Hidayet Türkoğlu yeniden TBF Başkanı oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda 171 delege oy kullanırken, tüm oylar geçerli oldu.

Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu, oyların 108'ini alarak ikinci kez bu göreve getirildi. Diğer adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise 21 oyda kaldı.

Başkanlığa tekrar seçilen Hidayet Türkoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu süreçte iyi yaptığımız şeyler gibi yanlışlarımız da oldu. Sizler bizi tekrar buraya seçtiniz. Önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz vermek istiyorum. İnşallah hep beraber Türk basketbolunu daha iyi yerlere getiririz. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Beraber dostça basketbolu iyi yerlere getireceğiz. Oy veren, vermeyen herkes baş tacı. Önümüzdeki hafta hepinizi elinizi sıkmak için ziyaret edeceğim. Tekrar teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu'nun yeni döneminde yönetim kurulu asil üye listesinde şu isimler yer aldı:

Ali Haluk San, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen, Gökhan Dinçer, Hüseyin Beşok, Kemal Dinçer, Mehmet Fatih Öztürk, Mert Mecit Çetinkaya, Mustafa Sarımermer, Muzaffer Yıldırım, Ömer Onan, Serap Köz Yücesir, Şirin Karadeniz, Yılmaz Argüden.

Hidayet Türkoğlu, yeniden başkanlığa seçilmenin sevincini yaşıyor

Yeniden göreve seçildiği için mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren Türkoğlu, kolay bir sürecin olmadığını, üç önemli adayın yarıştığını anlatarak, "Hem Harun abi hem de Erman abiyi kutluyorum. Buradaki en büyük teşekkürü kulüplerimiz, delegelerimiz hak ediyor. Kendimizce iyi yaptığımız şeyler var, bunları iyi ifade ettiğimizi düşünüyorum. Süreçte herkesle samimi duygularla konuştuk. Daha iyisini hep beraber yapacağız. Türk basketbolu daha iyi yerlere gelecek." dedi.

Kendisine dualarla ve iyi niyet dilekleriyle destek olanlara da teşekkür eden Türkoğlu, "Önümüzdeki haftadan itibaren tüm kulüplerimizi de tek tek ziyaret edip teşekkür edeceğim. Sorumluluklarımızın farkındayız. Camiamızdan bize verilen net mesajı da aldığımızı düşünüyoruz. Bize inandıkları ve bu işi daha iyi yapabileceğimizi düşündükleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ciddi bir oy farkıyla kazandığı hatırlatılması üzerine Hidayet Türkoğlu, "Delegeler bize olan inançlarını her fırsatta dile getiriyorlardı. Bu süreçte eksik kaldığımız noktalar mutlaka olmuştur. Yönetim kurulunda yapmış olduğumuz değişikliklerle de daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Camiamız bize her anlamda sahip çıkıp destek oldu. Diğer iki aday da Türk basketbolu için çok önemli insanlardır. Kendileriyle karşı karşıya tekrar oturmak isteyeceğim. Onlar da bizim abilerimiz. Bu süreçte beraber hareket edip, Türk basketbolunu hak ettiği yere getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak Basketbol Gelişim Merkezi'yle ilgili gelen bir soru üzerine Türkoğlu, "Mazbatamızı alır almaz ekip olarak Bakanlığımızın kapısını çalacağımız ilk hususlardan birisi. Tesisin Türk basketboluna gerçekten çok değer katacağının farkındayız. Bu süreci yakından takip ediyorduk, yeni dönemde de daha sıkı markajla, Sayın Bakanımızla tesisi Türk basketboluna kazandırmak isteriz. Sayın Bakanımız Türk sporu için çok önemli işler yapıyor, bu tesis de Türk basketbolu için çok önem arz ediyor." yanıtını verdi.