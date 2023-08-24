Galatasaray, son dakika golüyle Norveç'ten avantajla döndü

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Molde'yi Midtsjö'nün 90+3. dakikadaki golüyle 3-2 yendi.

İlk Yarı

2. dakikada Eikrem'in ceza sahası yayı gerisinden şutunda top üstten auta gitti.

8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağdan Breivik'in kullandığı kornerde altıpas önünde yükselen Ellingsen'in kafayla vurduğu top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

13. dakikada sağdan kanattan atağa katılan Knudtzon'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Eikrem'in vuruşunda kaleci Muslera uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada sarı-kırmızılı ekip beraberliği buldu. Yunus'un ceza sahası yayı gerisinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Oliveira geçti. Portekizli oyuncunun vuruşunda baraja çarpan meşin yuvarlak kaleci Karlstrom'ü yanıltarak ağlara gitti: 1-1.

29. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus'un uzun oynadığı pasa hareketlenen Icardi, altıpasın sağ çaprazına gelen topa bekletmeden sağ ayağıyla vole vurdu. Açı dar olmasına rağmen meşin yuvarlak kaleci Karlstrom'un elleri arasından filelerle buluştu: 1-2.

40. dakikada Angelino'nun derinlemesine gönderdiği pasta Icardi, ceza sahası içi sol çaprazda aldığı meşin yuvarlağı topukla şık bir şekilde Mertens'in önüne bıraktı. Belçikalı futbolcunun kalecinin üzerinden aşırttığı top, az farkla yandan auta çıktı.

43. dakikada Galatasaray'ın golü Video Yardımcı Hakem'e (VAR) takıldı. Sergio Oliveira'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen İngiliz hakem Anthony Taylor, Mertens'in topu kaparken faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

45+3. dakikada sol kanatta kaptırılan topla çaprazdan ceza sahasına giren Breivik'in sert şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılılar 2-1 üstün tamamladı.

İkinci Yarı

46. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Yunus ile ikili mücadeleye giren Haugen, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Yunus, pozisyonda rakibinin elle oynadığını belirterek penaltı bekledi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen İngiliz hakem Taylor, kararını değiştirmedi.

56. dakikada Molde beraberliği yakaladı. Sağ kanattan atağa katılan Knudtzon'un ortasında arka direğe açılan topa Haugen gelişine vurdu. Yerden seken topa Abdülkerim çizgi üzerinde müdahale etse de gole engel olamadı: 2-2.

73. dakikada Haugen'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda Boey'un müdahale ettiği top az farkla kornere gitti.

Aynı dakika içinde Eikrem'in sağdan kullandığı kornerde top altıpas içinde Ellingsen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda iyi yer tutan kaleci Muslera, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

90+3. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Barış Alper'in kafayla indirdiği topu önüne iyi alan ve bir rakibini geçen Icardi, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arjantinli yıldız, uygun durumdaki Midtsjö'ye pasını aktarırken, Norveçli futbolcu topu boş kaleye yuvarladı: 2-3.

Müsabaka sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray önemli bir avantaj yakaladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 yenerek önemli bir avantaj yakaladı.

Molde Stadı'nda yaklaşık 10 bin seyirci önünde yapılan müsabakaya iyi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, hücumda pozisyon üretmekte zorlanırken savunmada ise birçok açık verdi.

Mücadelenin 8. dakikasındaki kornerde Martin Ellingsen'in attığı gole engel olamayan Galatasaray, geri düştü. Karşılaşmanın 20. dakikasından sonra oyunda denge kuran Galatasaray, 25. dakikada Sergio Oliveira'nın frikikten attığı golle beraberliği sağladı. Maçın 29. dakikasında ise Mauro Icardi'nin ayağından golü bulan sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan takım yine Molde oldu. Ev sahibi ekip, maçın 56. dakikasında Kristoffer Haugen'in golüyle 2-2 beraberliği yakaladı. Uzun süre maç beraberlikle devam etti. Maçın son anlarında Galatasaray adına Fredrik Midtsjö sahneye çıktı ve 3-2'ik galibiyeti getiren golü kaydetti.

Icardi gollerine devam ediyor

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, son 3 resmi maçında 4. kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçındaki tek golü kaydeden 30 yaşındaki santrfor, Süper Lig'deki Trabzonspor mücadelesinde de 2 kez gol sevinci yaşadı.

