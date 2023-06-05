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5 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Galatasaray şampiyonluk kupasına kavuştu

05 Haziran 2023, Pazartesi
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray için kutlama organizasyonu düzenlendi.

Galatasaray'ın Nef Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından düzenlenen etkinlikte taraftarlar elde edilen başarıyı kutlarken, sarı-kırmızılı takım da şampiyonluk kupasına kavuştu.

 

Tribünleri tamamen dolduran Galatasaraylı taraftarlar, ışık gösterileri ve çeşitli şovlarla takımlarının başarısını kutladı.

Kutlama için maçtan sonra saha içinde platform kurulurken, Doğu Tribünü'ne asılan perdeye projeksiyon cihazıyla Galatasaray'ın simgesi olan aslan animasyonu yansıtıldı.

Yönetici, teknik heyet ve futbolcular tek tek sahneye çağrıldı

Kutlamada kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular tek tek anons edilerek platforma davet edildi.

İlk olarak başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Cemal Özgörkey ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur sahneye geldi.

Ardından teknik direktör Okan Buruk ve yardımcıları sahneye çağrıldı. Okan Buruk, eşi Nihan ve oğlu Ali Yiğit ile platformdaki yerini aldı.

Genç oyuncuların sahneye çıkmasıyla devam eden kutlamada ismi anons edilen futbolcular, seçtikleri şarkı eşliğinde taraftarın önüne çıktı. Yabancı oyuncuların ülkelerinin bayraklarıyla çıktığı organizasyonda birçok futbolcu da çocuklarıyla birlikte kutlamaya dahil oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesiyle Galatasaray'a katılan Samuel Adekugbe, gözyaşları içinde seremoniye çıktı.

Eşinin doğumu için ülkesine giden Fredrik Midtsjö, kutlamada yer almadı.

Kupa töreninde Ahmet Çalık unutulmadı

Şampiyonluk kutlamasında, geçen yıl trafik kazasında vefat eden milli futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı.

Futbolculardan Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir, giydikleri forma ve seçtikleri parçalarla bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Ahmet Çalık'ı andı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da şarkıya eşlik ederken, statta güzel bir atmosfer oluştu.

Kupayı Mehmet Büyükekşi verdi

Galatasaray'a, Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupası takdim edildi.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden alarak havaya kaldırdı.

Şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness'in de katıldığı kutlamada, şarkı Kenan Doğulu da sahne aldı.

AA

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