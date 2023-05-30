Galatasaray şampiyonluk için Ankaragücü karşısında

Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Lider Galatasaray, sahaya şampiyonluk için çıkacak.

Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacakÇ

Süper Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım maçtan galibiyetle ayrılması halinde, diğer müsabakaların sonuçlarına bakılmadan, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında puan yitirmesi durumunda ise 5 puan önünde bulunduğu ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin sahasında Fraport TAV Antalyaspor'a puan kaybetmesini bekleyecek.

Sarı-kırmızılıların puan kaybı yaşaması, Fenerbahçe'nin ise kazanması durumunda ise şampiyonluk kupası, 4 Haziran'da Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahibi bulacak.

Galatasaray şampiyonluğa bir adım uzakta

Lig'de haftaya 79 puanla lider giren sarı-kırmızılı takım, ikinci sırada bulunan şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor.

Galatasaray, MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, 2022-2023 sezonunun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Üç sezon aradan sonra şampiyon olacak

Galatasaray, şampiyon olması halinde üç sezon aradan sonra bu başarıya ulaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, Medipol Başakşehir'in şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda 6'ncı, Beşiktaş'ın kupayı kazandığı 2020-2021 sezonunda averajla 2'nci, Trabzonspor'un ipi göğüslediği 2021-2022 sezonunda da 13. olmuştu.

23. şampiyonluk çok yakın

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu elde etmeye çok yakın.

Ligin geride kalan 64 sezonunda 22 kez bu başarıyı tekrarlayarak rekoru elinde bulunduran ve formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olan Galatasaray, MKE Ankaragücü maçında 23. şampiyonluk için mücadele edecek.

Galatasaray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı da 4'e yükseltmiş olacak.

Okan Buruk'un ikinci şampiyonluğu olacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, MKE Ankaragücü maçını kazanmaları halinde Süper Lig'de ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşayacak.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'de görev yapan Buruk, 2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

Akhisarspor Belediyespor ile 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, istedikleri sonucu almaları halinde teknik direktörlük kariyerinde üçüncü kupayı kaldıracak.

Son 3 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

Zaniolo cezalı, 6 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan Nicolo Zaniolo, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca maç öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, kart görmeleri durumunda ligin 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.