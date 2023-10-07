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8 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

07 Ekim 2023, Cumartesi 23:14
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galatasaray'dan Süper Lig'de üst üste 7. galibiyet

 

İlk Yarı

5. dakikada Jehezkel'in ceza alanı dışında pas verdiği Saric'in şutunda, top yandan dışarıya gitti.

7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin şutunda kaleci Leite, meşin yuvarlağı kontrol etti.

37. dakika Jehezkel'in pasıyla topla buluşturduğu Streek'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Muslera gole izin vermedi.

42. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasından şutunda, kale çizgisi önünde bekleyen defans oyuncusu Güray Vural kafayla topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

48. dakikada Tete'nin ceza sahası sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Icardi'nin kafayla şutunda, kaleci Leite topu kornere çeldi.

57. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Icardi'nin şutunda, meşin yuvarlak Antalyasporlu Veysel Sarı'nın müdahalesiyle kornere gitti.

58. dakikada Galatasaray öne geçti. Sarı-kırmızılı takımın sağ köşeden kazandığı kornerle ceza sahasına gönderilen ortaya yükselen Icardi'nin indirdiği topu kale çizgisi önünde bulan Sanchez, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

78. dakikada Safuri'nin ortasında ceza sahasında sağ çaprazda topla buluşan Assombalonga'nın kafayla şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

82. dakikada Assombalonga'nın sol çaprazdan şutunda, top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

86. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in pasında sol çaprazda topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Leite'nin sağından filelere gönderdi: Hakem Zorbay Küçük, ofsayt itirazı üzerine gidilen VAR incelemesi sonrası golün geçerli olduğunu ilan etti: 0-2

Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, Galatasaray 58. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle 1-0 göne geçti.

86. dakikada Icardi'nin golüyle farkı 2'ye çıkaran Galatasaray, hanesine 3 puanı yazdırdı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligde puanını 22'ye çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ligde iki hafta üst üste kazandıktan sonra Galatasaray'a mağlup olan Bitexen Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.

Galatasaray ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Bitexen Antalyaspor'u mağlup etti.

Son 22 resmi maçında mağlup olmadı

Galatasaray, son 22 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Davison Sanchez ilk golünü attı, Icardi gol sayısını 8'e yükseltti

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Davinson Sanchez, sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü Bitexen Antalyaspor'a attı.

Sarı-kırmızılıların Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise Süper Lig'de bir hafta aradan sonra Bitexen Antalyaspor maçında gollerine devam etti ve bu sezon 8 haftada 8 gole ulaştı.

"Puan kaybına tahammülümüz yok"

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, üst üste yedinci maçlarını kazandıklarını belirterek, "Hedefimiz tabii ki bu sene de şampiyon olmak. Puan kaybına tahammülümüz yok." dedi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, Antalya'nın zor bir deplasman olduğunu bilerek sahaya çıktıklarını söyledi.

Hem ligde hem UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam ettiklerini anımsatan Buruk, "klasikleşen kötü zeminler"den birinde oynadıklarını ifade etti.

Buruk, hava sıcaklığının nemle birleşmesiyle maçın temposunun zaman zaman düştüğünü, iki takımın da buna rağmen iyi mücadele ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fazla pozisyon üretmesek de net pozisyonlara girdik. Öne geçme fırsatları yakaladık. Belki 3-0, 4-0'lık net pozisyonlar da geldi. Antalyaspor gibi iyi bir takıma karşı aldığımız galibiyet bugün bizim ana amacımızdı. Bunu başardık. 7 maç üst üste kazandık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki bu sene de şampiyon olmak. Puan kaybına tahammülümüz yok. Bugün zaman zaman yorgunlukların ikinci yarı çıktığını gördük."

Buruk, bundan sonraki maçlarını da kazanmak istediklerini belirterek, milli maç arasında biraz dinlenme fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Buruk, hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmediklerini, futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ile hakem Zorbay Küçük arasında maç sırasında ne geçtiğini görmediğini ve kaleci Fernando Muslera ile olan pozisyonda rakip oyuncuya kırmızı kart gösterilebileceğini söyleyenler olduğunu aktardı.

Buruk, Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'nin de oyundaki performansıyla iyi izlenim bıraktığını sözlerine ekledi.

"Harika bir maç geride kaldı ama sonuç bizi tatmin etmedi"

Bitexen Antalyaspor'un teknik sorumlusu Joao Carlos Valado Tralhao, takımını mücadelesinden dolayı kutladı.

Tralhao, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bugün güçlü bir rakibe karşı zor bir maç oynayacaklarını bilerek sahaya çıktıklarını söyledi.

Hafta boyunca Galatasaray maçını kazanmak için hazırlandıklarını ifade eden Tralhao, "Sahadaki oyuna baktığımızda takımımızı tebrik etmemiz gerekir. Kaybettik, ama kimliğimizi kaybetmedik. Oyunu dengeli götürdük. Belli bölümlerde iki takım da topa sahipti. Rakibin baskısına iyi cevap verdik. Maçın kırılma anında kalemizde golü gördük. Bir anlık dikkatsizlikle ikinci golü kalemizde bulduk. Takımımızın reaksiyonu harikaydı, büyük takım reaksiyonu verdik. Ne oynadığını bilen bir takım kimliği vardı. Takımımızı tebrik edebiliriz. Golü yedikten sonra belli bölümlerde organize olamadığımızı gördük. Kimliğimizi kaybetmedik. Zor mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Harika bir maç geride kaldı ama sonuç bizi tatmin etmedi." ifadelerini kullandı.

Tralhao, Antalyaspor'un ligde yeniden galibiyetlere ulaşmasını diledi.

AA

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