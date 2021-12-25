"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Haftanın maçı beraberlikle sonuçlandı

25 Aralık 2021, Cumartesi 21:45
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında lider Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı.

20. dakikada kaleci Muhammed Şengezer'in hatalı pasında Abdülkadir Ömür, topu Dorukhan Toköz'ün önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda üst direğe çarpan top auta gitti.

31. dakikada Hamsik'in şık pasında bir anda kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya kalan Cornelius'un aşırtma şutunda üst direğe çarpan top dışarı çıktı.

35. dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır, sert ve düzgün şekilde sağ tarafına gelen topu çeldi.

45. dakikada Abdülkadir Ömür'ün uzak mesafeden şutunda top, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

İkinci yarı

48. dakikada Visca'nın sağ taraftan pasında ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Gulbrandsen'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

51. dakikada Visca ile köşe vuruşu sonrasında verkaç yapan Aleksic'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

63. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışından şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.

67. dakikada sol taraftan ceza alanına doğru sokulan Gulbrandsen'in şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

75. dakikada Chadli'nin pasında ceza alanı içinde Okaka'nın dönerek vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kontrol etti.

89. dakikada Visca'nın soldan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Okaka'nın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

90+1. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza alanında yakın mesafeden Koita'nın sert şutunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşma, golsüz tamamlandı. 

Trabzonspor, ilk yarıyı lider bitirdi

Medical Park Stadı'nda taraftarının büyük desteğiyle rakibini ağırlayan bordo-mavililer, 0-0'lık sonuçla puanını 46'ya yükselterek bir maç eksiği bulunan en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde devreye lider girdi.

Medipol Başakşehir ise teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde namağlup unvanını Trabzonspor deplasmanında da sürdürdü. Belözoğlu yönetiminde 8 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan turuncu-lacivertli ekip, puanını 33'e yükseltip ilk yarıyı 3. sırada kapamayı garantiledi.

Trabzonspor, bu sezon ligde ilk kez 19. haftada rakip fileleri havalandıramayarak bir maçtan golsüz ayrıldı.

AA

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faize sözde savaş, özde teşvik

    Kanada İslamofobik yazı için özür diledi

    Süt üreticilerinin hevesi kursağında kaldı

    Döviz düştü, gübre ve mazot düşmedi

    Şoför esnafı dövizin düşüşünden nasibi alamadı

    İndirim beklerken bindirim devam ediyor

    Memurlar: Vergi muafiyeti yeterli değil

    İktidardan YSK’ya: Seçime hazır mısınız?

    Önce alış fiyatları düşsün

    NATO-Rusya Konseyi 12 Ocak'ta toplanacak

    85 gün sonra rahatlatan görüntü

    'Yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası artık Omicron kaynaklı'

    Türkiye'de son 24 saatte 145 kişi vefat etti

    Haftanın maçı beraberlikle sonuçlandı

    Galatasaray'ın 3 puan hasreti sona erdi

    Erdoğan TOBB’a da öfkeli

    Pakistan’dan Putin’e destek

    Yoksullaşarak büyüyoruz

    Adalet Bakanı siyasette tam gaz

    Myanmar'daki cuntaya tepkiler büyüyor: 'Bu katliamı insanlığa karşı bir suç olarak şiddetle kınıyoruz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahirzaman siyaseti için yol haritası
    Genel

    İktidardan YSK’ya: Seçime hazır mısınız?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Erdoğan da yeni başkana çiçek verir mi?
    Faruk ÇAKIR

    Devlet önden buyursun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Geleceğe nefes olmak
    Mehmet KARA

    Hukuk devletinde erken seçim olmaz mı?
    Cevat ÇAKIR

    Bediüzzaman’dan Hulusi Beye (1)
    Genel

    Süt üreticilerinin hevesi kursağında kaldı
    Misbah ERATİLLA

    Mehmet Şerif Nazlıcan ve Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.