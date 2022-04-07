"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Galatasaray ve Dinamo Kiev Ukraynalı yetimler için karşılaşacak

07 Nisan 2022, Perşembe 13:23
Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Rusya-Ukrayna savaşında yetim kalan çocuklar yararına Galatasaray ile İstanbul'da 14 Nisan Perşembe günü maç yapacaklarını söyledi.

Mircea Lucescu: Masum sivillerin ölmesini istemiyorum

 

Daha önce Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen teknik direktör, savaşın çıkmasının ardından ülkesine dönerek Bükreş'ten Dinamo Kiev'i koordine etmeye başlamıştı.

76 yaşındaki teknik adam, yaptığı açıklamada, antrenörlük hayatının en zor ve dramatik anlarını yaşadığını ifade ederek, "Bu yaşıma kadar böyle acı bir tecrübe yaşamamıştım. Şimdi futboldan daha çok Romanya'ya ve Polonya'ya akın akın gelen bu çaresiz mülteciler ile onların çocukları için ne yapabileceğimi düşünüyorum." dedi.

Dinamo Kiev'in 12 Nisan'da Polonya'da Legia Varşova ile "Barış için maç" sloganıyla karşılaşacağını aktaran Luecscu, ardından İstanbul'a geleceklerini ve 14 Nisan'da Nef Stadı'nda Galatasaray ile hayır maçına çıkacaklarını kaydetti.

Burak Elmas'a büyük övgü

Dinamo Kiev'in bu maçlardan elde edeceği tüm gelirin Ukraynalı yetim çocuklara aktarılacağının altını çizen Rumen teknik adam, "Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'a bu özel maçı kabul ettiği için minnettarım. Ukraynalılar ve Dinamo Kiev taraftarları onun bu jestini unutmayacak. Başkan bizi kırmadı ve maç teklifimizi kabul etti. Avrupa'nın dev kulüplerine maç teklifi sunduğumuzda çeşitli bahaneler öne sürdüler. Galatasaray ise bize kapısını açtı. Sarı-kırmızılı camiaya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İstanbul'daki maçın verilecek barış mesajı ve toplanacak yardım için çok önemli olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Türkiye'de yıllarım geçti ve Türk milletinin nasıl yardımsever olduğunu iyi biliyorum. Değerli Türk futbolseverlerin Galatasaray-Dinamo Kiev maçına Ukraynalı yetimleri düşünerek gelmesini istiyorum. Sloganımız 'Barış için maç' olacak. Tribünlerin tıklım tıklım dolması gerekiyor. Türk insanı, mazlumun yanında olduğunu bir kez daha gösterecektir." ifadelerini kullandı.

"Futbol ile acılara merhem olmak istiyoruz"

Ukrayna'da büyük bir insanlık dramının yaşandığını, insanların evsiz kaldığını, mülteci olarak yollara düştüğünü, özellikle çocukların bu savaşın en büyük mağduru olduğunu belirten Lucescu, yapacakları maçlarla dünya kamuoyunun dikkatini çekmek istediklerini vurguladı.

Ülkede insanların son iki aydır kabus yaşadığını dile getiren Lucescu, "Yapacağımız futbol maçlarıyla bu acılara merhem olmak istiyoruz. Bu savaş elbet sona erecek. Sporun bu karamsar ortamda birleştirici, onarıcı bir unsur olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

AA

Okunma Sayısı: 330
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Azerbaycan'dan ''önemli bir adım" değerlendirmesi

    'Rus ordusu taktik değiştirdi'

    Macaristan 'ruble'ye geçişi kabul etti

    Galatasaray ve Dinamo Kiev Ukraynalı yetimler için karşılaşacak

    Kuleba'dan NATO'ya mesaj: 'Bize silah verin, savaş Ukrayna'da kalsın'

    AB'den üçlü görüşmeye ilişkin açıklama

    Keyfilik 800. gününde

    ABD Savunma Bakanlığı: Kiev ve Çernigiv çevresindeki Rus birliklerin tamamı çekildi

    Boyçenko: Bir aydır abluka altındaki Mariupol'de 5 bin kişi öldü

    Ernail Kantar dualarla

    MSB: Kefken açıklarındaki mayın imha edildi

    Bu çiftçi ne yapsın?

    Mutfak tüpü yüzde 149 zamlandı

    Türkiye'de Kovid-19 salgınının son 24 saati

    Boşuna Bay Kriz demiyoruz

    Şeker fiyatında çifte standart

    'Ukrayna'nın acil askeri yardıma ihtiyacı var'

    Millet perişan, bankalar kâr rekoru kırıyor

    Hani faize karşıydı?

    Yargıya müdahale eden kim?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Cezaevlerinde herşey hukuka uygun,” öyle mi?!
    Ahmet BATTAL

    AKP’nin kafası karıştı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Duygulara da oruç tutturmalı
    Cevher İLHAN

    Siyasî tuzaklara karşı siyasî ferâset
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Medresetü’z-Zehrâ’nın temel atılışı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kahramanlar geçidi (1)
    Mikail YAPRAK

    Son şahitlere şahitliğimiz ve Kutlular Ağabey
    Cenk ÇALIK

    En güzel manevî perhiz: Oruç
    Ali FERŞADOĞLU

    Hayatını davasına vakfeden kahraman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.