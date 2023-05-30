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31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Galatasaray şampiyon oldu

30 Mayıs 2023, Salı 22:18
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü’nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Galatasaray ilk etkili atağında golü buldu. Rashica'nın sağ korner çizgisinden ortasında ceza sahasında topla buluşan İcardi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

 

10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan ortasına ceza sahasında müsait durumdaki İcardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

 

15. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Zahid'in şutunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı son anda çeldi. Ceza sahasında topu önünde bulan Sowe'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera bir kez daha kurtardı.

16. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Taylan Antalyalı'nın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Milson'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 1-1.

18. dakikada Rashica'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda sert şutunda, topu kaleci Gökhan Akkan son anda kornere çeldi.

21. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan İcardi'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

29. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rashica'nın defansı çalımlayıp kaleyi gönderdiği sert şutu, kaleci Gökhan Akkan son anda çeldi.

38. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ortasında ceza sahasında topla buluşan İcardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

41. dakikada Zahid'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Sowe'nin kafa vuruşunda, kaleci Muslera topu yatarak kurtardı.

44. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazına yakın bir noktada topla buluşan Zahid'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı.

Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Hanousek'in sol korner çizgisinden yaptığı ortasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın kafa vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

63. dakikada Emre Kılınç'ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Malcuit'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada orta sahadan gelen topla buluşan Barış Alper Yılmaz, defans oyuncusu Mujakic'i geçerek sağ çaprazdan sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı yatarak kurtardı.

73. dakikada Galatasaray iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasına hareketlenen ve ceza sahasına girmeden kaleci Gökhan Akkan'ı çalımlayan Barış Alper Yılmaz'ın boş kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-3.

78. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Oliveira'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

89. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

90+1. dakikada solda çaprazdan ceza sahasına giren Sowe'nin sert vuruşunda, kaleci Muslera topu son anda yatarak kurtardı.

Müsabakayı 4-1 kazanan Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

AA

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