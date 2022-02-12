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Galatasaray toparlanamıyor

12 Şubat 2022, Cumartesi 23:17
Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor.

8. dakikada Babel'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

10. dakikada Kerem'in pasıyla topla buluşan Feghouli rakibini şık bir çalımla geçerek kendine pozisyon çıkardı. Bu futbolcu ceza alanına girer girmez sert vurdu ama kaleci Bilal meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı da 0-0 beraberlikle tamamlandı.

47. dakikada savunmanın arkasına atılan topu kalesinden çıkan Bilal'den önce alan Kerem'in vuruşunda, ceza alanı içinde savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

48. dakikada Van Anholt'un soldan ortasında ön direkte topla buluşan Gomis'in kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlak üstten auta gitti.

60. dakikada Boey'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti. Topu önünde bulan Kerem'in yerden şutunda kaleci Bilal yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

69. dakikada Boey'den topu kapan Thiam'ın soldan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda, yerden seken top kaleci Pena'yı geçerek filelerle buluştu: 0-1

75. dakikada Van Anholt'un soldan ortasında arka direkte Berkan İsmail topu altıpastaki Nelsson'a bıraktı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top az farkla yandın auta gitti.

84. dakikada Kerem'in soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, yerden seken top filelere gitti: 1-1

Başka gol olmayan karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Son 14 maçta tek galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birini kazanabildi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde 21 gol gördü.

Galatasaray, ligdeki son 6 maçından ise 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ayrılarak, galibiyet elde edemedi.

Torrent ile yine kazanamadı

Galatasaray, görevinden ayrılan Fatih Terim'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Domenec Torrent yönetiminde çıktığı 5 lig maçında da galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol teknik adam idaresinde ligde oynadığı karşılaşmalardan 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, Torrent yönetiminde Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını kaybederken, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor ile berabere kaldı.

Taraftardan yönetim ve futbolculara tepki

Galatasaraylı taraftarlar, kötü sonuçlar nedeniyle kulüp yönetimini istifaya davet ederken, futbolculara da tepki gösterdi.

Yukatel Kayserispor'un attığı golden sonra "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, kulüp başkanı Burak Elmas'a da görevi bırakma çağrısında bulundu.

Taraftarlar, performanslarını beğenmedikleri futbolcuları da ıslıklarla protesto etti. Maç sonunda bazı taraftarlar, takımın eski teknik direktörü Fatih Terim lehine "İmparator Fatih Terim" şeklinde bağırdı.

Mustafa Muhammed'in 6. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın beraberlik golünü atan Mustafa Muhammed, bu sezon Süper Lig'de 6. kez ağları havalandırdı.

Mısırlı futbolcu, daha önceki lig maçlarında 5 kez topu filelerle buluşturmuştu.

Bu arada Mustafa Muhammed, ligdeki son 3 golünü sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda kaydetti.

Galatasaraylı taraftarlar, Bafetimbi Gomis'in oyundan alınmasına tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent, maçın 59. dakikasında Gomis'i kenara alarak yerine Mustafa Muhammed'i oyuna dahil etti.

Bu karara ıslıklarla tepki gösteren taraftarlar, Gomis lehine tezahürat yaptı.

Öte yandan karşılaşmayı 21 bin 832 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.

AA

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