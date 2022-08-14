Giresunspor, iki sezon üst üste Galatasaray'ı deplasmanda yendi

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenildi.

Süper Lig'in 2. haftasında yapılan Galatasaray-Bitexen Giresunspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

2. dakikada Van Aanholt'un soldan ortasında ceza sahasındaki Giresunsporlu savunma oyuncusu Sergen'in ters vuruşunda kaleye yönelen top kaleci Onurcan'da kaldı.

4. dakikada Oliveira'nın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

13. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahasına sokulan Yunus Akgün pasını içerideki Kerem Aktürkoğlu'na verdi. Bu oyuncunun rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra çıkardığı şutu kaleci Onurcan Piri son anda kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

65. dakikada Nelsson'un savunmadan uzun pasında savunma arkasına sarkan Seferovic, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Açısı daralan Bosna Hersek asıllı İsviçreli golcünün etkisiz vuruşunda Onurcan'ı geçen top yandan auta çıktı.

76. dakikada ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Hayrullah Bilazer'in dar açıdan vuruşunda iyi yer tutan kaleci Muslera meşin yuvarlağın sahibi oldu.

77. dakikada Giresunspor golü buldu. Savunmadaki Abdülkerim Bardakcı'nın kısa düşen geri pasında araya giren Borja, ceza sahası dışına kadar çıkarak kendisini karşılayan kaleci Muslera'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

82. dakikada sol kanattaki Kazımcan Karataş'ın ortasında altıpas üzerindeki Seferovic iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Onucan, sağına gelen topa iyi uzandı ve meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Müsabaka, 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, ilk puan kaybını sahasında dolu tribünler önünde yaşadı

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray, sezonun ilk puan kaybını yaşadı.

Nef Stadı'nda dolu tribünler önünde oynanan maça iyi başlayan Galatasaray, ilk yarıda rakibine baskı kurarken aradığı golü bulamadı. Kalesinde ciddi bir pozisyon vermeyen sarı-kırmızılılar, devre arasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarıya sistem değişikliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar, savunmada büyük açıklar verse de kalesini gole kapattı. Çİft santrfora dönen ev sahibi takım, rakip kalede ise pozisyon üretmekte zorlandı. Savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın büyük hatası sonucu 77. dakikada Borja Sainz ile golü bulan Giresunspor, son dakikalardaki baskıda rakibine gol şansı vermedi ve müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde taraftarı önündeki ilk lig maçına çıkan Galatasaray, 2. haftada sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı. Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

İlk haftada sahasında Adana Demirspor'a mağlup olan Karadeniz temsilcisi ise sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanla tanıştı.

Giresunspor, iki sezon üst üste Galatasaray'ı deplasmanda yendi

Bitexen Giresunspor, Süper Lig'de iki sezon üst üste İstanbul'da Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz temsilcisi, geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de deplasmanda sarı-kırmızılılarla yaptığı maçı 1-0 kazanmıştı. Yeşil-beyazlı ekip, bu sezon da rakibini dış sahada aynı skorla mağlup etti.

Oliveira, frikikte direğe takıldı

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, kullandığı frikikte gole çok yaklaştı.

Müsabakanın 4. dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına Oliveira geçti. Portekizli futbolcunun çok sert vuruşunda barajı ve kaleciyi geçen meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Okan Buruk, çift santrfora döndü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, devre arasında sistem değişikliğine gitti.

Müsabakaya 4-2-3-1 dizilişiyle başlayan sarı-kırmızılı takım, ilk yarıda kurduğu baskıya rağmen golü bulamadı. Mücadelenin devre arasında Emre Akbaba'yı oyundan alan Okan Buruk, yerine Bafetimbi Gomis'i sahaya sürdü.

Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında son dakikalarda oyuna dahil olmasının ardından galibiyet golünü getiren Gomis'in girmesiyle sarı-kırmızılılar, 4-4-2 formasyonuna döndü.

Torreira ve Mertens ilk kez sahada

Galatasaray'ın yeni transferleri Lucas Torreira ile Dries Mertens, ilk kez sarı-kırmızılı formayla maça çıktı.

Karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Uruguaylı futbolcu Torreira, 61. dakikada Sergio Oliveira'nın yerine oyuna girdi. Torreira, 5 numaralı formayı terletti.

Belçikalı forvet Mertens ise 78. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil oldu.

Altyapıdan yetişen Hamza Akman ile yeni transfer Kazımcan Karataş da ilk kez bir resmi maçta Galatasaray formasını giydi.

Abdülkerim'in hatası gole neden oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı'nın hatası sonrasında konuk takım golü buldu.

