"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Gözler Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasına çevrildi

15 Haziran 2020, Pazartesi 12:20
Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor.

İki ekip arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0'lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

Muric 11'e

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Vedat Muric, Trabzonspor karşısında ilk 11'de forma giyecek.

Muric, hafif sakatlığı dolayısıyla Süper Lig'deki Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11'de yer almamıştı.

Tecrübeli santrfor, Hes Kablo Kayserispor karşısında 65. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Hasan Ali Kaldırım dönüyor

Fenerbahçe'de tecrübeli sol beki Hasan Ali Kaldırım, Trabzonspor maçıyla sahalara dönecek.

Tecrübeli futbolcu, sarı kart cezası sebebiyle Hes Kablo Kayserispor'a karşı forma giyememişti.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısına 2 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde, Süper Lig'de oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Ozan'ın yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Max Kruse de Trabzonspor karşısında mücadele edemeyecek.

AA

Okunma Sayısı: 117
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sıcak günlerde serinleten bir manzara

    Gözler Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasına çevrildi

    Bakan Akar: Terör yuvaları yerle bir edildi

    Dünya genelinde vakası sayısı 8 milyonu aştı

    Bingöl'de bir deprem daha!

    90 artçı deprem gözlemlendi

    Pençe-Kartal Operasyonu'na ilişkin Bakan Akar'dan açıklama

    Yazar Taşgetiren sordu: Kol kola girenler neden bedel ödemiyor?

    MSB: Pençe-Kartal Operasyonu başladı

    2. elde farklı ‘plan’

    İsrail planlarını engellemek İslam dünyasının vazifesi

    'Bu bir uyandırma alarmı'

    Bingöl'deki depreme ilişkin Kandilli Rasathanesi'nden açıklama

    Oktay, deprem bölgesine ilişkin son gelişmeleri paylaştı

    Galatasaray, Rize'de üst üste yara aldı

    Ordu'da otel inşaatında çökme: 1 işçi öldü, 8 işçi yaralandı

    Bingöl - Karlıova'da son durum?

    Vaka sayıları yeniden yükselişe geçti... Bakan Koca uyardı!

    Milyonlarca çocuk, çocuk işçiliğine sürüklenebilir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yazar Taşgetiren sordu: Kol kola girenler neden bedel ödemiyor?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Olmayan sûikasta onlarca idam
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Koronavirüs vesvesesiyle “gem” vurmak mı istiyorlar?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    2. elde farklı ‘plan’
    Genel

    MSB: Pençe-Kartal Operasyonu başladı
    Yeni Asya'dan Size

    Yaza girerken
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Korona korkusu
    Süleyman KÖSMENE

    İbadetin emir için yapılması ne demektir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.