"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Haftanın maçında Başakşehir, lider Trabzonspor'a misafir olacak

24 Aralık 2021, Cuma 10:28
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de sezonun ilk yarısının son hafta maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Turuncu-lacivertli ekip teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan İstanbul ekibi bu maçlarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 26 puan topladı.

Medipol Başakşehir, haftaya lider Trabzonspor'un 13 puan gerisinde 32 puanla 3. sırada giriyor.

Turuncu-lacivertli ekipte kart cezalısı Ömer Ali Şahiner bu mücadelede forma giyemeyecek. Kart cezası biten Leonardo Duarte ise bu mücadelede takımdaki yerini alabilecek.

Bu sezon üç sarı kart gören Mahmut Tekdemir ise ceza sınırında bulunuyor.

AA

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Japonya, askeri harcamalar için rekor bütçe ayırdı

    Dolar'da son durum ne?

    "Yahudi yerleşimcilerin saldırıları şiddet döngüsüne yol açabilir"

    Bangladeş'te feribotta yangın: En az 30 kişi öldü

    4 il için çığ uyarısı

    Erdoğan ibreyi yine İsrail’e çevirdi

    Üretim yok, israf var, fiyatlar gerilemez

    Liderler birlikte açıklayacak

    Akreditasyon sansür aracı haline getirildi

    Sadece 1 üniversitede maske dağıtılıyor

    Kur düştü, faiz düşmedi

    Fas’ta, İsrail’le normalleşme sürüyor

    Günde ortalama 3 bin 735 kişi icralık oluyor

    Mobilya sektörü kan ağlıyor

    Beşiktaş'ta moraller düzeliyor

    Daha önce denendi, başarılı olamadı

    Putin: Peygamber Muhammed'e (asm) yönelik hakaret sanat özgürlüğü değil

    İngiltere'de salgının en yüksek günlük vaka sayısı gözlemlendi

    Aşı eşitsizliği varyantları arttırabilir

    Son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Liderler birlikte açıklayacak
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefetin birinci önceliği ne olmalı?
    Genel

    Erdoğan ibreyi yine İsrail’e çevirdi
    Süleyman KÖSMENE

    İntihar edene duâ edilir mi?
    Cevher İLHAN

    Nas, “örtülü faizi” de yasaklıyor
    Ahmet BATTAL

    Planlı eskitmeden dairevî (döngüsel) ekonomiye
    Faruk ÇAKIR

    Geç kalınmadı mı?
    Osman ZENGİN

    Askerî ücret zammı...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Ölüm, âlem-i nura gitmek için bir terhis tezkeresi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.