Mücadelenin 77. dakikasında kendi yarı alanının ortalarındaki Abdülkerim, pasını kaleci Fernando Muslera'ya aktarmak istedi. Kısa düşen topta araya giren Borja Sainz, Uruguaylı file bekçisi ile karşı karşıya kaldı.

Ceza sahası dışına çıkarak tehlikeyi önlemek isteyen Muslera'dan sıyrılan Borja, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Hakem Kadir Sağlam sakatlandı

Müsabakanın hakemi Kadir Sağlam, kısa süreli sakatlığının ardından maçı yönetmeye devam etti.

Karşılaşmanın 69. dakikasında oyunu durduran Sağlam, Galatasaray yedek kulübesinin önüne gelerek sağ arka alt adalesinden sorun yaşadığını bildirdi.

Sarı-kırmızılıların sağlık ekibinin müdahale ettiği Kadir Sağlam, sahaya döndü ve 72. dakikada oyunu tekrar başlattı.

Tribünlerde 45 binin üzerinde taraftar

Galatasaray'ın bu sezonki ilk iç saha maçını 45 binin üzerinde taraftar tribünden izledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten Nef Stadı'ndaki karşılaşmaya 45 bin 484 taraftarın giriş yaptığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, "Ligin ilk iç saha maçında takımımızı yalnız bırakmayan, büyük Galatasaray taraftarına teşekkürler. Birlikte çok güzeliz." ifadeleri kullanıldı.

Giresunspor, galibiyeti taraftarıyla kutladı

Konuk takım, Galatasaray karşısında aldığı galibiyetin sevincini taraftarıyla yaşadı.

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından misafir taraftar tribününün önüne giden yeşil-beyazlı futbolcular taraftarı selamladı.

"İstediğimiz rakam gelmediği sürece Nelsson'u satmayı düşünmüyoruz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a İspanya'nın Sevilla takımından teklif geldiğini ancak değerini bulmadan oyuncuyu satmayı düşünmediklerini söyledi.

Özbek, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahalarında Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın Nelsson'a da teklif verdiğini belirten Dursun Özbek, "Nelsson ile ilgili Sevilla'nın teklifi masada. Ancak istediğimiz rakam değil. İstediğimiz rakam gelmediği sürece Nelsson'u satmayı düşünmüyoruz. Önemli bir oyuncumuz. Takımın önemli bir oyuncusunu istediğimiz rakam gelmeden, değerini bulmadan satmayı düşünmüyoruz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, yaklaşık 45 bin taraftarın önünde mağlup oldukları maçtan dersler çıkaracaklarını dile getirerek "Lig uzun bir maraton. Buradan çıkaracağımız dersler var. Bundan sonraki maçlar için hazırlanacağız. Sezonun geri kalanında oyunumuzu güzelleştirmek için eksik kalan yerlerimiz varsa bunlar bize bir gösterge. Transfer sezonuna devam ediyoruz. Önümüzdeki maça odaklandık." ifadelerini kullandı.

Taraftarlarından sezon boyunca destek beklediğini anlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir atmosfer vardı. Taraftarımız bizi destekliyor ve desteklemeye devam edecek. Onlardan ricam bu. Henüz sezonun başındayız. Önümüzde daha uzun bir yol var. Bu yolda özellikle Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde şampiyonluğu yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Daha güzel maçlar seyrettirmeyi düşünüyoruz. Bireysel bir hatadan bir gol yedik. Bundan sonraki dönemde daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu taraftarın hak ettiği oyunu oynamamız, onları mutlu etmemiz gerek. Alınan netice elbette kabul edilebilir değil. Buradan çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum."

Özbek, yenilen golde büyük hatası olan Abdülkerim Bardakcı ile ilgili soru üzerine, "Abdülkerim önemli bir oyuncumuz. Kendisinden beklentimiz çok yüksek. Oyun içinde bu tip hatalar olabilir. Bundan sonra daha dikkatli olmalıyız. Lig devam ediyor. Henüz 2. haftadayız. Bundan sonraki haftalarda daha başarılı olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı, hakem kararları ve topun oyunda kalma süresiyle ilgili, "Hakemlerle ilgili sezon başında bir yorum yapmak yanlış. Bazı kararlarında adil değildi ama sezonun başında böyle bir yorum yapmak uygun değil. Önümüzdeki haftaya odaklanacağız, daha iyi olacağız." dedi.

"İstediğimiz 3 puanı aldık"

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen Bitexen Giresunspor'un Teknik Direktörü Hakan Keleş, iyi savunma yaptıklarını ve buldukları pozisyonu değerlendirerek istedikleri 3 puanı aldıklarını söyledi.

Keleş, Nef Stadı'nda yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Keleş, "İlk hafta kendi sahamızda iyi oynamamıza rağmen kaybetmiştik. Bugün kazanmak istiyorduk. Nasıl kazanmamız gerekiyorsa öyle oynadık." dedi.

