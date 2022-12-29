Galatasaray, Sivas'tan 3 puanla döndü

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

3. dakikada ilk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Oliveira'nın ceza yayının gerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarıya çıktı.

8. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Ulvestad'ın ceza yayı yakınından vuruşunda, top savunmaya çarparak uzaklaştı.

19. dakikada sağ çaprazdan ceza yayına doğru ilerleyen Robin Yalçın'ın şutunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

22. dakikada orta alandan aldığı topla ceza sahasına ilerleyen Kerem Aktürkoğlu, Gomis ile duvar pası yaptıktan sonra top Oliveira'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak uzaklaştı.

25. dakikada Rashica'nın ceza yayının gerisinden şutunda top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

27. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Sağ kanattan Boey'in içeriye çevirdiği topu Mertens penaltı noktası yakınlarında düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0

32. dakikada Mertens'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasında son anda pasını Gomis'e verdi. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak Goutas'a çarparak uzaklaştı.

43. dakikada Rashica'nın sağ kanattan ortasında Van Aanholt'un arka direkte gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Dia Saba'nın ortasında altıpasa yakın noktada savunmadan seken topu önünde bulan Ulvestad'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti ama hakem VAR kararıyla golü iptal etti.

62. dakikada Oliveria'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural'dan dönen topu defans uzaklaştırdı.

66. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı içi sağ çizgiden içeriye gönderdiği meşin yuvarlak Yatabare'nin önünden geçerek taca çıktı.

80. dakikada Sivasspor eşitliği yakaladı. Dia Saba'nın orta alana yakın noktadan gönderdiği pasla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Muslera'nın sağından topu ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada Van Aanholt'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten az farkla dışarıya çıktı.

89. dakikada Barış Alper Yımaz'ın sağ kanattan ortasında top savunmadan sekerek kornere çıktı.

90+5. dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray yarı sahasından uzun gönderdiği topla defansın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-2

Karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazandı.

"Çok ağır bir zeminde mücadele ettik"

Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, maça hakem hatalarının damga vurduğunu söyledi.

Otyakmaz, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok ağır bir zeminde mücadele ettiklerini belirtti.

Zeminin 10 gün öncesine kadar iyi olduğunu aktaran Otyakmaz, "Fakat bir mantar hastalığı söz konusu olunca zemin bu hale geldi. Biz de çok üzgünüz. Bundan sonra 17 Ocak’a kadar uzun bir süre maç yok. İnşallah biraz daha toparlarız." dedi.

Otyakmaz, maçın ikinci yarısında iyi mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Ne yazık ki maça damga vuran hakem hataları oldu. Hakemler konusunda pek görüş bildirmiyoruz federasyona gidip bunlar muhakkak konuşulacaktır. Ancak bütün Türkiye’de ki futbolseverler bizim golümüzün neden iptal edildiğini anlamadılar, anlam veremediler. Bizde aynı şekilde anlam veremedik." diye konuştu.

VAR'da Özgüç Türkalp'in olduğunu kaydeden Otyakmaz, şöyle devam etti:

"20 yıldır Özgüç Türkalp adını duymaktan artık rahatsız olduk. Bunların hiç emekliliği falan olmuyor mu? EYT’ler bile geldi artık lütfen emekli olsunlar. Futbol kamuoyunu çok fazla sıkıntıya sürüklememek adına çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Federasyondan da konuyla alakalı en üst düzey şekilde açıklama bekliyorum. Kırmızı kart pozisyonu tam olarak görmediğim için yorum yapmak istemiyorum. Golümüzün neden iptal edildiği hakkında en üst düzeyde açıklama bekliyoruz. İyi bir federasyonumuz var sık sık görüşüyoruz. Oldukça objektif ve şeffaf olmaya çalışıyor ancak hakemler aynı tas aynı hamam devam ediyor."

Otyakmaz, bir gazetecinin uzatma dakikalarında hakemin VAR’a gitmesi hakkında düşüncelerini sorması üzerine, şunları söyledi: "

"Orada bir atak başlangıç meselesi söz konusu. Yaklaşık 13-14 saniye sonra gol oluyor ofsayt var, evet. Bazı maçlarda bize atak başlangıcı daha sonradan alıp yediğimiz golü normal saymışlardı. Şimdiyse attığımız golü saymadılar. Onun hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama en üst düzeyde açıklama bekliyoruz. Bu golümüz neden iptal edildi? Ne verildi? Ofsayt mı verildi sebebi ne? Mesela Galatasaraylılar itiraz ediyor. Bir tanesi diyor ki çizgiyi geçmedi, bir tanesi diyor ki ele çarptı. Diğeri de ofsayt diyor. Yani onlar bile neye itiraz ettiğini bilmiyor. Gidip uzun bir süre izleyip mercekle hata ararsanız mutlaka bir temas ya da herhangi bir şey bulursunuz. Bu beğendiğim bir hakemdi, hiç yakıştıramadım. Maçta da bazı hatalarını gördüm ve hiç hoşuma gitmedi. Aslında gelecek için ümitli olduğum bir hakemdi. Maalesef bu yaşananlar hiç hoşumuza gitmedi. Tekrardan Galatasaray’ı tebrik ediyorum."

