Güneş'ten 'beraberlik' değerlendirmesi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş, golsüz berabere kaldıkları Sırbistan maçında bir önceki Macaristan karşılaşmasına göre daha iyi oynadıklarını belirterek, beraberliğe üzüldüklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ikinci maçta Sırbistan ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Tüm oyuncuların dikkatli, takım oyununa ve oyun disiplinine bağlı oynamaya çalıştıklarını belirten Güneş, iyi bir maç olduğunu ifade etti.

Güneş, 1-0 mağlup oldukları Macaristan maçına göre takımın çok daha iyi olduğunu kaydederek, "Sahayı iyi kullandı. Hücuma çıkışlarımız da önce baskılarımız da vardı. Olumlu taraflar fazlaydı." ifadelerini kullandı.

Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha çok pozisyon ürettiklerine dikkati çeken Güneş, "Beraberliğe üzülüyoruz. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra gol bulmalıydık, ama golü bulamadık. Onun dışında olumlu tarafımız fazlaydı." diye konuştu.

"Özellikle oyunun organizasyonunda büyük sorunlar yaşadık"

Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, maçın ardından Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Milli takımın gerçek resminin bu olmadığını söyleyen Tumbakovic, Türkiye maçının özellikle Norveç ile oynayacakları Avrupa Futbol Şampiyonası baraj maçı öncesi takım içinde olumlu bir hava oluşması için önemli olduğunu kaydetti.

Tumbakovic, maçın ilk yarısının enerjiden yoksun olduğunu belirterek, özellikle oyunun organizasyonunda büyük sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

Milli futbolcu Dusan Tadic de oyuncuların daha fazla koşması ve sorumluluk alması gerektiğini kaydederek, "Bu takımdaki oyuncular artık genç değil, dolayısıyla daha fazla sorumluluk almalıyız. Kendimizden beklentimiz daha yüksek olmalı, hata yapmaktan korkmamalıyız." dedi.