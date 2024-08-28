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28 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

28 Ağustos 2024, Çarşamba 00:31
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 3-2 ve 1-0 yenilerek elenen Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında konuk ettiği İsviçre ekibi Young Boys'a 1-0 mağlup oldu. Deplasmandaki ilk maçta da rakibine 3-2 yenilen sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

8. dakikada Ugrinic'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera, iki hamlede topu kontrol etti.

11. dakikada Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Camara, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kurtardı.

18. dakikada Lauper'in uzun pası sonrası sol kanatta topla buluşan Colley, ceza yayına kadar geldikten sonra şutunu çekti. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çeldi.

31. dakikada Young Boys'un golü ofsayt sebebiyle sayılmadı. Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Ganvoula penaltı noktası civarından topa kafayla vurdu ve meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Colley, ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

35. dakikada Icardi'nin sağ kanattan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, arka direkte vole vurdu. Kaleci Keller, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sonuçlandı.

İkinci yarı

61. dakikada Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Ganvoula, altıpas çizgisi önünden topa kafa vurdu. Uzak direğe çarpan topu sarı-kırmızılı futbolcular uzaklaştırdı.

63. dakikada kaleci Keller'in uzun vuruşunda Barış Alper Yılmaz, topu Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcünün pasında savunma arkasına sarkan Batshuayi, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

71. dakikada Torreira'nın pasında ceza yayında topla buluşan Icardi, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sol çaprazındaki Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Keller, topu kornere çeldi.

87. dakikada Young Boys, kontrataktan gol buldu. Itten'in pasında savunma arkasına sarkan Virginius, Kaan Ayhan'ı geçtikten sonra ceza sahasında Muslera ile karşı karşıya kaldı ve penaltı noktası civarından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

Müsabaka, Young Boys'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

AA

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