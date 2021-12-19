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20 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Haftanın maçı beraberlikle tamamlandı

19 Aralık 2021, Pazar 21:37
Süper Lig'in 17. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbi maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

3. dakikada Fenerbahçe ceza sahasının sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın kaleye gönderdiği şutta, top az farkla auta çıktı.

12. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Bir hava topunda Larin'in ceza sahası içinde meşin yuvarlağa eliyle temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

25. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Fenerbahçe ceza sahası sol çaprazında Batshuayi'nin kontrol etmek istediği top Josef'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı futbolcu çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

 

30. dakikada Fenerbahçe skoru 2-1 yaptı. Vida'nın kendi yarı alanının ortalarının sol tarafından kalecisine oynamak isterken kısa düşen pasını kapan Rossi'nin çaprazdan vuruşunda kalesini terk eden kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan top Berisha'nın önüne düştü. Sarı-lacivertli oyuncu, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını yeniden öne geçirdi: 2-1.

 

45. dakikada Batshuayi'nin sol çaprazdan şutunda, kaleci Berke Özer son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Vida topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

58. dakikada Fenerbahçe ceza sahası dışının sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta, Ghezzal'ın vuruşunda top kalenin üst köşesinden dışarı çıktı.

59. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Josef, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.

88. dakikada Szalai'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Dursun'un şutunda, kaleci Ersin yakın direğin köşesinde topu kurtardı.

89. dakikada Pjanic'in ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda, top az farkla auta gitti.

90+5. dakikada ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Batshuayi'nin şutunda, top direğe çarparak auta çıktı.

Derbi 2-2 beraberlikle tamamlandı.

AA

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