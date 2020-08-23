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24 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Hiçbir oyuncumuz ücret indirimini kabul etmedi

23 Ağustos 2020, Pazar 13:00
BEŞİKTAŞ KULÜBÜ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ, "MALİYETİ ÇOK YÜKSEK FUTBOLCULARIMIZ VAR. İKİ YILLIK SÖZLEŞMELERİ OLAN FUTBOLCULARIMIZ VAR. İNDİRİM ALAMADIĞIMIZ YÜZDE 99 ORANINDA FUTBOLCULARIMIZ VAR. İNDİRİM TALEBİMİZ KABUL GÖRMEDİ” DEDİ.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim olarak ücretlerde indirim taleplerinin takımdaki futbolcuların büyük bölümü tarafından kabul görmediğini söyledi. Çebi, kulübün 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, futbol takımının maliyetlerine değinerek, "Maliyeti çok yüksek futbolcularımız var. İki yıllık sözleşmeleri olan futbolcularımız var. İndirim alamadığımız yüzde 99 oranında futbolcularımız var. İndirim talebimiz kabul görmedi. Suçlamıyoruz ama burada Beşiktaş kamuoyunu bilgilendirmek benim görevim." dedi.

Maliyeti yüksek futbolculara yaptıkları yolları ayırma teklifinin de kabul görmediğini belirten Ahmet Nur Çebi, "Geçen sene indirim talebi kabul görmedi, gelecek sene için indirim talebi kabul görmedi. Mali durumlarımız yeterli değil gerekçesiyle yolları ayıralım talebi de kabul görmedi. Hatta 'bu kontratı hayatımız boyunca bulamayız, devam etmeyi düşünüyoruz' dediler. Bu bütçeleri karşılamakta zorlanıyoruz. Yük olarak 2 yıl daha devam edecek.Mevcut kontratları iptal etmekten ya da indirim yapmaktan başka çarem yok" şeklinde konuştu.

Harcama limitlerinin 30 milyon avrolara düştüğünü hatırlatan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu 30 milyon avrolarla kulübümüzden ayrılanların yerine yenisini koyma şansımız yok. İndirim yapmayan ve sözleşmelerinden vazgeçmeyenlerin 40 milyon avroluk maliyeti varken, bize tanınan limit 30 milyon. Transfer limitlerinin getirdiği yük ve sıkıntı halen devam ediyor. Çözebildiğimiz kadar çözmeye devam ediyoruz. Gidenler olmadıkça yerlerine nasıl alacağız? İndirim yapmadıkları müddetçe yeni arkadaşlara nasıl yer açacağız, bu bir handikap." 

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