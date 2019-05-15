Hakemler “VAR” sistemi yüzünden diken üstünde

HAKEMLER TARTIŞMALI POZİSYONLARDA KARARI VAR’A BIRAKIP, SORUMLULUKTAN KAÇIYOR.

İstanbul Okan Üniversitesi Spor Hukuku Topluluğu tarafından düzenlenen Spor Hukukunda Güncel Gelişmeler Var Sistemi ve Hakem Hataları Paneli’nde VAR tartışıldı.

Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Lale Orta’nın moderatörlüğünde gerçekleşen panele yorumcu Alp Pehlivan, köşe yazarı Kenan Başaran, eski FIFA hakemi Vahap Beyaz ve avukat Alpay Köse katıldı.

Panelde Alp Pehlivan “Oyunun ruhunu zaman zaman kaybettiğini eski bir futbolcu ve teknik adam olarak görebiliyorum. Ancak bu sistemden artık dönüş yok. İşletim sisteminin iyi algılanması, gün geçtikçe iyi revize edilmesi, minimum hata ile devam etmesi önemli. Sistemin içinde hakemlerimiz yıpratılıyor. Ülke olarak bir standartı yakalamak da çok iyi değiliz. Bazen biz de yorumcu olarak farklı bir algı yapıyoruz. Bu da VAR’a çok hakim olmamamızdan ileri geliyor. Hele ki teknik direktör ve futbolcuların da VAR konusunda yeterince eğitimli olduğunu sanmıyorum. Bazen maç sonu yorumlarını aklım hafızam almıyor. Üst düzey oyuncular bile sistemle ilgili yorumlar yapıyor ki inanamıyorum” dedi. Kenan Başaran Türkiye Süper Ligi’nin ekonomik etkisinin 10 milyar dolar olduğunu söyledi. Başaran “VAR’ın başında oturan da insan. İnsanların vicdanı kararları adil olmadığı sürece oradaki makinanın hiçbir anlamı yok. Türkiye’de yaşadığımız şu an bu” diye konuştu. Vahap Beyaz ise “Son Galatasaray-Beşiktaş maçında Bülent Yıldırım gördüğü kararı bir dakika deyip Cüneyt Çakır’a soruyor. Sorumluluktan kaçıyor. Hakemler bu kadar diken üstündeler. Herkes sahadaki sorumluluktan kaçmak için VAR’ı kullanıyor. Hakem sahada otoriteyse, sahada adaleti sağlıyorsa güvenirsiniz. Ama Türk izleyicisi hakeme güvenmiyor. Sahadaki hakeme dışarıdan kim müdahale ederse etsin, hakem otoritesini ve yorum kabiliyetini kaybeder. VAR sisteminin ülkemizde uygulanış şekline karşıyım. Hakemlere güven yok oldu” yorumunda bulundu.

