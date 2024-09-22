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Hakim Ziyech: İsrail'e ve bu tür davranışları destekleyen tüm ülkelere lanet olsun!

22 Eylül 2024, Pazar 02:22
‪‪Fas milli takımının kaptanı ve Galatasaray oyuncusu Hakim Ziyech'in, İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistinlilerin cesetlerine yaptığı işkenceye dair yaptığı paylaşım, sosyal medyada yankı uyandırdı.

Ziyech, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen bir Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

İsrail'e tepki gösteren Ziyech, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir şeyi netleştirelim. İsrail'e ve bu tür davranışları destekleyen tüm ülkelere lanet olsun!"

Faslı futbolcunun bu paylaşımı büyük ilgi gördü ve çokça paylaşıldı.

Faslı insan hakları savunucuları ve gazeteciler, Faslı oyuncunun Instagram hesabındaki paylaşımına övgüde bulundu.

Faslı gazeteci İdris et-Tizarni, "Ziyech, duruşunu ve inançlarını değiştirmeyen bir adam. Bu inancını, dünya üzerindeki tüm özgür insanlar adına saygıyla karşılıyorum." diye yazdı.

Aktivist Abdulvahhab Musati de "X" hesabındaki paylaşımında, "Erkek adamın bir duruşu vardır ve Ziyech adam gibi adam. O, doğruyu söyledi. Tüm desteklerimiz onunla" ifadelerini kullandı.

Ziyech, ikinci paylaşımında ise İsrail’i destekleyen ülkesinin hükümetine ve dünya hükümetlerine eleştirilerde bulundu.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinin Kabatiya beldesine 19 Eylül’de düzenlediği baskında, 3 Filistinliyi öldürmüştü.

Sosyal medyada yer alan görüntüde, 3 İsrail askerinin ölen Filistinlilerin cenazelerinin bulunduğu binanın çatısında olduğu görülüyor.Bir askerin ölen Filistinlilerden birinin cenazesini teklemeyerek çatının kenarına ittiği cep telefonu kamerasına yansıyor.

Daha sonra bu Filistinlinin naaşı İsrail askerince çatıdan aşağı atılıyor.

AA

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