Galatasaray şampiyonluk yolunda kayıpsız ilerliyor

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenerek, şampiyonluk kapısını sonuna kadar araladı.

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

İlk yarı

13. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Icardi'nin düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

30. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

50. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışı sonrasında ceza sahasına ortalanan topa Leke James kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

63. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Boey'un sağdan ceza sahasına ortaladığı topa arka direkte Icardi kafayla vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

Karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip, 2-0 kazandı.

Galatasaray puanını 79'a çıkardı

Süper Lig'de son üç maçını kazanan Galatasaray puanını 79'a çıkarırken, Demir Grup Sivasspor ise 37 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçtan galibiyetle ayrıldığı takdirde diğer karşılaşmaların sonuçlarına bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü deplasmanında puan kaybı yaşaması halinde bile ikinci sıradaki rakibi Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor karşısında alacağı sonuç, sarı-kırmızılı ekibi şampiyonluğa taşıyabilir.

Bu arada Galatasaray'ın bu galibiyetiyle Beşiktaş'ın ligde şampiyonluk şansı kalmadı.

Tribünlerde şampiyonluk şarkıları

Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından galibiyet sevincini tribünlerdeki taraftarlarla paylaştı.

Maç sonunda tribünlere giden futbolcular, taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaptı.

Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri atan Icardi, kızlarıyla galibiyet "üçlü"sü çektirdi.

Bu arada sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerde şampiyonluk şarkı ve marşları söyledi.

Sahasındaki son 16 maçı kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 16 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sahasındaki son 16 maçta 38 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

Icardi gollerine devam ediyor

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon gol sayısını 19'a çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın son 4 maçındaki 6 golü de Arjantinli yıldız futbolcu kaydetti.

Galatasaray, Icardi'nin ligde gol attığı 13 maçın 11'inden galibiyetle ayrılırken, birinde berabere kaldı, birinde ise mağlup oldu.

"Haftaya inşallah şampiyon olacağız"

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, gelecek hafta şampiyon olacaklarına inandığını söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Çok önemli bir galibiyet. İki maçımız kaldı. Bu bilinçle haftaya hazırlandık. Son haftalarda, her hafta 'şampiyon olacağız' diye hazırlanıyoruz. Bu maçın önemini çok fazla biliyorduk ve ona göre hazırlandık. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarın sustuğunu hatırlamıyorum. Çok güzel ortam vardı. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Haftaya inşallah şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Mauro Icardi ile saha içindeki ilişkisiyle ilgili konuşan sarı-kırmızılı futbolcu, "Bir pozisyonda pas verdiğinde 'Sana gol attırmaya çalışıyorum.' dedi. Ben de 'Ben sana attırmaya çalışıyorum.' dedim. Bir türlü o konuda anlaşamıyoruz ama birbirimize asist yapıyoruz. Çok kaliteli bir oyuncu, aynı zamanda çok iyi bir insan. Saha içinde de saha dışında da hiçbir egosu yok. Bunun meyvelerini yiyoruz. Bugün 2 gol atmak ona nasip oldu. Biz de takım olarak ona yardımcı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili bir soruya cevap veren Kerem, "Bunları hiç kendime söylemiyorum, düşünmüyorum. Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Geçen sene bizim için iyi bir sezon değildi. Yine böyle şeyler konuşuluyordu. Ben Galatasaray'a odaklıyım. Galatasaray'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Gelecek sezon ne olur biter hiçbir planım yok. İnşallah güzel biter." değerlendirmesinde bulundu.

"Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimize, gruplara kalacağımıza ve grupları geçeceğimize inanıyoruz"

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacaklarına inandığını söyleyen Kerem, "Her futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, orada kendini göstermek hayallerinden biridir. Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası'ndan sonra en üst seviye. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimize, gruplara kalacağımıza ve grupları geçeceğimize inanıyoruz. Onun bilincindeyiz. Seneye çok daha güzel şeyler olacak. Neden Şampiyonlar Ligi finali, şampiyonluğu olmasın. Biz bunları çok hayal olarak görmüyoruz. İnşallah olur." şeklinde konuştu.

Sürekli kendini geliştirmeye çalıştığını aktaran Galatasaraylı oyuncu, "Benim için yeter diye bir şey yok. Hep kendimi geliştirmek üstüne değerlendirmeler yapıyorum. Oynadığımız dünya yıldızları hepimize bir şeyler katıyor. Saha içi, saha dışı onlardan ne öğrenebilirsek öğrenmeye çalışıyoruz. Onlar da bize yardımcı olmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu, şampiyonluk hayaliyle ilgili olarak ise "Şu an şampiyonluğu düşünüyoruz. Şampiyonluk sonrası belki taraftara kupayla koşabilirim." dedi.

"İstediğimiz gibi bir şekilde maçı bitiremedik"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçın istedikleri gibi bitmediğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çalımbay, iyi bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Maç istediğimiz gibi bitmedi. Karşımızdaki takım gerçekten mükemmel bir hava yakalamış, taraftarlarıyla bütünleşmiş. Zaten bu bütünleşme olduğu zaman da çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bugüne kadar da güzel bir form yakaladılar. Biz maça bayağı bir eksik geldik. Onun için de sıkıntılı bir maç oldu. İlk yarı tam adapte olamadık. Galatasaray baskı kurdu ve golü de attı. Ama ikinci yarıya başladığımızda gayet iyi şekilde değişikliklerimizi de yaptık. Ancak yine çok kolay bir gol yedik. Dediğim gibi istediğimiz gibi bir şekilde maçı bitiremedik." diye konuştu.

Bu sezon üç kulvarda mücadele ettiklerini hatırlatan Çalımbay, "Üç sene üst üste hem Avrupa hem lig hem de Türkiye Kupası'nı bir arada götürmeye çalıştık. Kadro yetersiz olduğu zaman ya da sakatlıklardan büyük sıkıntılar yaşadık. Bu sıkıntıyı Galatasaray maçında da bekliyorduk. Yine de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Bazı arkadaşlarımızı korumaya çalıştık. Biz ligde rahat olsaydık bu maç böyle bitmezdi. Daha değişik bir maç olurdu." ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay, Anadolu'dan üst üste üç kez Avrupa kupalarına katılan tek takım olduklarını vurgulayarak, "Bütçe olarak çok zayıfız. Belki Galatasaray'ın aldığı bir oyuncuyla bizim bütün takımı yaparsınız. Bir de bizim takım, Avrupa'nın en yaşlı takımı. Üç kulvarda bir arada yarıştığınızda mutlaka bir şeyler çıkıyor. Sakatlıklar çıkıyor, yorgunluklar çıkıyor. Geniş bir kadromuz da yok. Bu sene çok büyük şanssızlık yaşadık. İnşallah onu da telafi edeceğiz. Kupada bir, ligde de kalan iki maçımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, Demir Grup Sivasspor'da devam edip etmeyeceğine yönelik soruya, "Ben kendim de Sivaslıyım. Çalıştığım süre içerisinde Sivas'a güzel şeyler de yaptım. Eğer ortam iyi olursa, hedef olursa tabii ki devam ederim. Hedef olmazsa, istediğimiz şeyler olmazsa devam etmek bence doğru olmaz." cevabını verdi.