Galatasaray'ın maça baskıyla başladığını anlatan yeşil-beyazlı takımın Teknik Direktörü, şunları kaydetti:

"İlk 10 dakikada şans da yanımızdaydı. Verdiğimiz birkaç pozisyonu değerlendiremediler. Sonrasında oyuncularım biraz daha rahatladı. Girdiğimiz pozisyonlar var. Daha önce de golü atabilirdik. Bugün savunma kısmını iyi yaptığımızı düşünüyorum. Pozisyonlar verdik ama çok net değildi. Oyuncularım bu maçta mücadele kısmını öne çıkardı. Yeni kurulan bir takımız, uyum sürecimiz var. Mütevazi bütçelerle iyi kadrolara ve dev bütçelere karşı yarışmak istiyoruz. Geçen sezon yaptığımız iyi işleri bu sezon da devam ettirmek istiyoruz. Galatasaray'a geçmiş olsun. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Buradan 3 puanla çıkmak çok zor. Bundan sonra da zor olacağına inanıyorum. İnanılmaz bir kadro kalitesi var. Bugün oyunun savunma kısmını iyi yaptık, yakaladığımız pozisyonu değerlendirdik ve istediğimiz 3 puanı aldık."

Hakan Keleş, Galatasaray'ın 4-4-2'ye dönmesini değerlendirerek, "Kenarları iyi kapattık. Merkez hücumlarda etkililerdi ama çift santrfora dönmek bazı orta sahayı kaybettiriyor. Gerekli önlemleri aldık. Galatasaray'ın inanılmaz bir orta sahası var. Ofansif gücü müthiş. Oyuncularım alanları iyi kapattı." ifadelerini kullandı.

Şu anda 8 yabancı oyuncuları bulunduğunu dile getiren Keleş, "Kadromuzda 8 yabancı oyuncu olduğu için kural hatası yapma ihtimalimiz yok. 4-5 yabancı oyuncu daha almayı düşünüyoruz. Forvet, orta saha ve kenarlara oyuncu alacağız. Uzun zamandır haber beklediğimiz 1-2 oyuncu var. İnşallah güzel bir kadro oluşturacağız." diye konuştu.

Hakan Keleş, Galatasaray'ın oyuncusu Ömer Bayram ile ilgilendiklerini belirterek, "Ömer de bizimle ilgilenirse aramıza katarız. Kendisiyle çalışmayı istiyoruz ama oyuncunun bizi tercih etmesi önemli. Bizim gibi Anadolu kulüplerini tercih ederken zorlanıyorlar. Geçen sezon Okan Kocuk geldi, inanılmaz bir performans sergiledi. Şu an Muslera'dan sonra kaleyi koruyacak kişi. Geçen seneki performansı burası için yeterli." açıklamasını yaptı.

"Bireysel hatayla maçı kaybettik"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 1-0 kaybettikleri Bitexen Giresunspor maçında oyuncularının normal bireysel performanslarının altında kalmasına üzüldüğünü söyledi.

Buruk, Nef Stadı'nda Bitexen Giresunspor ile yaptıkları ve 1-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Karadeniz temsilcisinin iyi savunma yaptığını anlatan Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Bugün maç öncesi hedeflerimiz kendi seyircimiz önünde 3 puanı almaktı. Maça da bu coşkuyla başladık. Büyük bölümde maçı kazandıracak, Galatasaray seviyesindeki net pozisyonları yakalayamadık. Rakibimiz de iyi savunma yaptı. Ancak biz daha iyi şeyler yapabilirdik. Benim üzüldüğüm bireysel performansların kendi kalitemizin altında kalmasıydı. Kanatlardan üçüncü bölgeye girdiğimizde daha kaliteli işler yapabilirdik. Bu kaliteyi ortaya koyamadık. Daha net pozisyonlar yakalayabilirdik. Oyuna hükmettiğimiz, rakibin gol atamayacağı görüntüsünde bir maç olsa da bireysel hatayla maçı kaybettik. İyi mücadele eden bir Giresunspor vardı. Bizim de bir hatamızdan maçı kazandılar. Onları tebrik ediyorum. Kendimiz için de en kötü bireysel performansı gösterdik. Mücadele, baskı, rakipten topu geri alma vardı ama daha fazla üretmemiz gerekirdi."

