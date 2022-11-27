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28 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Göztepe-Altay maçı tatil edildi

27 Kasım 2022, Pazar 21:30
1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçı, bir Göztepe taraftarının Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmasının ardından hakem Emre Kargın tarafından tatil edildi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlattı. Yabancı madde bir süre yanmaya devam etti. Taraftarlar yabancı maddeyi bir süre sonra uzaklaştırdı.

Bu sırada yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girdi. Müsabaka 22. dakikada durdu.

Bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu.

Yabancı maddeden etkilenenlerin yanı sıra Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç hastaneye kaldırıldı.

Hakem Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.

Yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından stattan müsabakanın tatil edildiği bilgisi ilan edildi.

Yaralanan kaleci ve taraftarın tedavisi sürüyor

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada, sahaya giren bir taraftarın köşe gönderiyle vurduğu Ozan Evrim Özenç, ambulansla Medicana International İzmir Hastanesine kaldırıldı.

Özenç'in başında kesik bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatılması sonucu yaralanan taraftar Mehmet Çakır da sahaya giren ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çakır'ın fişek benzeri bir maddenin isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandığı ve ameliyata alındığı belirtildi.

Kaleciye vuran taraftar gözaltına alındı

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e köşe gönderiyle vuran taraftarı gözaltına aldı.

Altay taraftarlarının bulunduğu bölümden fişek atan kişinin tespiti için çalışmalarını yürüten ekipler, şüphelinin yakalanması için Altay taraftarlarının stattan çıkışına izin vermiyor. Stat kameralarını inceleyen polis, fişeği atan kişinin stada nasıl girdirdiğini de araştırıyor.

Öte yandan Vali Yavuz Selim Köşger ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne da Gürsel Aksel Stadına gelerek incelemede bulundu. 

Bakan Kasapoğlu, Göztepe-Altay maçında çıkan olayları kınadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1. Lig'in 15. haftasında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında yaşananları kınadı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Spor Toto 1. Lig'deki iki İzmir takımımızın mücadelesinde yaşanan saha ve tribün olaylarını kınıyorum. Sporu kendi çirkinliklerine boğmak isteyenlere geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Göztepe-Altay maçında yaşanan hadiselerin herkesi çok üzdüğünü vurguladı.

Yaralanan taraftarlara acil şifalar dileyen Çelik, "Şiddete başvuranların gereken cezayı alacağına inanıyoruz. Hukuki süreci takip edeceğiz. Spor barıştır, kardeşliktir, centilmenliktir." ifadelerine yer verdi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatmış, fişek benzeri bir maddenin isabet etmesi sonucu yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine ambulanslar sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmuş, daha sonra müsabaka tatil edilmişti.

AA

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