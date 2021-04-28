Galatasaray, Konyaspor'u tek golle geçti

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendi ve zirve yarışını devam ettirdi.

Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısında takımlar pozisyon üretemedi ve devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

Mücadelenin ikinci yarısında daha istekli olan ve pozisyon üreten taraf, Galatasaray oldu. Uzaktan şutlarla rakip kaleyi yoklayan sarı-kırmızılılar, uzun süre aradığı golü bulamadı. Maçın 87. dakikasında Emre Akbaba'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçen Galatasaray, sahadan bu skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, 36. maçının ardından puanını 72'ye çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın da kazandığı haftada zirveyle arasındaki 6 puanlık farkın açılmasına izin vermedi.

İttifak Holding Konyaspor ise 42 puanda kaldı.

İlk isabetli şut 45+1. dakikada

Müsabakanın ilk yarısında iki takımdan tek isabetli şut geldi.

İlk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçen ve takımların pozisyon üretmekte zorlandığı karşılaşmadaki ilk isabetli şutu, 45+1. dakikada Galatasaraylı Gedson Fernandes çekti.

Terim'den 3 değişiklik birden

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında 3 değişiklik yaparak oyuna müdahale etti.

Tecrübeli teknik adam, ilk yarıda etkili olamayan takımından Emre Kılınç, Mustafa Muhammed ve Oghenekaro Etebo'yu kenara aldı. Terim, bu oyuncuların yerine Emre Akbaba, Ryan Babel ve Taylan Antalyalı'yı sahaya sürdü.

Falcao, 4 maç sonra sahada

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız oyuncusu Radamel Falcao, Süper Lig'de 4 maç sonra forma giydi.

Son olarak ligin 32. haftasındaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde oynayan Falcao, 34. haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasında kadroda olmasına rağmen süre almadı. Karagümrük müsabakasından sonra antrenmanda sakatlanan ve yüz kemiklerinde kırık meydana gelen 35 yaşındaki golcü oyuncu, Göztepe, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında kadroya alınmadı.

Konyaspor mücadelesine yedeklerde başlayan Falcao, maçın 76. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna girdi. Falcao, yüzündeki kırık nedeniyle maskeyle mücadele etti.

Üst üste 2 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de son 2 maçını galibiyetle tamamladı.

Son haftalardaki istikrarsız performansıyla şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılı takım, son 2 haftada 6 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, 37. haftada Fraport TAV Antalyaspor ve 38. haftada İttifak Holding Konyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ligdeki son 5 maçında mağlup olmayan Galatasaray, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

İç sahada galibiyet hasreti sona erdi

Galatasaray, iç sahadaki 4 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

Ligde son iç saha galibiyetini 27. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Çaykur Rizespor'a yenildi.

Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 geçerek Türk Telekom Stadı'ndaki galibiyet hasretini dindirdi. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 4 maç sonra kalesini de gole kapattı.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Akbaba, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Ligin 36. haftasında Türk Telekom Stadı'ndaki Trabzonspor maçının son dakikalarında attığı golle 1 puanı getiren isim olan Emre Akbaba, Konyaspor mücadelesinde de karşılaşmanın tek golünü kaydetti.

'Camiamız adına üzüntü verici'

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İttifak Holding Konyaspor'un teknik sorumlusu Ersan Parlatan, Galatasaray'ı aldığı galibiyetten dolayı tebrik etti.

İstanbul'dan puansız ayrıldıkları için üzüntülü olduklarını aktaran Parlatan, "Maçın 87. dakikasında gol yiyip buradan 1-0 mağlup ayrılmak camiamız adına üzüntü verici. Genel anlamda oyuncularımız iyi mücadele etti, planımızı iyi uyguladılar. Galatasaray'a birinci bölgemizde fazla alan ve zaman vermek istemedik. Kalemizin yakınlarında direnç gösterip, yakın oynayarak Galatasaray'a fazla pozisyon vermedik. Top Galatasaray'daydı, oyunun kontrolü Galatasaray'daydı ama özellikle ilk yarıda kazandığımız top sonralarını iyi kullanabilseydik daha etkili olabilirdik." diye konuştu.

