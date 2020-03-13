Galatasaray: Ligler ertelensin

Galatasaray Kulübü, liglerin seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık ilkesinden hareketle seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, birçok ülkede liglerin ertelendiği ya da askıya alındığı vurgulandı.

Maçların seyircisiz oynanması durumunda taraftarların yayınlanan müsabakaları izlemek için bir araya geleceği hatırlatılan açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Bu şekilde taraftar gruplarınca bir araya gelinerek müsabaka izlenme ihtimali de gözetilmelidir. Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır."