Gerard Pique de futbolu bırakıyor

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Gerard Pique, 5 Kasım Cumartesi günü ligde oynayacakları Almeria maçında son kez sahaya çıkıp, futbolu bırakacağını duyurdu.

Barcelona altyapısında yetişen ve 2008 yılından bu yana A takımda forma giyen 35 yaşındaki Pique, spor kamuoyunun beklemediği bir şekilde sezon ortasında profesyonel kariyerini sonlandırma kararı aldı.

Pique, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barça'dan sonra benim için başka bir kulüp olmayacağını her zaman söyledim ve böyle olacak. Bu cumartesi günü Nou Camp'ta son maçım olacak." ifadelerini kullandı.

İspanyol futbolcu, "Beni artık tanıyorsunuz. Döneceğim." diyerek gelecekte futbol içinde başka görevlerde yer alacağının işaretini verdi.

Bu sezon teknik direktör Xavi Hernandez'in yönetimindeki Barcelona'da, Jules Kounde, Andreas Christensen ve Marcos Alonso transferlerinin etkisiyle, İspanyol ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece 9 maçta oynayan Pique, 554 dakika sahada kaldı.

Barcelona formasıyla 15 sezonda toplam 615 maça çıkan Pique, 52 gol attı.

"Barça'ya harcanmış bir hayat. Teşekkürler Pique." yazılı bir mesaj yayımlayan Barcelona Kulübünün, cumartesi günü oynanacak Almeria maçı öncesi yada sonrasında Pique için özel bir tören yapması öngörülüyor.

Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile 2010-2022 yılları arasında duygusal birliktelik yaşayan ve 2 çocukları olan Pique, son dönemde futboldan çok özel hayatıyla ön plana çıkıyordu.