydetti:

"Böyle zorlu bir periyottan sonra pozitif anlamda iyi top oynadık ve tabii bu durumu anlatmak da çok kolay olmuyor. Biz oyuncularımızla konuştuğumuz zaman bu oyunumuza devam etmemiz gerektiğini söyledik. Savunma anlamında da konsantrasyonumuzu artırmamız, takım olarak daha fazla temaslı oyun oynamamız ve bireysel hataları en aza indirmemiz gerektiğini konuştuk. Bugün kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Çünkü kaybedebileceğimiz bir üç puandan öte artık bir kırılma, belki bir öz güven sorunu gibi tehlikeler bizi bekliyor olabilirdi. Onun için aslında oyun merkezli bir teknik direktör olmama rağmen 'Bugün en çok neyi istiyordunuz?' diye soracak olursanız maçtan önce 'Kesinlikle üç puan' derdim. Oyun içine girdiğimiz zaman ilk yirmi dakika zaten inanılmaz coşkuyla başlayan bir Konyaspor vardı ve bunu ilk yarının sonuna kadar sürdüren gerekse hücum yapan ve bunun yanında da Galatasaray gibi etkili hücumcuları olan bir takıma pozisyon vermeyen bir Konyaspor izledik."

Palut, ikinci yarı Galatasaray'ın daha etkili oynamaya çalıştığını vurgulayarak, "Skoru artırabilirdik. Olmadı. Ama sonuçta dört haftadır süregelen kötü savunma performansımızı bugün sonlandırmış olduk ve çok değerli bir üç puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarımız da maça çok fazla ilgi gösterdi ve maçın içindeydiler. Onların desteği de bizim için önemliydi. Bu desteğin karşısında da onları evlerine bir şekilde mutlu gönderdiğimiz için ayrıca sevinçliyim." diye konuştu.

Bir basın mensubunun maçtan önce UEFA Şampiyonlar Ligi müziğinin çalınmasıyla ilgili sorusunu ise Palut, "Gerçekten çok duygulandım. Sonuçta bir şehri buna inandırabilmek, bir şehrin desteğini böyle bir hedef için arkanıza alabilmek benim ve oyuncularım için çok değerli. Artık bu saatten sonra bize düşen de hayal kurdurduğumuz insanları üzmemek ve onları hayal kırıklığına uğratmamak. Tabii ki sonuçlarla alakalı bir öngörüm yok. Ama oyuncularımdan beklentim, bugünkü mücadeleyi, isteği ve arzuyu bütün maçlara yansıtmaları. Artık ligin boyu kısaldı. Performans dalgalanmaları ve iniş çıkışlarına hakkımız yok." diye yanıtladı.