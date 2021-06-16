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17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Galler'e de mağlup olduk

16 Haziran 2021, Çarşamba 21:15
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ikinci maçında Galler'e 2-0 yenildi.

A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçının ilk yarısı Galler'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada Galler tehlikeli geldi. Bale'in ara pasıyla ceza sahamızda topla buluşan Ramsey, Çağlar'dan sıyrıldı, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Yakın mesafeden vuruşunda, Uğurcan ayaklarıyla topu kornere çeldi.

9. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Sağ kanattan topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasındaki Burak Yılmaz'a yerden pasını gönderdi. Burak'ın gelişine vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.

24. dakikada Galler tehlikeli bir pozisyon daha yakaladı. Bale'in ara pasıyla Ramsey ceza sahasında topla buluşta ve kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Ramsey'in müsait pozisyonda sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

29. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Cengiz Ünder'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Kaan Ayhan kafayı vurdu, Morrell köşeye giden topu kale çizgisi önünde kafayla uzaklaştırdı.

30. dakikada A Milli Takım yine kornerle gole yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde bu kez Çağlar Söyüncü kafayı vurdu, savunma kaleye giden topu yine kafayla uzaklaştırdı.

42. dakikada Galler öne geçti. Bale'in savunmanın arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Ramsey, göğsüyle düzelttiği meşin yuvarlağı ayak içiyle yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galler'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada sol kanatta topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, Galler ceza sahasına ortasını gönderdi, arka direkte topla buluşan Cengiz iyi bir kafa vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

54. dakikada A Milli Takım çok net bir fırsattan yararlanamadı. Sol kanattan Hakan'ın kullandığı kornerde arkaya açılan topu Merih Demiral kafa ile içeriye çevirdi, Kaan'ın da dokunduğu topu, Burak Yılmaz altı pas içinde önünde buldu. Burak, yakın mesafeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

58. dakikada Galler tehlikeli geldi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Connor Roberts'ın yerden gönderdiği pasta Ramsey topla buluştu. Ramsey'in sert şutunda top kaleci Uğurcan'dan döndü, boşta kalan meşin yuvarlağı Merih Demiral uzaklaştırdı.

60. dakikada Galler penaltı kazandı. Hakem Artur Dias, Bale ile Zeki Çelik arasında yaşanan pozisyon sonrasında penaltı noktasını gösterdi. 61. dakikada penaltı atışını kullanan Gareth Bale, topu üstten auta gönderdi.

62. dakikada kaleci Uğurcan Çakır ayağında topu fazla bekletti. Uğurcan'ın uzaklaştırmak istediği topa, ceza sahasındaki Bale ayak koydu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

79. dakikada Galler'in gelişen atağında sağ kanattaki Ramsey'in altı pas önüne yaptığı ortada Bale kafayı vurdu. Uğurcan soluna gelen meşin yuvarlağı uzandı ve kontrol etti.

87. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberlik golünü yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Merih Demiral kafayı vurdu, kaleci Ward topu kornere çeldi.

90+5. dakikada Galler ikinci golünü buldu. Galler'in sağ kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Bale altı pasa hareketlendi, uygun pozisyondaki Connor Roberts'a pasını gönderdi. Bu oyuncunun yerden şutunda top ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşma Galler'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA

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