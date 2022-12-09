"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Hırvatistan ile Brezilya çeyrek finalde karşı karşıya

09 Aralık 2022, Cuma 11:36
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final ilk maçında Hırvatistan ile Brezilya karşı karşıya gelecek.

Education City Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Bu turu geçen taraf, yarı finalde Hollanda-Arjantin eşleşmesinden galip çıkacak takımla karşılaşacak.

İki takım bugüne kadar turnuvanın grup aşamasında iki kez karşı karşıya geldi. 2006 ve 2014'te oynanan maçları Brezilya, 1-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

F Grubu'nda Fas, Belçika ve Kanada ile mücadele eden Hırvatistan, Fas ve Belçika ile berabere kalıp, Kanada'yı mağlup ederek 5 puan topladı. Hırvatistan, 7 puanlı Fas'ın ardından grubu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Avrupa temsilcisi, son 16 turunda Japonya'yı, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren mücadelede penaltı atışları sonucunda geçerek son 8 takım arasında kaldı.

G Grubu'nda İsviçre, Kamerun ve Sırbistan ile mücadele eden Brezilya ise 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 6 puan topladı. Brezilya, aynı puana sahip İsviçre'nin averajla önünde yer alarak grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Sırbistan'a 2-0 ve İsviçre'ye 1-0 üstünlük kuran Brezilya, Kamerun'a 1-0 kaybetti. Güney Amerika temsilcisi, son 16 turunda Güney Kore 4-1'le rahat geçerek Hırvatistan'ın çeyrek finaldeki rakibi oldu.

Neymar'ın gözü Pele'nin rekorunda

Brezilya'nın yıldızı Neymar, 2 gol daha atması halinde efsane futbolcu Pele'yi geride bırakarak 78 golle milli takımının en golcü ismi olacak.

Katar'da Brezilya'nın grupta oynadığı ilk maçta sakatlanan Neymar, İsviçre ve Kamerun maçlarında forma giyememişti. Neymar, son 16 turunda ise Güney Kore karşısında penaltıdan golünü atarak milli takımdaki gol sayısını 76'ya yükseltmişti.

AA

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hollanda ve Arjantin yarı final için sahaya çıkıyor

    Moskova'da bir hipermarkette yangın: 1 kişi öldü

    Selimiye Camisi'nde son durum?

    İsrail, öldürmeye devam ediyor!

    'Evlat Nöbeti'nde 1194. gün

    İsveç Danıştayından örnek başörtüsü kararı

    'Ukrayna’da daha fazla bölge ilhak etmeyi planlamıyoruz'

    AB mahkemesi: Google, yanlış bilgileri kaldırmalıdır

    Asgari ücretli açlığa mahkum edilemez

    Çocuk istismarına da toptancı suçlamalara da hayır

    İnternetten araç kiralarken dikkat!

    15 yılda 3,5 milyon hektar tarım arazisini kaybettik

    Almanya Türkiye’den imam almayacak

    AKP’nin tam bir ikiyüzlülük oyunu

    EYT yine yaşa takılmasın

    OECD: Gıda fiyatlarında rekor Türkiye’de

    İsviçre, sığınma talebi reddedilen ve intihar eden göçmen için yürüdü

    Rusya savaş suçu işliyor

    Su israfına hayır

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sinan Özden

    Nimetin şükrünü eda etmek
    Osman KOYUNCU

    Kötülüklerden korunmak için
    Durmuş Ali İnci

    Kirli hava nasıl tasfiye ediliyor?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mecliste AKP’li terörü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Son iki asrın ibret tablosu (2)
    Genel

    Çocuk istismarına da toptancı suçlamalara da hayır
    Süleyman KÖSMENE

    Anne babanın mirasta hakları
    İbrahim Aktaşcı

    Ekmek bulamıyorlarsa püskevit yesinler
    Şükrü BULUT

    Millet İttifakı’nın programı da, projeleri de millî olacaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.