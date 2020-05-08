İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha İsmail Yüksek'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor’da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek’in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza şimdiden kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz." denildi. Sarı-lacivertliler, genç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. AA

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