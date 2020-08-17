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17 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Galatasaray, Omar Elabdellaoui'yi renklerine bağladı

17 Ağustos 2020, Pazartesi 17:00
Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'nin transferini duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Elabdellaoui'nin bu sezon ve 2021-2022 sezonunda 1 milyon 300'er bin avro, 2022-2023 sezonunda ise 1 milyon 400 bin avro sabit transfer ücreti alacağı kaydedildi.

Transferle ilgili kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Norveçli futbolcunun isminin telaffuzunun zor olduğu vurgulanarak, "Omar Elabdellaoui. Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutmayacaksınız. Hoş geldin Omar Elabdellaoui!" denildi.

Videoda açıklamasına yer verilen oyuncu da, "Benim adım Elabdellaoui. Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutamayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Norveç Milli Takımı forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.

Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplam 47 resmi maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.

Öte yandan, oyuncunun sağlık kontrolünden de geçirildiği aktarıldı.

Mustafa Cengiz'den Elabdellaoui değerlendirmesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transfer Omar Elabdellaoui'nin sarı-kırmızılı takımda başarılı olacağına inandığını söyledi.

Elabdellaoui için Türk Telekom Stadı'nda yapılan imza törenine ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay'la birlikte katılan Mustafa Cengiz, sonrasında GS TV'ye açıklamalarda bulundu.

Oyuncunun Norveç'te doğup büyüdüğünü aktaran Cengiz, "Kendisi Norveç Milli Takımı'nda ve Olympiakos'ta kaptanlık yapmış, çok değerli bir futbolcu. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet vereceğine ve Galatasaray'da çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu transferin hem camiamıza hem futbol takımımıza hayırlı olmasını diliyorum. Scout ekibimizi ve teknik ekibimizi Omar gibi bir futbolcuyu kazandırdıkları için tebrik ediyorum." diye konuştu.

Norveçli futbolcu ise Galatasaray'a gelmesine katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Buraya geldiğim için çok mutlu ve gururluyum. Başkanımıza beni buraya kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızım ve bu mücadelede yer almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA

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