Galatasaray, kupada son 16 takım arasında

Galatasaray, Türkiye Kupası 5. turunda 2-0 kaybettiği maçın rövanşında TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

10. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan çizgiye kadar inen Belhanda'nın çıkardığı topa ceza sahasında Ömer Bayram'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. Nagatomo, sol çaprazda önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1 16. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Selçuk İnan'ın uzun pasında sağda topla buluşan Feghouli, ceza sahasındaki Falcao'yu gördü. Kolombiyalı futbolcu, arka direkte gelişine yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2 45+1. dakikada Galatasaray üçüncü golü buldu. Taylan Antalyalı, ceza sahası içi sağ çaprazda topu Feghouli'ye çıkardı. Cezayirli oyuncunun altıpasın gerisinden ayak içiyle yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3 90+2. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 4'e çıkardı. Belhanda'nın Tuzlasporlu 2 oyuncudan şık çalımlarla sıyrıldıktan sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-4 Karşılaşmayı 4-0 kazanan Galatasaray, kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı. AA

Okunma Sayısı: 123

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.