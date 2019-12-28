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Halı saha maçından önce doktorun tavsiyesini alın

28 Aralık 2019, Cumartesi 00:19
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. BÜLENT GÖRENEK, HALI SAHADA MAÇ YAPAN 40 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERİ UYARARAK, “TABİİ Kİ SPOR VE EGZERSİZİN KALP SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ OLUMLU ETKİLERİNİ BİLİYORUZ. ANCAK ÖZELLİKLE BELLİ YAŞIN ÜZERİNDEKİLERDE VE KALP HASTALARINDA BİLİNÇSİZ YAPILAN YARIŞMA, MÜSABAKA TARZI SPORLAR İSTENMEYEN SONUÇLARA NEDEN OLABİLİYOR” DEDİ.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, 40 yaş üstü kişilerin halı saha maçlarına katılmadan önce kardiyoloji uzmanlarıyla görüşmesi tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Görenek, yaptığı açıklamada, Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan’ın iki gün önce halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirip hayatını kaybettiğini hatırlattı. Halı sahadaki futbol maçlarının özellikle orta yaştaki erkeklerin sıklıkla tercih ettiği spor aktivitelerinden olduğuna dikkati çeken Görenek, “Tabii ki spor ve egzersizin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini biliyoruz. Ancak özellikle belli yaşın üzerindekilerde ve kalp hastalarında bilinçsiz yapılan yarışma, müsabaka tarzı sporlar istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor.” dedi.  Görenek, daha önce hiçbir şikayeti olmayan birinde bile koroner damarlardaki sessiz bir plağın ağır eforla çatlayıp kalp krizine yol açabildiğini belirterek, şunları kaydetti:”Bu bakımdan özellikle 40 yaşın üstündekilerin halı saha maçları yapmadan önce kalp doktoruyla görüşmesinde büyük yarar var. Bu kişilerin EKG, efor testi gibi değerlendirmeler sonrasında bir mani durum yoksa müsabaka tarzı sporlara başlaması ya da devam etmesi, sahada gelişebilecek kalp krizi ve ani ölümlerin önlenmesi açısından son derece önemlidir.”

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