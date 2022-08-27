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27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Haftanın maçında Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak

27 Ağustos 2022, Cumartesi 14:09
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet sonucunda 6'şar puan elde etti.

Midtsjö forma giyemeyecek

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö müsabakada forma giyemeyecek.

Tedavisi tamamlanan Leo Dubois ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Trabzonspor maçında sahadaki yerini alacak.

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 134. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 134. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 133 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde de Galatasaray önde

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 10 farkla önünde bulunuyor.

Ligde yapılan 98 karşılaşmanın 42'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 24 müsabaka berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray 127, Trabzonspor ise 114 gol attı.

Trabzon'daki lig maçları

Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde yer alıyor.

Trabzonspor, evindeki 49 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 6'sı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 61 golüne, Galatasaray da 61 golle karşılık verdi.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

 

AA

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