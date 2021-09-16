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16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Galatasaray, Lazio'yu ağırlayacak

16 Eylül 2021, Perşembe 12:34
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'nın Lazio takımını ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Arda Turan, Sacha Boey, Sofiane Feghouli ve Barış Alper Yılmaz forma giyemeyecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Türk Telekom Stadı'nda İtalya'nın Lazio takımını konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Bu sezon Avrupa'daki ilk sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a karşı veren Galatasaray, 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda devam eden sarı-kırmızılılar, İskoçya'nın St. Johnstone takımını 1-1 ve 4-2'lik skorlarla geçerek play-off turuna yükseldi. Bu turda ise Danimarka temsilcisi Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak gruplara kaldı.

Geçen sezon İtalya 1. Futbol Ligi'ni (Serie A) 6. sırada bitiren Lazio ise UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Galatasaray'da 4 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 4 futbolcu, Lazio karşısında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.

Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek.

Son 8 maçında yenilmedi

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezon 10 resmi maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti.

Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 8 karşılaşmada dörder galibiyet ve beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 8 mücadelede 16 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Lazio ise bu sezon Serie A'da çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Roma ekibi, 9 gol atarken kalesindeki 4 gole engel olamadı.

Hücumda sorun yaşamayan Galatasaray'da savunma zorlanıyor

Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçların tamamında rakip fileleri havalandırırken sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de ise 4 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların tamamında en az 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 10 müsabakanın 9'unda ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı.

Süper Lig'deki 4 maçta 8 gol atıp 5 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada 2 gol atıp 7 gol yerken, Avrupa Ligi'ndeki 4 mücadelede 8 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 6 mücadelenin hiçbirinde topun ağlarına gitmesini önleyemedi.

Son 2 maçta üstünlüğünü koruyamadı

Galatasaray, oynadığı son 2 resmi müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti.

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.

Lazio'da tanıdık isim

İtalyan temsilcisinde Türk futbolseverlerin yakında tanıdığı Vedat Muric forma giyiyor.

Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Kosovalı santrfor, bu kez Lazio formasıyla Galatasaray'ın karşısına çıkacak.

Avrupa'da 295. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında 295. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 294 müsabakanın 103'ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 77 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 393 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.

Lazio ile 5. randevu

Galatasaray, İtalyan temsilcisi ile tarihinde 5. kez resmi bir müsabakada karşılaşacak.

Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen iki takım, kendi sahasında oynadığı maçları 1-0'lık skorla kazandı.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 88. kez sahaya çıkacak

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 88. müsabakasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 87 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 34 galibiyet, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 120 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.

AA

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