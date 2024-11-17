Galler ile golsüz berabere kaldık

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile oynadığı karşılaşma 0-0 sona erdi.

6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı yayın sağında bulunan Arda Güler'e verdi. Arda Güler'in şutunda top kaleci Darlow'da kaldı.

14. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışı sonrası ceza sahası dışında toplu buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda, meyin yuvarlak üstten auta çıktı.

27. dakikada Hakan Çalhanoğlu'un ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak savunmadan sekip üstten kornere gitti.

32. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Yunus Akgün kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yunus Akgün'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Darlow'dan oyun alanına döndü.

45+5'inci dakikada Wilson'un ceza saha dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna alanına döndü.

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yunus Akgün'ün sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

66. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Orkun Kökçü'nün şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

67. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün pasında, Enes Ünal'ın dizine çarpan top yandan auta çıktı.

70. dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında, Eren Elmalı'nın ceza sahasına ortasında Yunus Akgün kafa ile topu Enes Ünal'a gönderdi. Enes Ünal'ın röveşatasında, meşin yuvarlak savunma oyuncusuna çarparak kornere gitti.

77. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahasına pasına, Arda Güler'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

80. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti.

89. dakikada Yunus Akgün'ün düşürülmesi sonrası kazanılan penaltı atışını kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Vincenzo Montella: Yüreğimizi sahaya koyduğumuzu gördüğümüzde gerçekten gururlanıyorum

Montella, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, maçın başından sonuna kadar muazzam bir performans gösterdiklerini söyledi.

Rakip kaleye 25 şutları olduğunu ifade eden Montella, "Rakibe 4 şut fırsatı verdik. Başından sonuna kadar domine ettiğimiz bir maçta böyle bir performans göstermek beni daha da çok duygulandırıyor. Çünkü beraber kalmamıza rağmen soyunma odasında herkesi üzüntülü gördüğümüzde, yüreğimizi sahaya koyduğumuzu gördüğümüzde gerçekten gururlanıyorum. O yüzden ileride de elimizden geldiğince bu şekilde devam etmeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

Hakan Çalhanloğlu'nun oyundan alınması

Bir basın mensubunun, Hakan Çalhanoğlu'nun ilk yarının sonunda oyundan neden alındığına ilişkin soru üzerine Montella, Hakan Çalhanoğlu'nu sahadan almanın gerçekten çok zor olduğunu ifade etti. Montella, "Pozisyonun domine eden bir oyuncu. Sadece ufak bir sakatlık oluştu. O yüzden çıkarmak zorunda kaldık." dedi.

"Bu sorumluluğu aldığı için kendisini kutluyorum"

Maçta beraberliğin değerli olduğunu düşündüklerini belirten Montella, herhangi bir şekilde negatifliğe yer vermediklerini söyledi.

Gerçekçi olmaları gerektiğini vurgulayan Montella, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle bir atmosferde, böyle bir performans gösterdiğimiz bir maçta galip gelmek isterdik. Avantajımız var. Hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. O yüzden hedefimiz doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz. Penaltıyla alakalı da şunu söylemek lazım, bir dakika önce de Arda'yı almıştım oyundan. Arda da iyi vuruyor, Kerem de biliyorsunuz çok iyi vuruyor. Orkun da kullanabiliyor penaltıları. Penaltıları sadece o sorumluluğu elinde tutan ve yüreğini ortaya koyan futbolcular taşır. O yüzden bu konuda herhangi bir şey söyleyemem. Bu sorumluluğu aldığı için de kendisini kutluyorum."

"Arda'yı sahadan almak zor bir iş"

Kaliteli bir rakibe karşı oynadıklarını ifade eden Montella, rakibin Premier Lig'de oynayan bazı futbolcuları olduğuna dikkati çekti.

Fiziksel gücü yüksek bir rakip olduklarını kaydeden Montella, her şeye rağmen 25 şut attıklarını, sadece golü bulamadıklarını aktardı.

Maçın 86'ınca dakikasında Arda Güler-Kaan Ayhan değişikliğine ilişkin görüşü sorulan Montella, "Arda'yı sahadan almak zor bir iş. Onu çıkarmak istemezsiniz hiçbir zaman. Çünkü çok dahice ve hızlı oynayabilen bir oyuncu. Uzun zamandır, devamlı bir şekilde oynamayan bir futbolcumuz. O yüzden fiziksel olarak sonuna kadar devam edemeyeceğine kanaat getirmiştim. Kaan mesafelerin uzadığı anda bize fiziksel güç kattı. Nitekim yararlı oldu. Kendi gücü ile orta sahayı toparladı." diye konuştu.

Çalhanoğlu: Risk almadım, MR çekilecek duruma daha sonra bakacağız

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Çalhanoğlu, yoğun bir maç trafiği içinde olduklarını belirtti.

Sakatlıktan döndüğünün altını çizen deneyimli oyuncu, "Tam hazır değildim. Yine aynı yer ağrımaya başladı. Risk almadım, batmaya başladı. Yarın MR çekilecek, duruma daha sonra bakacağız." ifadelerini kullandı.

Takım olarak Galler karşısında iyi oynadıklarını ve rakibi çok sıkıştırdıklarını vurgulayan Çalhanoğlu, önlerine bakmaları gerektiğini dile getirdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun maçın son bölümünde kaçırdığı penaltı atışıyla ilgili de konuşan Hakan Çalhanoğlu, şunları söyledi:

"Onu çok iyi anlıyorum. Sonuçta penaltı kaçabilir. Biz onu motive etmeye çalıştık. Arkasında dağ gibi ailesi var. Biz takım olarak arkasında duruyoruz. Futbolda olan şeyler. Kafasını kaldırması gerekiyor. Penaltıda şans yüzde 50'dir. Hiç sorun yok. Biz önümüze bakacağız."

