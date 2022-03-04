Galatasaray, Konyaspor deplasmanında

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de son iki maçından galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, İttifak Holding Konyaspor maçını da kazanarak galibiyet serisi yakalamaya çalışacak.

Galatasaray, 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi sonucunda topladığı 35 puanla ligin 27. haftasını 12. sırada bitirdi.

Ligde oynadığı maçların 14'ünü kazanan, 7'sinde berabere kalan ve 6'sını yitiren İttifak Holding Konyaspor ise hanesine yazdırdığı 49 puanla 27. haftayı 2. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 1-0 kazanmıştı.

Takımda eksik yok

Galatasaray'da İttifak Holding Konyaspor maçı öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Kaleci Fernando Muslera ve savunma oyuncusu Işık Kaan Arslan'ın tedavilerinin tamamlanmasıyla sarı-kırmızılılar hafta içinde tam takım olarak çalıştı.

Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan oyuncular Fernando Muslera, Ömer Bayram ve Mustafa Muhammed yarın kart görmeleri durumunda 29. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

42. randevu

İki takım arasında geride kalan 41 maçta sarı-kırmızılılar 30, yeşil-beyazlılar 3 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 80 golüne, Konya temsilcisi 25 golle karşılık verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, sahasında 1-0 kazanmıştı.

Konya'daki maçlar

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 20 maçta galibiyet sayılarında 13-3 önde bulunuyor.

İki takım, Konya'da 4 müsabakada da berabere kaldı.

En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki üç galibiyetinden ikisini 1-0'lık, birini de 4-3'lük skorla aldı.