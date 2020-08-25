Göztepe’de bir futbolcunun testi pozitif çıktı

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, futbol takımıyla yeni sözleşme imzalayan oyuncuya yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Futbolcunun Afyonkarahisar kampına dahil edilmediği ve evde tedavisine başladığı kaydedildi. AA

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