"Lider olarak yeni yıla girdiğimiz için çok mutluyuz"

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, yeni yıla lider girdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, zeminin her iki takımı da zorladığını belirtti.

Sivasspor'un da zaman zaman zeminle mücadele ettiğine dikkati çeken Buruk, "Biraz daha uzun topu kullanan takım olduğu için rakibimize biraz daha avantaj oldu. Maçın geneline baktığımız zaman iki taraf da birbirini bekledi, zorladı. Seyir zevki çok yüksek bir maç olmasa da heyecanlı bir karşılaşma oldu." dedi.

Karşılaşmada 1-0 öne geçtikten sonra 2. gol şansı yakaladıklarını ama bunu değerlendiremediklerini anlatan Buruk, "1-1 sonrası oyuncu değişiklikleriyle rakibin üzerine gittik ve uzun topla 2. golü bulduk. Böyle bir zeminin üzerinde oynayıp maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Lider olarak lige girdiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.

"Her iki takım da hakem kararlarından mutlu değildi"

Maç içerisinde pozisyonlar olduğunu aktaran Buruk, "İkinci gol için ofsayt kararı verildiğini öğrendik. Birincisi için de ofsayt kararı verildiğini öğrendik, çok net bir şekilde görmedik. Birinci yediğimiz sayılmayan gol öncesi de aslında oyuncumuz yerde yatarken hakemin de maçı durdurması ve Oliveria'ya sarı kart gösterip cezalı duruma düşürmesi de enteresandı. Genel olarak her iki takım da hakem kararlarından mutlu değildi." ifadelerini kullandı.

"Hakemin kararı uzun bir süre konuşuldu"

Hakem kararının her iki takımı da mutsuz ettiğini söyleyen Buruk, şunları kaydetti:

"Sayılmayan birinci gol öncesi de oyuncum yerde yatarken, top dışarı giderken maçı durdurması gerekiyordu. Sahaya tedavi için sağlık ekibi çağırması gerekiyordu ama diğer oyuncumun hareketine bir anda sarı kart verdi. Bir atış verdi, o atışta geldi gol oldu. Net olarak pozisyonu görmedim, seyretmedim. Genel olarak insanlar ne olduğunu anlayamadıklarını söylüyorlar. Hakemin kararı uzun bir süre konuşuldu. Ofsayt olarak biliyorum ama net olarak bir görüşüm yok. Bununla ilgili objektif olarak konuşuyorum. Aynı şey belki bizim başımıza gelse ben de aynı şeyi söylerdim. Burada ne oldu, ne verildi bu net olarak belli olsun. Herkes aynı tepkiyi verirdi. O yüzden net olarak açıkçası ben de ofsayt kararı verildiğini öğrendim. Benim bildiğim bir ofsayt kararı çıktı diye biliyorum, net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bu pozisyon öncesinde de hakemin bizim aleyhimize yanlış bir sarı kartla faulu de aynı şekilde objektif olarak ortaya koymak gerekir."

"Ofsayt kararı direkt hakemden duyduğum bir şey değil"

Buruk, Sivasspor'un iptal edilen golünün gerekçesinin ofsayt olduğunun söylendiğini belirterek, "İdari ekibimden biri ofsayt olabileceğini söyledi. Federasyon başkanı ve Merkez Hakem Kurulu bununla ilgili konuşacak. Ofsayt olduğunu duydum, direkt hakemden duyduğum bir şey değil. Bizim idarecilerimizden birinden duyduğum bir şey. O pozisyonda uzun bir inceleme oldu. Benim de tahminim ofsayt kararı verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, karşılaşmanın normal süresinin üzerine bir uzatma devresi oynandığını da aktararak, "Maçlar 105 dakikaya çıktı. Biz de kulübede plan yaparken artık bunu planlıyoruz. Yani belki beşinci değişikliği yapıyorsunuz her zaman risk olur. Bunları da hesaplıyoruz, hepimize uzun geliyor, oyuncuya da uzun geliyor. Belki ekstra bir yorgunluk da oluyor onlar için. Ama böyle bir karar alındı, herkes için aynı şey uygulanıyor." diye konuştu.