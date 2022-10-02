Golsüz derbi

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

9. dakikada ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. Sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu'nun getirdiği topla ceza sahası önünde buluşan Valencia'nın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin sol yanından az farkla auta gitti.

31. dakikada bu kez Beşiktaş tehlikeli bir atak geliştirdi. Masuaku'nun kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Salih yeniden içeri doldurdu. Penaltı noktasının hemen önünde Tayyip Talha Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

43. dakikada sol kanattan Muleka'nın ceza sahasına gönderdiği topa Weghorst yatarak dokunduğu topu auta gönderdi.

Karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona erdi.

56. dakikada ceza sahası ortasına atılan topla buluşan Szalai'nin dönerek vurduğu sert şutta, meşin yuvarlak kale direğinin solundan az farkla auta çıktı.

78. dakikada sol kanattan Ghezzal'in ortasında topa ceza sahası içinde bekleyen Weghorst dokunmaya çalıştı. Bu oyuncunun ıskaladığı meşin yuvarlak kaleci Altay'ın ellerinde kaldı.

87. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Rosier'in kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Weghorst'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direği yanından auta çıktı.

89. dakikada Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası önünde topla buluşan Weghorst'un kafayla aşırdığı top direğin dibine çarpıp oyun alanına döndü.

Karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlandı.

"Fenerbahçe, sahadan bir puanla ayrıldı"

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan bir puanla ayrıldı.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya her iki takım da temkinli bir oyunla başladı. Fenerbahçe, ilk yarıda Enner Valencia ile yakaladığı 2 pozisyonu değerlendiremezken, devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarının büyük bölümü orta saha mücadelesiyle geçerken, Fenerbahçe pozisyon üretmekte zorlandı ve deplasmanda bir puana razı oldu.

Ligde bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 7 maç sonunda puanını 14'e yükseltti.

Beşiktaş deplasmanında galibiyet hasreti 8 maça çıktı

Fenerbahçe, ligde Beşiktaş ile oynadığı son 8 deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı.

Karşılaşma öncesi rakibine konuk olduğu son 7 lig maçını kazanamayan sarı-lacivertlilerin galibiyet özlemi 8 maça çıktı.

Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla elde etmişti.

Deplasmanda üst üste golsüz 2. maç

Fenerbahçe, bu sezon ligde deplasmanda üst üste ikinci maçında da gol bulamadı.

Teknik direktör Jorge Jesus ile hem ligde hem de Avrupa'da gol yollarında çok etkili bir performansa imza atan sarı-lacivertliler, ligdeki iki deplasman maçında ise suskun kaldı.

Süper Lig'deki ilk deplasman maçında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe, bir sonraki dış saha mücadelesinde Konyaspor'a 1-0 mağlup olurken Beşiktaş ile de 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın ligdeki galibiyet hasreti sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe'ye üstünlük kurmayı başaramadı.

Rakibi karşısında ilk yarıda etkili olamayan ve pozisyon bulmakta zorlanan siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligde 4. kez puan kaybı yaşayan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında elde ettiği beraberlikle puanını 15'e yükseltti.

Galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Sezonun ikinci haftasında Corendon Alanyaspor'la berabere kaldıktan sonra üst üste 3 galibiyet alan Beşiktaş, derbiyle birlikte galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.

Ligin 6. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 7. haftada ise İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe maçını da beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, son 3 maçta 2 puan alabilirken, 7 puanlık kayıp yaşadı.

Beşiktaş direğe takıldı

Siyah-beyazlı takım adına karşılaşmanın en şanssız pozisyonu 89. dakikada yaşandı.

Rachid Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Wout Weghorst'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

Ismael ikinci derbisinde de galibiyet göremedi

Fenerbahçe maçıyla birlikte ikinci kez bir derbide Beşiktaş'ın başında yer alan teknik direktör Valerien Ismael, bu müsabakada da galibiyetle tanışamadı.

Beşiktaş'taki ilk derbi heyecanını geçen sezon yine Fenerbahçe karşısında yaşayan tecrübeli teknik adam yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, söz konusu mücadeleyi de 1-1 berabere tamamlamıştı.

Fenerbahçe'ye iç sahada yine kaybetmedi

Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe ile oynadığı son 8 derbi maçında mağlubiyet yaşamadı.

Rakibi karşısında ligdeki son iç saha yenilgisini 2014-2015 sezonunda 2-0'lık skorla alan siyah-beyazlı ekip, sonraki 8 karşılaşmada 3 galibiyet ve 5 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Beşiktaş son 8 derbi mücadelesinde Fenerbahçe'ye 14 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.