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16 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Gaziantep galibiyeti Fenerbahçe'ye moral oldu

15 Ocak 2023, Pazar 22:00
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yi 2-1 yendi.

9. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Konuk ekibin gelişen atağında Crespo'nun sağdan uzun ortasına hareketlenen Valencia, ceza sahası içinde Ertuğrul Ersoy'un müdahalesi kaleci Günay Güvenç'i yanıltınca, bir anda topu önünde buldu. Valencia, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını 1-0 üstün duruma getirdi.

28. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Jevtavic'in pasıyla buluşan Sagal'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlık kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

40. dakikada Gaziantep FK beraberliğe yaklaştı. Sağ kanatta gelişen atakta Maxim, topu ceza sahasına ortaladı. Kale önünde iyi yükselen Markovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

55. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Maxim'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunması ceza sahası yayına doğru topu uzaklaştırdı. Burada bulunan ve topu önünde bulan Kitsiou'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlara gitti: 1-1.

67. dakikada sağ kanattan gelişen atakta topu ceza yayına süren Emre Mor, meşin yuvarlığı kale dibindeki Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Günay Güvenç topu taca gönderdi.

70. dakikada Gaziantep FK'den Sagal, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+1. dakikada Fenerhahçe 2-1 öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Rossi'nin ara pasına hareketlenen Valencia'nın dar açıya rağmen vuruşunda, meşin yuvarlık kaleci Günay Güvenç'in sağından ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan devre arasında sahaya giren bir taraftar, ısınma çalışmaları yapan Gaziantep FK'li oyunculara doğru koştu. Güvenlik güçlerinin yakaladığı taraftar, saha dışına çıkarıldı.

AA

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