İkinci yarıya Bafetimbi Gomis'i de alarak çift santrfora döndüğünü hatırlatan Buruk, "İkinci forveti sokmaktaki planlarımız gerçekleşmedi. Bireysel olarak herkes kendi kalitesinin altında kaldı. Bu da bize sonuç getirmedi. Rakibin bizim sahamıza gelme şansını çok az verdik ama bizim daha fazla üretmemiz gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Bu sezon iç sahadaki ilk maçlarına çıktıklarını hatırlatan Okan Buruk, "Genel olarak Türk oyuncular daha hassas ve duygusal oluyorlar. Daha çabuk etkileniyorlar. Bu, genel olarak Türk futbolunun ve futbolcusunun sorunlarından biri. Zaman zaman demoralize olmaları normal ama onlara sahip çıkmalıyız. Hepsinin iyi niyetinden şüphemiz yok. Seyircimiz bugün de maçın başından sonuna kadar bizi destekledi. Ufak tefek hatalarda sesler çıkıyor. Bu tür hatalara takılmamak gerek. Morali bozuk olan futbolcularımızı tedavi edeceğiz. Onları yeni maça hazırlayacağız. Lig daha yeni başladı. Çok daha işler yapacağımıza inanıyorum. Kerem, Yunus, Emre Akbaba hazırlık sürecinde iyi çalıştı. Bugün onların istedikleri oyun olmadı ama bundan sonra olacaktır. Abdülkerim'de de her oyuncu hata yapabilir. Oyuncularımızı tekrar ayağa kaldırıp lige hazır hale getireceğiz." diye konuştu.

"Yerli oyuncu bulmak zor"

Okan Buruk, Süper Lig maçlarında ilk 11'de 3 Türk futbolcu bulundurma zorunluluğunun teknik adamları zorladığını söyledi.

"Yerli konusu şu anda herkesin ortak sorunu. Yerli oyuncu bulmak zor." diyen sarı-kırmızılı takımın Teknik Direktörü, "Elit yerli oyuncuda ülke futbolu olarak sıkıntılarımız var. Üç Türk kuralı da her takımı ve hocayı zorluyor. Oyuncu değişikliği yaparken bile bunları düşünmeniz gerekiyor. Hepimizin tartıştığı, neden olduğunu bilmediği bir kural var. Bu kuraldan dolayı yurt dışında bir takımdan Türk oyuncu almak istediğinizde 7-8 milyon avro fiyat çekiyorlar. Şu anda çok fazla seçeneğimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, kadroyu zenginleştirmek istediklerini dile getirerek, "Bazı bölgelerde eksiklerimiz var. Stopere takviye istiyoruz. Şanssızlığımıza sezona iyi başlayan Emin Bayram hazırlık kampında sakatlandı. Emin hazır olsaydı kullanacağımız oyunculardan biriydi. Ön tarafa, bize katkı sağlayacak yaratıcı oyuncu arayışımız var. Oraya bir oyuncu alacağız. Sadece transfer üzerinden de gitmek istemiyorum. Eksiklerimizi de görüyoruz. Aynı anda 2 sağ bekimiz sakatlandı. Sol bekte sıkıntılar çekiyoruz. Her bölgeyle ilgili sıkıntılar var. Takımı neredeyse sıfırdan yaptık. Bugün de yeni gelen birçok oyuncu süre aldı. Bunların da lige, birbirlerine alışma, bireysel performanslarını bulma süreci var. Takım olarak daha iyisini yapacağımızdan şüphem yok." dedi.

Hakem eleştirisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın hakemi Kadir Sağlam'ı eleştirdi. Sağlam'ın topun oyunda kalma süresini kısalttığını iddia eden Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür maçı çok fazla durduran, ritmi yavaşlatan hakemler karşımıza çıkacak. Çok fazla alt ligde maç yönettiği için buraya geldiğinde bocalayan hakemler var. Üç kere avantajı durdurdu. Her aut atışı neredeyse 1 dakikaya yakın sürüyor. Türk futbolu için hep oyunun hızlanmasını, kalitenin artmasını istiyoruz ama bu hakemlerle bunun olması çok zor. Bu tür hakemler topun oyunda kalma süresini neredeyse 40-45 dakikalara düşürebilirler."

"Belotti'yle transfer sezonunun başında bir isteğimiz olmuştu"

Okan Buruk, İtalyan golcü Andrea Belotti ile bir dönem ilgilendiklerini ancak şu an bir girişimlerinin olmadığını söyledi.

Transferin sabır istediğini anlatan Buruk, Sevilla'nın ilgilendiği Victor Nelsson ve adı Galatasaray ile anılan Belotti ile ilgili soruya, "Kulübümüzün Nelsson ile ilgili tavrı belli. Çok büyük bir para olmadığı sürece Nelsson'u bırakmak istemiyoruz. Belotti'yle transfer sezonunun başında bir isteğimiz olmuştu ama kendisi ülkesinde kalmayı düşünüyor. Sonrasında bir gelişme olmadı." yanıtını verdi.