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1 KASIM 2020 PAZAR - YIL: 51

Galatasaray üst üste 2. galibiyetini aldı

31 Ekim 2020, Cumartesi 22:30
Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek üst üste 2. galibiyetini aldı.

20. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında sağ kanatta topla buluşan Lobjanidze, pasını tersten bindiren Diousse'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden şutunda top yandan auta çıktı.

23. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu Ömer Bayram kullandı. Tecrübeli oyuncunun vuruşunda top yakın direğin yanından auta gitti.

36. dakikada Lobjanidze'nin ceza sahası yayının sağından şutunda kaleci Okan sağına gelen topu uzanarak kornere çeldi.

45+2. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan topu taşıyan ve Sarlija'dan şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerek son çizgiye inen Saracchi'nin çevirdiği topa Babel altıpas önünde bekletmeden vurdu ve ağları havalandırdı: 1-0.

Müsabakanın devre arasına sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde girdi.

İkinci yarı

57. dakikada Galatasaray kalecisi Okan Kocuk'un büyük hatasında ceza sahası içinde topu alan Bolingi'nin uygun durumda vuruşunda top yandan auta çıktı.

58. dakikada Bolingi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden şutunda top ters kanattan auta gitti.

82. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasındaki pasıyla sağdan son çizgiye inerek altıpasa sokulan Arda Turan, şut açısının darlığından dolayı pasını altıpas gerisindeki Feghouli'ye çıkardı. Kaleci Friedrich'i geçen topa Cezayirli futbolcunun uygun durumda vuruşunda meşin yuvarlak Atakan Çankaya'nın müdahalesiyle kornere gitti.

89. dakikada Feghouli'nin uzaktan vuruşunda kaleci Friedrich üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Friedrich, yatarak topun sahibi oldu.

Galatasaray, müsabakayı ilk yarının son dakikalarında bulduğu golle 1-0 kazandı.

İki haftada 6 puan

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçı da kazandı.

Ligin 6. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 7. haftada da MKE Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla geçti.

Babel, bu sezon ligde ilk kez gol attı

Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, Süper Lig'de bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

Müsabakanın 45+2. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren Hollandalı futbolcu, bu sezon oynadığı 7. lig müsabakasında ilk kez gol sevinci yaşadı.

Babel'in sarı-kırmızılı formayla bu sezon UEFA Avrupa Ligi elemelerindeki 3 maçta da 1 golü bulunuyor.

Saracchi ve Marcao sakatlandı

Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 55. dakikasında sol kasığından sakatlanan genç savunma oyuncusu, 56. dakikada yerini Emre Taşdemir'e bıraktı.

Maçın 66. dakikasında sol üst ön adalesinden sorun yaşayan Marcao da tedavisinin ardından oyuna devam etti. Ancak Brezilyalı futbolcu, sakatlığının tekrar etmesi üzerine 75. dakikada kenara geldi. Marcao'nun yerine Ryan Donk oyuna dahil oldu.

Babel, santrfora geçti

Müsabakaya sol kanatta başlayan Ryan Babel, yapılan değişikliğin ardından maçı santrfor olarak tamamladı.

Teknik direktör Fatih Terim, mücadeleye ilk 11'de başlayan Mbaye Diagne'yi 56. dakikada kenara alarak yerine Arda Turan'ı sürdü. Bu değişikliğin ardından sol kanada Arda geçerken, müsabakadaki tek golün sahibi Babel ise kalan bölümde santrfor oynadı.

Dört maç sonra kalesini gole kapattı

Galatasaray, 4 resmi maçın ardından bir karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde kalesini kapatan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 1 UEFA Avrupa Ligi ve 3 Süper Lig müsabakasında da kalesinde gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi maçında İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilen Galatasaray, ligde Kasımpaşa'ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yense de rakibinin 1 gol bulmasını engelleyemedi.

Sarı-kırmızılılar, MKE Ankaragücü müsabakasında gol yemeyerek 4 maç sonra kalesini gole kapattı.

MKE Ankaragücü, galibiyetle tanışamadı

Başkent temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5. maçtan da galibiyet çıkaramadı.

Ligde geride kalan 7 haftada 1 maçı rakibindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen, 1 haftayı da karşılaşma yapmadan geçiren sarı-lacivertli takım, 5 müsabakada ise galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu sezon ilk haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a yenilen, ikinci haftada ise Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan MKE Ankaragücü, sonrasında sırasıyla Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Bu müsabakalarda 9 gol yiyen sarı-lacivertli takım, rakiplerinin ağlarını 4 kez sarsabildi.

AA

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