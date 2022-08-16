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16 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Hindistan Futbol Federasyonunun FIFA üyeliği askıya alındı

16 Ağustos 2022, Salı 14:00
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Hindistan Futbol Federasyonunun (AIFF) üyeliğini askıya aldığını duyurdu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, federasyonun bağımsız üyelerine dışarıdan yapılan müdahale gerekçesiyle AIFF'in üyeliğinin oy birliğiyle askıya alındığı belirtildi.

Hindistan'da görevden uzaklaştırılan AIFF İcra Komitesi üyelerinin bağımsız bir kurulun yetkisiyle yeniden yönetimi devralması halinde söz konusu cezanın kaldırılacağı vurgulandı.

Bu koşullar altında, 11-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2022 FIFA 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'na planlandığı gibi Hindistan'ın ev sahipliği yapamayacağı da ifade edildi.

FIFA'nın, Hindistan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iletişim halinde olduğu, gereken önlemlerin alınmaması halinde söz konusu organizasyonun başka bir ülkede düzenlenmesi için çalışmalara başlanacağı bildirildi.

AIFF'in Aralık 2020 yılında düzenlemesi gereken yönetim kurulu ve başkanlık seçimleri, çeşitli gerekçelerle ertelenmiş ve konu mahkemeye taşınmıştı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında aldığı kararla, AIFF İcra Komitesi'nin üyeliklerini geçersiz kılarak, federasyon yönetimi için üç üye atamıştı.

AA

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