Icardi, Molde mücadelesini de boş geçmedi ve 29. dakikada takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Oliveira, 85 gün sonra gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, 85 gün sonra golle buluştu.

Sarı-kırmızılı formayla son golünü 30 Mayıs'ta Süper Lig'deki MKE Ankaragücü karşılaşmasında atan Oliveira, 85 gün aradan sonra Molde mücadelesiyle bir kez daha gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'daki toplam gol sayısını 5'e çıkaran 31 yaşındaki futbolcu, bu sezonki ilk golünü attı.

Midtsjö, vatandaşlarının önünde galibiyeti getirdi

Karşılaşmada Galatasaray'ı galibiyete taşıyan golü Norveçli Fredrik Midtsjö kaydetti.

Sarı-kırmızılı takıma geçen sezon transfer olan Midtsjö, 2011-2017 yıllarında Molde'nin en büyük rakiplerinden Rosenborg'da top koşturdu.

Norveçli milli futbolcu, ülkesinde çıktığı müsabakada vatandaşları tarafından yuhalandı. Maça 82. dakikada Berkan Kutlu'nun yerine giren Midtsjö, 90+3. dakikada galibiyet golünü atan oyuncu oldu.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde ikinci kez ağları sarsarken, bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

Yunus'un golü VAR'a takıldı

Galatasaray adına Yunus Akgün'ün kaydettiği gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edildi.

Mücadelenin 43. dakikasında Sergio Oliveira'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen İngiliz hakem Anthony Taylor, Mertens'in topu kaparken faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

Tete, ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Tete, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Lisansı çıkartılmasının ardından UEFA listesine son anda eklenen Brezilyalı futbolcu, Molde müsabakasının 82. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine dahil oldu.

Beş maç sonra gol yedi

Galatasaray, 5 resmi müsabakanın ardından kalesinde gol gördü.

Bu sezonki ilk resmi maçına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Litvanya'nın Zalgiris takımı karşısında çıkan sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3, Trendyol Süper Lig'de ise 2 maça çıkan Galatasaray, attığı 7 gole rağmen kalesinde gol görmemişti.

Eşleşmede rövanş, salı günü

Galatasaray-Molde eşleşmesinde ikinci maç, 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta seyirci desteğiyle turu geçerek gruplara kalmaya çalışacak. "Cimbom"a her türlü beraberlik ve galibiyet turu getirecek. Tek farklı mağlubiyette ise maç uzatmaya gidecek.

"Oyunun genelinde iyi olan takım Molde'ydi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için önemli bir avantaj yakaladıklarını söyledi.

Buruk, Norveç'in Molde takımıyla deplasmanda yaptıkları ve 3-2 kazandıkları play-off turu ilk maçının ardından statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça çok iyi başlayamadıklarını aktaran Buruk, "Duran top golüyle geri düştük. Oyunun devamında 2-1 öne geçtik. Üçüncü golü bulduk ama sayılmadı. Bir penaltı pozisyonu vardı. Neden verilmediğini anlamadık. Net bir elle oynama vardı. Rakibimizin girdiği pozisyonlar ve yakaladığı şanslar vardı. Oyunun genelinde iyi olan takım Molde'ydi. Ancak burada otomatikleşmiş, alıştıkları zemin bizi çok zorladı. Kendi sahamızda, seyircimiz önünde, çok daha iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Önemli eksikleri olduğuna değinen Buruk, "Mauro Icardi'nin attığı ve attırdığı gol bize önemli bir galibiyet kazandırdı. Yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. İkinci maç da zor olacak ama kendi stadımızda, seyircimiz önünde, futbolun oynanması gereken çim sahada çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör olarak daha önce Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini hatırlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi tecrübesini daha önce yaşamıştım. Galatasaray'la yetiştiğim kulüple oynamak benim için önemli olacak. Stadımızın atmosferi, rakipleri ne kadar etkilendiğini görüyoruz. Bunu şampiyonlar Ligi'ne taşıyabilirsek büyük başarılara ulaşmak için daha iyisini yapacağız. Ülke puanımız için aldığımız her galibiyet çok önemli. Yaklaşık 12-13 yıldır elemelerden Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımımız olmadı. Buradan bir takımın gitmesi ülkemiz için çok değerli. Bunun için çok çalışacağız. Maddi anlamda kulübün kazanacağı paralar, manevi anlamda benim ve oyuncularımın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi değerli olacak. İkinci maçta bugünkünden çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Rövanş öncesi iki takımın da şansı sürüyor. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla o maça çıkmamız gerekiyor. Şu anda bir şey kazanmadık. Sadece bir avantaj yakaladık."