İstanbul'a eksik geldiklerini kaydeden Ersan Parlatan, "Önemli eksiklerimiz var ama iyi mücadele eden, taktik disiplinden kopmayan, puan için savaşan takımımızı kutlamak gerekiyor. Bu maçı hemen geride bırakmamız gerekiyor. Hafta sonunda çok önemli bir Fatih Karagümrük maçına çıkacağız. Takımımız ve camiamız, bu maç için kenetlendi. O maçtan 3 puan alarak rahatlamak istiyoruz. Fatih Karagümrük müsabakası bizim açımızdan çok önemli. Bütün konsantrasyonumuzu Fatih Karagümrük maçına vereceğiz. Kendi sahamızda 3 puan alacağımıza eminiz." ifadelerini kullandı.

"İlk yarı pozisyon üretmekte zorlandık''

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın değerlendirmesini yapan Terim, "İlk yarı pozisyon üretmekte zorlandık. Bunda rakibimizin inatla ve ısrarla iyi savunması da önemli bir etkendi. Dizilişimiz pek doğru olmadı. Blok arasını da hiç kullanamadık. Bir iki cılız pozisyona girdik. Topla oynayan taraf olmamıza rağmen oyun hakimiyetini üretkenliğe veya hücum devamlılığına döndüremedik. Bu arada rakibimize herhangi bir pozisyon da vermedik." diye konuştu.

Konyaspor'un iyi savunmasına ikinci yarı da devam ettiğini anlatan Terim, "İkinci yarıda gol yemedikçe doğal olarak dirençleri de arttı. Yaptığımız değişikliklerle Galatasaray gibi oynamaya başladık. Atak sürekliliği yakalamak rakibi hataya zorladı, bizi de daha önde ve üretken hale getirdi. Daha önce de özellikle 18 dışından vurduğumuz toplarla golü bulabilirdik. Sonlara doğru da olsa sürekliliğin meyvesini aldık. Rakibe gol pozisyonu vermemek de bizim için sevindirici. İkinci yarı gerçek Galatasaray gibi oynadık. Her maç biraz daha sıkıntılı olacak. Üç puan aldığımız için memnunum. Oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Eğer yukarılardaysanız yalnızsınız"

Fatih Terim, son dönemde yaşanan tartışmaların ardından psikolojisinin nasıl olduğunun sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Hayat böyle bir şey. Eğer yukarılardaysanız yalnızsınız. Çok başarılıysanız düşmanlarınız da muhalifleriniz de artıyor. 50 senelik emek koy, bu sürede büyük başarılar al, doğal olarak bazılarını rahatsız etmiş olabilir. Ben, bu savaştan kaçacak veya bunlardan çekinecek biri değilim. Dışarıdakini sonuç olarak bilirsiniz ama içeridekini bilemiyoruz. İçerideki adamı daha çok üzüyor. Şu dört maçımız hayırlısıyla bitsin, sonra bakarız."

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kulüpte gelecek ay yapılacak seçimli genel kurulda başkan adayı olup olmayacağının sorulması üzerine, daha önce açıkladığı "Aile, dostlar ve Galatasaray" üçgenini hatırlatarak, "Ben, üçgenden ayrılmış değilim. Fikirlerim ve düşüncelerim aynı." dedi.

"Psikolojik olarak da oyuncular etkileniyor"

Fatih Terim, sıkışık fikstürün oyuncuları psikolojik olarak etkilendiğini söyledi.

Kazanmak zorunda olmalarının futbolcuları baskı altına aldığını anlatan Terim, "Böyle maçlarda gol gecikince, kazanmak zorunda olmak sizi psikolojik olarak baskı altına alıyor. Gol gecikince oyuncu kendi kendine 'acaba' diye soru sorar. Rakibin direncini kırmak için gol atmak gerek. Ondan sonra daha rahat oynarsınız. Haftada 3 maç oynamak fizik olarak yıprattığı gibi psikolojik olarak da yıpratıyor. Zaten hızlandırılmış bir lig oynuyoruz. Bu kolay değil. Sakatlığa, yorgunluğa açık ama psikolojik olarak da oyuncular etkileniyor." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Teknik Direktörü, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maçta tribünle tartışmaya giren Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilmemesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, "Bu sorunun muhatabı ben değilim. Bunu TFF'nin hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı Mehmet Baykan'a sorun." ifadelerini kullandı.