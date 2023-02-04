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4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Haftanın maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşacak

04 Şubat 2023, Cumartesi 15:27
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

 

Ligde çıktığı 21 müsabakada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 51 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider başladı.

Süper Lig'de oynadığı 21 maçın 11'ini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Trabzonspor ise hanesine 38 puan yazdırdı. Bordo-mavili takım, 23. hafta öncesinde averajla 6. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

Tam kadro çıkacak

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

Sarı-kırmızılı takım, bordo-mavili takım ile oynayacağı maça tam kadro çıkacak.

Öte yandan Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında olan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, yarın da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

Icardi son 7 maçında 7 gol attı

Galatasaraylı taraftarların gözü, Trabzonspor maçında da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak.

Yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırarak takımının gol yollarındaki en önemli kozu oldu.

Süper Lig'de 9'u ilk 11'de olmak üzere 11 müsabakada forma giyen Icardi'nin toplamda ise 8 golü bulunuyor.

Ligdeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasını kazanması halinde Süper Lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale edecek.

Süper Lig'deki son 11 maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, Bitexen Giresunspor ve HangiKredi Ümraniyespor'u yenen Galatasaray, Trabzonspor karşısında da üç puanla ayrılması halinde üst üste 12. galibiyetini alacak.

Sarı-kırmızılı takım, böylece lig tarihinde Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunun son 9 ve 1988-1989 sezonunun ilk 3 haftasındaki maçlarını kazanarak elde ettiği galibiyet serisi rekorunu egale edecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Mustafa Denizli'nin bu alandaki rekoruna ortak olacak.

Resmi maçlardaki galibiyet serisi rekorunu 15'e çıkartacak

Galatasaray, Süper Lig'de geçen hafta HangiKredi Ümraniyespor'u yenerek resmi maçlarda kırdığı galibiyet serisi rekorunu, Trabzonspor maçında geliştirmeye çalışacak.

Resmi maçlarda üst üste 14 galibiyeti olan sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor müsabakasını da kazanması halinde bu rekorunu 15'e çıkartacak.

Süper Lig'deki son 11 maçını kazanan Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor müsabakalarından da galibiyetle ayrıldı.

Son 14 resmi maçında 38 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü.

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 135. randevu

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 49 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 134 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.

Ligdeki 100. maç

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 100. kez karşılaşacak.

Ligde daha önce yapılan 99 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 127, Trabzonspor ise 114 gol attı.

İstanbul'daki lig maçları

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 49 lig maçında ev sahibi Galatasaray 25, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi.

İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 66 golüne karşılık, Trabzonspor 54 gol kaydetti.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Trabzonspor'un Deplasman hasreti

Trabzonspor, Süper Lig'de 8. haftada 2-1 galip geldiği Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ardından deplasmanda galibiyet elde edemiyor.

Bordo-mavililer, ligde son oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken Galatasaray maçıyla 127 günlük galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Eksik oyuncular

Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Marek Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra saat 16.00'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.

AA

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