Aktürkoğlu: Kaçırdığım penaltıdan dolayı galibiyete uzanamadık

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bir başka isim olan Kerem Aktürkoğlu da Kayseri halkına stadı doldurduğu için teşekkür etti.

Taraftarlara galibiyet armağan etmek istediklerini vurgulayan Aktürkoğlu, "Son dakikalarda galibiyete yaklaştık ama kaçırdığım penaltıdan dolayı galibiyete uzanamadık. Hedefimiz olan A Ligi'ne çıkamadık. Bunun için de takım arkadaşlarım ve Türk halkından özür dilerim. Umarım Karadağ maçını kazanarak A Ligi'ne çıkarız." açıklamasını yaptı.

Gruptaki son karşılaşma olan Karadağ müsabakasıyla ilgili düşüncelerini de aktaran Aktürkoğlu, şöyle konuştu:

"Biz her maça galibiyet için çıkıyoruz. Bundan önceki maçlarda da öyle oldu. Galler ve İzlanda deplasmanlarında da öyleydi. Şimdi de aynısı olacak. Umarım kazanırız. Tekrardan kaçırdığım penaltıdan dolayı özür diliyorum."

İsmail Yüksek: A Grubu'na çıkmak istiyoruz

İsmail Yüksek, müsabakanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri halkına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Maçın son dakikasına kadar mükemmel bir desteğin olduğunu ifade eden Yüksek, "Güzel bir galibiyetle veda etmek isterdik. Bu güzel destek için teşekkür ederiz. Şu an grupta lideriz hala namağlup devam ediyoruz. Bu bizim için çok önemli, her şey bizim elimizde. Son bir maçımız kaldı, o maçı da en iyi şekilde galip gelerek grubu lider bitirmek istiyoruz. A Grubu'na çıkmak istiyoruz." dedi.

Bir gazetecinin "Kerem Aktürkoğlu ile konuştunuz mu?" sorusuna İsmail Yüksek, Aktürkoğlu'nun büyük bir cesaret gösterdiğini belirtti.

Kerem Aktürkoğlu'nun önemli bir futbolcu olduğunu belirten Yüksek, "Son dakika topun başına geçti, futbolda bunlar var, kaçıyor. Herkes kaçırıyor. Ama yine de devam etmesi çok daha önemli. Kerem geçmişte önemli galibiyetler aldırmış bir futbolcu. Takım için önemli bir oyuncu. Bizim için çok bir sorun olmadı. Bugün olmadı, yarın olacaktır." diye konuştu.

"A Milli Takım maç içerisinde birçok pozisyona girdi, gösterilen performans ve golün gelmeyişini neye bağlıyorsunuz?" sorusuna da İsmail Yüksek, son dakikaya kadar verilen mücadelenin takdire şayan olduğunu aktardı.

"Son vuruşlarda biraz eksiğimiz oldu"

Grubu lider olarak bitireceklerini inandığını ifade eden İsmail Yüksek, "Ama tabii şansızlık, son vuruşlarda biraz eksiğimiz oldu. Bu eksikliğimizi gidermemiz gerekiyor. Son maç bizim için önemli, galibiyet almamız gerekiyor. Bize de bu jenerasyona da bu yakışır. İnşallah o maçta bugünkü eksikliğimizi gidereceğiz ve grubu lider bitireceğiz." ifadesini kullandı.

Asıl üzüntülerinin muhteşem desteğe karşın galibiyet alamamak olduğunu vurgulayan İsmail Yüksek, "Hepimiz inançlıyız, her şeyin elimizde olması daha da güzel bir şey. Bu takım ve jenerasyon her şeyin en iyisini hak ediyor. Biz içeride kendimize güvendiğimizi ve daha iyi olmamız gerektiğini konuştuk. Salı gününe daha güçlü çıkmamız gerektiğini konuştuk. İnşallah bunu salı günü ülkemize ve sizlere göstereceğiz."

Öte yandan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise stadyum çıkışında yaptığı açıklamada Kayseri'de tarihi bir günün yaşandığını, deplasmanda milli takımın galibiyeti alacağını kaydetti.

Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy: Ders alarak gelişeceğiz

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galler'in teknik direktörü Craig Bellamy, oyuncalarının fiziksel açıdan iyi bir maç çıkardığını belirterek, "Hepsi de gerçekten büyük yetenekler. Çok zor bir maç geçirdik ama topla alakalı kontrolümüz, topa bakış açımız onları geliştirmeliyiz." dedi.

Topa sahip olma konusunda zorlandıklarını anlatan Bellamy, "İlk dakikalarda skora direkt gidebilirdik. Topa sahipliği geliştirmek asıl amacımız. Oyuncularımın tempoyu biraz daha artırması gerekiyor. Son dakikadaki top kontrolü önceki maçlara göre kötüydü." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Penaltı pozisyonu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Bellamy, "Penaltı hakkın ne desem bilmiyorum ama penaltı tamamen adaletliydi ben ona inanıyorum. Türkiye de öyle mi düşünüyor bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik ekip ve takım olarak daha fazla gelişmeleri gerektiğini vurgulayan Bellamy, şunları kaydetti:

"Son dakikalar bizim açımızdan kötü geçti. Bunların hepsine baktığımızda kendimi de geliştirmem gerekiyor ve oyuncularımın da gelişmesi gerekiyor. Dün, bugünün güzel bir sınav olacağını söylemiştim gerçekten de doğrulanmış oldu. Biz hep böyle ders alarak gelişeceğiz."