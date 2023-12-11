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Galatasaray son 16 turuna yükselebilmek için Kopenhag karşısında

11 Aralık 2023, Pazartesi 14:23
Sarı-kırmızılı takım, 23 yıl önce UEFA Kupası'nı kazanarak tarihinin en büyük başarısına imza attığı Parken Stadı'nda 12 Aralık Salı günü yine önemli bir sınav verecek.

Galatasaray Futbol Takımı, tarihinin en büyük başarısına imza attığı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda 12 Aralık Salı günü yine önemli bir maça çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, 23 yıl önce UEFA Kupası'nı kazandığı Parken Stadı'nda bu kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak için mücadele verecek.

Galatasaray, A Grubu 6. ve son haftasında bu statta karşılaşacağı Danimarka'nın Kopenhag ekibini yenmesi halinde "Devler Ligi"nde son 16 turuna yükselecek.

Danimarka'nın en büyük stadı olan ve 1992 yılında hizmete giren Parken Stadı, 42 bin 305 seyirci kapasitesine sahip.

Türkiye'ye futbolda ilk Avrupa kupasını bu statta kazandırdı

Galatasaray, günümüzde UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanan Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı kupası olan UEFA Kupası'nı, 2000 yılında Parken Stadı'nda kaldırdı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonuna UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan sarı-kırmızılı takım, yer aldığı grubu üçüncü sırada bitirerek UEFA Kupası'nda yoluna devam etti. Üçüncü turda dahil olduğu organizasyonda sırasıyla İtalya'nın Bologna, Almanya'nın Borussia Dortmund, İspanya'nın Mallorca ve İngiltere'nin Leeds United ekibini eleyen Galatasaray, finalde İngiliz temsilcisi Arsenal ile karşılaştı.

Parken Stadı'nda 17 Mayıs 2000 yılında oynanan, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz berabere biten maçta rakibine penaltılarda üstünlük sağlayan Galatasaray, Türkiye'ye futbolda tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazandırdı.

Okan Buruk, bu kez takımın başında

Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kaldırdığı maçta forma giyen Okan Buruk, Parken Stadı'nda bu kez teknik direktör sarı-kırmızılı takımın tarihine geçmeye çalışacak.

Futbol kariyerinde sarı-kırmızılı forma altında önemli başarılar yaşayan Okan Buruk, Arsenal ile Parken Stadı'nda oynanan final maçına da ilk 11'de başlamıştı. Buruk, müsabakanın 83. dakikasında yerini Hakan Ünsal'a bırakmıştı.

Okan Buruk, Galatasaray'da futbolcu olarak tarihi bir zafer yaşadığı Parken Stadı'nda yarın teknik direktör olarak büyük bir başarı kazanmak için takımını idare edecek.

AA

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