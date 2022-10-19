"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Hapis cezası istenen Neymar, ifade verdi

19 Ekim 2022, Çarşamba 09:00
Brezilyalı futbolcu Neymar, 2013 yılında Brezilya'nın Santos Kulübünden İspanya'nın Barcelona Kulübüne transferinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı suçlamalarıyla ilgili yargılandığı davada ifade verdi.

Barselona Mahkemesinde görülen davanın ikinci gününde sanık koltuğuna oturan Neymar, "(Real) Madrid'e gitme seçeneğim vardı ama kalbim beni Barcelona'ya götürdü. Transfer sürecini, görüşmeleri tamamen babam yönetti. Ben sadece onun bana söylediğine imza attım." dedi.

"Çok fazla kulüpten teklif vardı ama benim hayalim her zaman Barcelona'da forma giymekti." diyen Neymar, son anda sadece Real Madrid ve Barcelona seçeneklerinin kaldığını ancak "yüreğinin sesini dinleyerek Barça'ya gittiğini" söyledi.

Normalde 21 Ekim'de mahkemeye gelmesi gereken Neymar, Paris Saint-Germain takımının antrenman ve maç programından dolayı ifadesinin öne alınmasını istemişti.

Perez: Neymar, Barcelona'ya gitmek istiyordu

Davada şahit olarak video konferansla dinlenen Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez ise "Aşağı yukarı 10 yıl önce Neymar ile ilgilendik ama bunu Real Madrid sportif direktöründen biliyorum. Ben hiçbir zaman hiçbir müzakereye girmedim. Futbolcular istedikleri yere gider ve Neymar, Barcelona'ya gitmek istiyordu." şeklinde konuştu.

Diğer yandan Barcelona'nın eski yöneticilerinden Raul Sanllehi de Neymar'ın Barcelona'ya transferi için 2011 yazında 45 milyon avro artı başarıya endeksli 10 milyon avro ödenmesi için Santos Kulübüyle bir anlaşma yaptıklarını ifade etti.

Sanllehi, "Cuma günü el sıkıştık ama pazartesi günü bize telefon edip Madrid'in 5 milyon avro daha fazla teklif ettiğini söylediler. Bunu kabul edemezdik çünkü öncesinde anlaşmaya varmıştık." dedi.

Neymar'ın henüz 17 yaşında iken (2009'da) transfer haklarının yüzde 40'ını satın alan ve futbolcunun Barcelona'ya transferinde kendisine karşılık gelen gerçek tutarı almadığını iddia eden DIS Grubu'nun açtığı davada, futbolcu Neymar, babası Neymar da Silva Santos ve annesi Nadine Golcalves ile eski Barcelona kulüp başkanlarından Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu, Santos Kulübünün eski yöneticilerinden Odilio Rodrigues sanık olarak yargılanıyor.

Neymar'ın sportif faaliyetlerinin durdurulması, 5 yıl hapis ve 159 milyon avro para cezası verilmesini talep eden DIS ayrıca, eski Barcelona kulüp başkanlarından Rossell ve Bartomeu için 5 yıl hapis, 6 yıl sportif görevlerden men ve 195 milyon avro para cezası istiyor.

Savcılık ise aynı davada Neymar için 2 yıl hapis, 3 yıl futboldan men ve 10 milyon avro, futbolcunun annesi ve babası için 2 yıl hapis ve 10 milyon avro, Rossell için 5 yıl hapis, 3 yıl sportif yöneticilikten men ve 10 milyon avro, Barcelona Kulübünden 8,4 milyon avro, Santos'tan ve Neymar'ın ailesinin sahibi olduğu N&N şirketinden 1,4 milyon avro talep ediyor.

Savcılık, Neymar'ın transferi döneminde Barcelona Kulübü Başkan Yardımcısı olan Bartomeu hakkında herhangi bir suçlamada bulunmuyor.

İddianameye göre, o dönem Barcelona Kulübü Başkanı olan Rossell, normal şartlarda 2014'te Santos ile sözleşmesi sona erecek olan Neymar'ı transfer etmek için 2011 yılında futbolcunun menajeri olan babası ve kulüp yöneticileriyle ön anlaşma yapıyor.

Savcılık, bu anlaşmanın diğer kulüplerin serbest bir şekilde Neymar'a teklif götürmelerini engellediğini ve DIS Grubu'nu transferden daha fazla kazanç elde etmekten mağdur bıraktığını ileri sürüyor.

Davanın 31 Ekim'de sona ermesi öngörülüyor.

AA

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Amasya'da otobüs ile tır çarpıştı: 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

    Moldova'dan ''seferberlik'' açıklaması

    Stoltenberg: Rusya'ya nükleer savaşın kazanılamayacağını hatırlatıyoruz

    Fransız çimento şirketi Lafarge "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul etti

    Demokrasiden çıkışın “resmi” belgesi

    Sansüre boyun eğmeyeceğiz

    'Bize kömür lâzım, sizin keyfiniz değil'

    Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi

    Mersin Kitap Fuarı açılıyor

    Enerji tasarrufu sağlamak mümkün

    O kurtuldu, 30 yıl sonra oğlu gitti

    Estonya, Rusya'yı 'terörist devlet' ilan etti

    Yargıya güvenin sarsılması felâkettir

    Macar kadın Müslüman oldu

    İsrafa dikkat için bayat ekmeklerden pizza yaptılar

    İdari süreç başlatıldı mı?

    “Mescid-i Aksa’ya sahip çıkma” çağrısı

    Kılıçdaroğlu: 20 yıldır hâlâ önlem mi alacaksın sen!

    Hedef herkesi susturmak

    'KKM maliyetini söyleyemem'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Takrir-i Sükûndan sansür kanununa
    Osman ZENGİN

    Kahraman Zahir Yavuz
    Risale-i Nur'dan

    Zulüm insana aittir; kader çirkinlikten münezzehtir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nasrullah Camii’nde ateşli bir hatip
    Ahmet BATTAL

    Bizler ve sizler paradoksu
    Genel

    'Bize kömür lâzım, sizin keyfiniz değil'
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. Peygamberin (asm) iki kanatlı oluşu
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Risale-i Nur’da, “latîfe-i Rabbâniye” “kalbin en ince duygusu” olarak anlaşılır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Vahametin üstü örtülüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.