"Yunus Akgün, kulübün evladı"

Okan Buruk, altyapılarından yetişen Yunus Akgün'e teklifler olduğunu belirterek genç oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı kulübün verileceğini söyledi.

Yunus'un takımın iyilerinden olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu sahada ayakları iyi olan, topa sahip olan, teknik kapasitesi yüksek olan oyuncular önem kazanıyordu. Yunus da takımdaki en iyilerdendi. Yorulana kadar çok iyi bir performans sergiledi. Bugün maçın iyilerinden biri oldu. Onunla ilgili kulübümüze gelen teklifler ve görüşmeler var. Yunus, bu kulübün evladı. Burada yetişmiş çok önemli işler yapmış bir oyuncu. Onu seviyoruz ve ona güveniyoruz. İyi oyuncu olduğunu biliyoruz. Kulübümüz Yunus ile ilgili kararı verecektir. Önümüzdeki günlerde belli olacak." ifadelerini kullandı.

"Takviyeye ihtiyacımız var"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, takımın takviyeye ihtiyacı olduğunu ve transferler yapacaklarını söyledi.

Bu zamana kadar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde iyi işler yaptıklarını vurgulayan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önemli eksiklerimiz vardı. Lucas Torreira cezalıydı, Zaha ve Ziyech gibi yeni transferlerimiz de oynayabilecek durumda değildi. Bugün ilk kez Tete'yi kullandık. Bazı bölgelerde oyuncu eksikliğimiz var. Bugün saha koşulları bizi maçın dışına itti. Bunu Şampiyonlar Ligi ayarında bir maç olarak görmüyorum. Takviyeye ihtiyacımız var. Transferler yapacağız ama önceliğimiz elimizdeki futbolcuları oynatmak. Onun yanında düşüncemiz en az 2 takviye daha yapmak. Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir adım attık. Takımın güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. İhtiyaçlarımız doğrultusunda arayışlarımız sürüyor. Eksik kadro ile buralara kadar bence önemli işler yaptık. Tam kadro ile daha iyi işler yapacak gücümüz var. Şampiyonlar Ligi'ne girersek bunu göstereceğiz."

"İyi bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum"

Molde Teknik Direktörü Erling Moe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray'a sahalarında yenilmelerine rağmen fırsatlarının sürdüğünü söyledi.

Moe, sahalarında 3-2 kaybettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakada iyi oynadıklarını aktaran Norveçli teknik adam, "İyi bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum. Bugün iyi oynadığımızı herkes gördü. Rövanşta 55 bin kişi önünde oynamak çok etkileyici olacak. Biz de rakibimiz gibi çim sahada oynarken keyif alacağız. İstanbul'a gidip, Galatasaray'ın karşısında güçlü, savaşan bir takım olarak iyi bir futbol sergileyeceğiz." diye konuştu.

Galatasaray'ın iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğuna değinen Moe, "Son golü yemeyi istemezdik. Çok kötü bir dakikada yedik. Oyunun bütününe baktığımızda daha iyi olan taraf bizdik. İkinci ve üçüncü golleri daha iyi savunabilirdik ama Icardi gerçek bir kalite ortaya koydu. Biz de yeteri kadar fırsat bulduk ama değerlendiremedik. İstanbul'da özellikle defansif açıdan hatasız bir oyun sergilemeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce Molde'nin başında Fenerbahçe'yle karşılaştıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "İstanbul'a tekrar gitmeyi heyecanla bekliyorum. Zor bir karşılaşma olacak. Özellikle Galatasaray gibi iyi takımlarla oynamak zordu ama biz keyif alıyoruz. Bu tarz zor maçların takımımıza uyduğunu düşünüyorum. İstanbul'da bizi güzel bir maç bekliyor." ifadelerini kullandı.

Erling Moe, sakatlığı nedeniyle maçta süre alamayan eski Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes'in İstanbul'daki rövanş müsabakasında oynayabileceğini sözlerine ekledi.