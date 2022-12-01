"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Hırvatistan da 16 turunda

01 Aralık 2022, Perşembe 23:00
2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan F Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ile Belçika 0-0 berabere kaldı. Grubu lider Fas'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Hırvatlar, adını son 16 turuna yazdırdı.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan F Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ile Belçika 0-0 berabere kaldı.

Hırvatistan bu sonuçla puanını 5'e yükseltti. Grubu, lider Fas'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Hırvatlar, adını son 16 turuna yazdırdı. Hırvatistan, İspanya, Japonya, Kosta Rika ve Almanya'nın yer aldığı E Grubu'nun ikincisi ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Son Dünya Kupası yarı finalisti Belçika ise 4 puan ile 3. sırada kalarak Katar 2022'ye grup aşamasında veda etti.

Karşılaşmaya Hırvatistan çok hızlı başladı. Henüz 11. saniyede Perisic, Belçika ceza sahası dışında topla buluştu. Çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. İlk dakikalarda Hırvatlar baskılı bir futbol ortaya koydu. Belçika ise dağınık bir görüntü sergiledi.

Toparlanan Belçika, 13. dakikada ise Mertens ile net bir fırsatı kullanamadı. Sağ kanattan ilerleyen De Bruyne ceza sahasındaki Mertens'e yerden pasını attı. Mertens'in uygun pozisyonda gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Belçika ceza sahasında Carrasco ile Kramaric arasında yaşanan mücadelede Kramaric yerde kaldı. Hakem Anthony Taylor penaltı kararı verdi. Taylor, VAR'dan gelen uyarı sonrasında kenara gelip pozisyonu izledi ve mücadeleden önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.

Belçika'da ikinci yarıda oyuna giren Lukaku, 60. dakikada gole çok yaklaştı. Çalımlarla Hırvatistan ceza sahasına giren Carrasco şutunu attı, savunma son anda kayarak gole izin vermedi. Savunmadan seken top Lukaku'nun önünde kaldı. Lukaku'nun yakın mesafeden sert şutunda, yan direğe çarpan top sonrasında taca çıktı.

Lukaku, 87'de de yakaladığı fırsatı değerlendiremedi. Sol kanattan yapılan ortada Hırvat savunmasından seken topu arka direkte Meunier önünde buldu. Bu futbolcunun altıpas içine doğru yaptığı vuruşta, Lukaku yakın topa mesafeden ayak koydu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90. dakikada sağdan ceza sahasına giren Dendoncker'in arka direğe kaldırdığı top kalecinin üzerinden geçti, kale önünde boş pozisyonda bulunan Lukaku'nun göğsüne çarpan meşin yuvarlak kaleye paralel gitti, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Ahmed Bin Ali Stadı'ndaki karşılaşmayı 43 bin 984 kişinin izlediği açıklandı.

AA

Okunma Sayısı: 140
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Övündüğünüz ekonomik tablo bu mu?

    İnsanlar yanarken dünya sessiz kalmamalı

    İnşaatta daralma hızlandı

    Tefecilere ödediğiniz faizden kısın

    Emekli maaşı ile geçinmek mucize

    İstismar edeceğinize hesap sorun

    Yoksullukta sınır 25 bini geçti

    Almanya erken veda etti

    Liderler birlikte yönetecek
    📷

    Almanya'da Yeni Cami ve Kültür Merkezi ibadete açıldı

    Şehit Uzman Çavuş Nedim Korkmaz dualarla uğurlandı

    Türkiye, Suriye’deki ortak devriyelere katılımını kesti

    'Rusya'yı hafife almamalıyız'

    Elbistan Belediyesi ekmeği 1 liraya satıyor

    "Asgari ücret konuşulduğunda milletin cebine para girmiyor"

    AB, Elon Musk'ı uyardı

    Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi öldü

    BM'den 51,5 milyar dolarlık insani yardım çağrısı

    Filistin'den dünyaya bir çağrı daha: İsrail'in suçlarını durdurun

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Altılı Masa affa da el atmalı
    Ali FERŞADOĞLU

    Hâricîler ve Hz. Ali’nin (ra) tam adâleti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Türkçenin kökleri: Latince mi, Osmanlıca mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim ERSOYLU

    Şahs-ı manevîden kopmanın zararları
    Faruk ÇAKIR

    Namık Kemal’e kulak vermek gerek
    Genel

    İnşaatta daralma hızlandı
    Süleyman KÖSMENE

    Şirkten kurtuluş var mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İnsanlar yanarken dünya sessiz kalmamalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.