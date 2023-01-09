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10 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Gareth Bale futbolu bıraktı

09 Ocak 2023, Pazartesi 21:00
Kariyerini Amerikan Birinci Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles'ta sürdüren Galli kanat oyuncusu Gareth Bale, aktif futbol hayatını noktaladı.

Galler Milli Futbol Takımı'nın da kaptanı olan Bale, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dikkatlice ve uzun süre düşündükten sonra hem kulüp hem de milli takım kariyerimi sonlandırmaya karar verdim. Sevdiğim sporu yapma hayalimi gerçekleştirdiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum." ifadelerine yer verdi.

33 yaşındaki Bale, en skorer (41 gol) ve en fazla maça çıkan (111) futbolcusu olduğu Galler Milli Takımı'nı bırakmanın, kariyerinin açık ara en zor kararı olduğunu belirtti.

Southampton altyapısından yetişen Bale, Tottenham'da 6 sezon oynadıktan sonra 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e giderek adından söz ettirmişti.

Bale, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandığı Real Madrid'de yaşadığı uzun süreli sakatlıklardan dolayı düzenli olarak forma giyememişti.

AA

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